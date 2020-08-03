【天王嫂訓練營】潘瑋柏郭富城都上釣？ 網揭專人教女網紅釣明星

台灣藝人潘瑋柏近日公布與大陸網紅Luna宣云的婚訊後，萬達集團董事長王健林獨子王思聰在朋友圈接連發文，稱郭富城和潘瑋柏的婚姻都是一名叫「amy姐」的人一手打造，又稱「還是港台明星好忽悠啊」，引發網民熱議。 「吃瓜群眾」（花生友）們發揮探索精神，很快就揭開了一個「PUA（Pick-up Artist）天王嫂訓練營」的驚天內幕，這名Amy姐旗下的女網紅們，發布的生活照和文字竟如出一轍，甚至她們與男明星網上「傾偈」時的一言一語，都是「由專人指導」，目的就是將她們嫁給男明星，再將成功案例大肆宣傳，無限複製此套路牟利。

四步「讓天王上鉤」

有自稱熟悉該「網紅流水線」的公眾號發文介紹，在北京和上海就見過類似的「釣大咖」訓練營，對於學員的訓練大致分為四步。第一步是整容，「這是必須的，也就是為甚麼你看到這幾年天王娶的都是網紅臉」，而且這些網紅竟然生得也都一模一樣，「就像出自同一間醫院」。

王思聰在朋友圈發文表示，「amy姐」成功打造了郭富城和潘瑋柏的婚姻，「太有實力了」。（網上圖片）

第二步是跟着組織一同出錢去指定地點拍網紅照。在「導師」帶領下，她們會共享一件衣服、一個手袋、一間酒店、一份下午茶和一個御用攝影師，甚至將酒店的點心當做自己的廚藝炫耀，來展示自己有品位、有內涵、賢惠有善心的「傻白甜」形象。

▼ 按圖瀏覽Luna與眾網紅如何「共享生活照」

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從網民收集的照片可見，潘瑋柏妻子Luna在微博、IG等平台發布的多張相片，無論取景、穿著打扮還是動作，都與其他網紅幾乎一模一樣。就連放生小動物，都在同一個地方，用同一個水桶，以同一角度拍攝完成。

Luna被質疑下廚照片是「盜圖」。（豆瓣鵝組）

而Luna早前被網民翻出去年4月曬出的下廚美食圖，與另一名網紅同年3月發布的圖片相同，兩人均在圖片說明中表示是「今日」下廚，明顯自相矛盾，但「被盜圖的網紅」則急忙幫她澄清：「搞不懂現在的群眾。我們鄰居經常一起在家裏做一頓飯互相蹭飯吃。人家沒有立刻發。就成盜圖了。真的是一覺醒來佩服大家的腦洞了，不懂這社會對女性的惡意怎麼這麼大。」

至於Luna與其他網紅在日本的滑雪照片，更加是完全一樣。相關人士則解釋稱，當時大家一同去滑雪，只不過Luna把另名網紅的滑雪照上載到自己微博上而已。

網民爆料稱，這位Amy姐經常帶着不同的網紅在全國各地參加私人派對，動輒住星級酒店、去三亞旅行，財力驚人。（微博截圖）

第三步，她們會一同跟着導師進入夜店或私人派對，混進演藝明星的包房或卡位，「像Amy這種都是有演藝圈大咖常去玩的場地人脈的，所以她有資源讓學員混進去」，接着就讓她們展示之前培訓過的勾搭技能。獲得明星的聯絡方式後，網紅們要將聊天對話統一發給導師，由導師手把手教導如何回覆，「怎麼釣着對方，怎麼讓對方上鉤最終無法自拔」。

有網民找出王思聰提及的Amy姐全名為胡曼鈺，與Luna及郭富城妻子方媛有不少合照。（微博@王神通有話說）

據此前報道，Luna與潘瑋柏被指透過上海的朋友圈而認識，之後有網民爆出Luna早期曾與房祖名、陳柏霖一起去夜店蒲，更經常出入各種酒會派對，疑似是高級交際花。當中最廣為人知的就是Luna曾參加王思聰在2015年1月於三亞舉辦的超奢華私人生日派對，當時封鎖了酒店沙灘，還放煙花慶祝，現場更聚集了過百位網紅及𡃁模，王思聰更搭住膊頭與Luna合照。

不過，Amy姐隨後就將微博照片和發文清空，潘瑋柏也透過工作室發聲明護妻，指兩人遭受大量侮辱、誹謗言論，要求網路用戶刪除相關言論，並向2人公開澄清致歉，若不立即停止侵權行為，依法追責，絕不姑息。

至於「釣天王」的最後一步，文章稱，在時機成熟後，導師會要求該學員讓明星以微博等公開形式表白，並提到自己的微博名字，「比如郭富城和潘瑋柏都是這樣」，這是為了讓其他學員和想要交學費入學的學員看看，導師培訓的成果「有多成功」。

▼ 潘瑋柏和郭富城都是在微博主動公開與網紅戀情

自稱熟識學員的人士聲稱，這些學員們每日只拍網紅照不上班，還整天說自己單身，實際上她們都租住在同一個房子，每天就是在各社交網站上曬照片，但這些等級較低端的PUA營「只能引誘低端的土豪」，高端的就是Amy姐旗下專門勾搭天王的培訓班。

至於這些天王嫂PUA訓練營是怎樣收費呢？根據網文介紹，一般是「按揭和提成」方式收取，「一開始或許沒甚麼錢（整容就要先花一大筆），所以學費先欠着」。一旦釣上大咖後，導師就要求交學費，根據大咖的身家，提成有高低。網紅編個理由讓天王付錢「買包包、吃飯」等，再把錢轉入導師口袋就可以。在正式結婚後，還會一次過付清大筆尾款。

「PUA訓練營量產女網紅」引發網民熱議，紛紛表示「毀三觀」、「思聰哥是個狠人」、「要是後來離婚了，學費能退不？」、「好大的瓜，吃撐了哈哈哈」：

「這麼好騙……」 「大千世界，無奇不有」 「美其名曰：愛情訓練營」 「演藝圈如果有真愛，那就可以上新聞聯播了……」 「有沒有培訓釣富婆的機構？」

（微信公眾號「先生讀庫」、微博）