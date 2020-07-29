【有片】北京炎夏「下雪」6分鐘　專家解釋：是「霰」

正值大暑節氣的北京28日（周二）突然「下雪」，前後持續6分鐘，不少人紛紛拍下這神奇的一幕，相關片段在網絡瘋傳。氣象專家表示，該現象不是真正的雪，而是夏季強對流天氣裡的「霰」。

北京28日突然「下雪」（點圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

28日下午3時20分左右，家住東城區的李先生發現當地突然「下雪」，不禁喊來女兒一起觀看。只見白色的「雪花」紛紛揚揚，這種奇妙的現象持續了五六分鐘，李先生說他還是第一次見。

李先生表示，「我一開始以為只是下雨了，可仔細一看，居然是雪！我簡直不敢相信自己的眼睛，把手伸出窗外一接，雪花碰到手立即化了，這不是雪是什麼？」

專家：下雪的可能性幾乎為零

中國氣象局高級工程師卞贇分析稱，這個時節下雪的可能性幾乎為零。他說，溫度條件必須到攝氏0度附近，才能觀測到雪花。根據北京市氣象局監測數據來看，28日氣溫在25至30度之間，幾乎不可能出現降雪。

南京信息工程大學大氣科學學院教授智協飛分析稱，李先生看到的現象應該是在夏季強對流天氣裡也很可能出現的霰。智協飛說：「霰又叫『軟雹』，人們也常叫它小冰雹，由白色不透明的細小冰粒兒組成。小冰粒會呈現球形、圓錐形、長方形，甚至是雪花形，讓人誤認為是下雪了，其實成因與下雪有根本不同。它類似於冰雹，是高空中的水蒸氣遇到冷空氣凝結而成的。」

（綜合報道）