【歷史探秘】西漢墓葬出土兩千餘枚玉衣片　古人如何愛玉成痴？

日前，陝西省西安市文物保護考古研究院，在西安市灞橋區狄寨街道栗家村西，共發掘出27座西漢早期墓葬，其中一座規模宏大並出土2,200餘枚玉衣片。西安市文物保護考古專家表示，這座墓室帶有「家丞」字樣的封泥、完整的伎樂陶俑、編鐘與編磬組合，顯示墓主身份應不低於侯級。西漢時期，列侯為王以下的最高爵位。而該墓出土的玉衣片數量，為目前已知漢代長安城周邊玉衣片最多的一座西漢墓，考古人員期待玉衣復原後可為漢代玉衣制度研究提供重要的資料。

中國人自古以來就喜愛佩玉，不僅生前佩戴，死後也要跟着入葬，那玉衣又是如何在西漢形成、流行的呢？

日前西安市灞橋區狄寨街道栗家村西，考古人員在此共發掘出27座西漢早期墓葬，其中一座規模宏大並出土2,200餘枚玉衣片。（新華社）

並非凡品的玉

由於玉的色彩與光澤，被古人認為是山川大地精氣的結晶，更成為人神溝通的重要媒介，《說文解字》載：「靈，靈巫也。以玉事神」，代表巫可以用玉和神靈溝通。從此玉有了非凡的宗教象徵意義，讓生者通過玉器，在神靈的保佑下讓死者的靈魂能夠得到安息，因此才選玉作為殮葬器物。

中國人用玉殮葬的歷史非常久遠。早在新石器時代就出土不少玉製文物，如浙江良渚文化（公元前3300－前2000年）出土大量各式的玉璧、玉琮、玉片與玉珠；山東龍山文化（公元前2500－前2000年）203號墓還發現墓主口藏玉琀、手腕上還佩戴鳥型玉飾及若干玉珠；更不用說殷商時期出土的墓葬，除了玉珠外，還有玉蟬、玉魚、玉管、玉貝，造型豐富。

浙江良渚文化遺址有大批玉器出土。（資料圖片）

《禮記．玉藻》載：「君子無故，玉不去身，君子於玉比德焉」，這句話說明如沒有特殊原因，君子不可讓佩玉離開身邊，而佩玉也能檢視自己的行止是否合禮，同時也被視作有德的象徵。可見隨身佩玉已為貴族習尚，故隨葬玉器不僅數量眾多，且形制也越來越繁複，如知名的曾侯乙墓（戰國時期）、洛陽中州路東周墓群等，除了包羅萬象的玉琀外，還有玉覆面、玉握等，先秦時期用玉殮葬的貴族可說不勝枚舉。

包身玉衣的出現

但為何到西漢時期，出現包覆全身的「金縷玉衣」呢？這要說到從春秋戰國以來，眾多貴族沉迷成仙、找尋長生不老藥的熱潮說起。《史記．封禪書》載齊威王（公元前378－前320年）、齊宣王（公元前350－前301年）、燕昭王（公元前313—前279年在位）都想找到傳說中的神山，以求長生不老。且後來統一天下的秦始皇（公元前259－前210年），還花費大量財力與人力入海求仙丹，雖然一無所獲，但也使這類傳說流傳得更廣。從戰國至漢初，兵荒馬亂、戰爭頻繁，人們自然會想找個精神寄託。為了成仙，漢代皇室便將死者全身用玉片製成類似甲胄的衣服來包裹死者，認為此種方式不僅能讓死者順利與神靈溝通，還能因屍身的保存、防腐而成為神仙。

西漢的皇室貴族都能着玉衣下葬，圖為漢代中山靖王劉勝的金縷玉衣。（維基百科公有領域）

以玉衣為葬，最早的紀錄可見《史記．殷本紀》：「甲子日，紂兵敗，走登鹿台，衣其寶玉衣，赴火而死」；漢代的玉衣，多半稱為「玉匣」或「玉柙」，取其匣藏物之意。學者認為西漢初因經歷戰亂，社會經濟仍處於貧困階段，甚至到漢文帝（公元前180－前157年在位）時，朝廷財政仍不寬裕，且文帝曾表示其陵寢無須太過奢侈「治灞陵皆瓦器，不得以金銀銅錫為飾」，推測漢武帝之前，皇室貴族以玉衣方式下葬並不普及。

由於文景時代休養、儉約，到了漢武帝（公元前156－前87年）時，民間累積不少財富，而漢武帝好大喜功、鋪張浪費的性格，起了帶頭效果讓皇室貴族紛紛效仿。自「張騫通西域」後，玉料來源不虞，有學者認為玉衣便在此時趨於制度化，但真正分級，則見於《後漢書．禮儀志》：「諸侯王、列侯始封、貴人、公主皆令贈印璽、玉柙銀縷；大貴人、長公主銅縷」。除了皇室貴族之外，若得到皇帝賞賜，朝廷功臣也能着玉衣下葬，如臨終被武帝託孤的霍光，除了以皇帝規格下葬外，還「賜金錢、繒絮繡披百，領衣五十筐，璧珠璣玉衣」。

皇室帶頭厚葬飽受批評

玉衣雖是漢代王公貴族特有的喪服制度，但也不斷受到士人的批評，如漢武帝時，一位學習黃老之術的學者楊王孫，向孩子交代身後事時，堅持裸葬：「吾欲贏葬，以反吾真，必亡易吾意，死則為布囊，盛屍入地，七尺既下，從足引脱其囊，以身親土」。但其子不忍父親如此隨便下葬，便詢問父親的友人祁侯請他幫忙說服。但楊王孫依然堅持，表示時下由皇室帶頭流行的厚葬太過，使用裸葬就是想矯正世風，認為厚葬有許多缺點，如埋在地下的財物，不僅會召來盜墓賊，還會讓屍體在盜墓後有暴屍荒野的風險。

圖為徐州塞拉利昂楚王陵出土的金縷玉衣，為目前復原的所有金縷玉衣中，玉質最好，玉片數量最多、工藝最為精緻的一件。（百度百科）

後來由於王莽篡漢，其新法繁瑣且朝令夕改，多種貨幣同時使用造成的財政混亂，導致經濟崩潰，百姓無所適從下怨聲載道，終在蝗災、旱災四起後爆發大規模民變內亂，雖然最後由光武帝（前5－57年）削平群雄、建立東漢，但東漢初年經濟衰壞，重新回到西漢初年休養生息的政策上。於是，東漢玉衣僅限於皇帝皇后使用，貴族不再有着玉衣入葬的特權，而讓玉衣真正走入歷史，則是魏文帝曹丕（187－226年）的禁令。

漢代的厚葬與玉衣，以現代人講求簡禮、短喪與薄葬來說，相當不可思議，但也讓人得以窺看漢代皇室的喪葬觀念和對玉器的執着。