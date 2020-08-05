【彈幕】中日特有文化現象的背後：語言精煉？民族性格內斂？

「彈幕」是起源於日本的一種串流影片實時評論功能，網民的評論會像「跑馬燈」一般即時在畫面上掠過，令觀眾在「睇片」同時飽覽他人的觀賞心得，帶來共鳴和啟迪，甚至為原本枯燥的影片增添趣味。 影片彈幕發明至今10年有餘，成功得到了中日兩國網民追捧。在中國，彈幕網站bilibili（B站）成為年輕人最愛的影音平台之一，月均活躍用戶破億；甚至有電影片商嘗試在大銀幕採用彈幕功能。然而，在歐美、東南亞乃至韓國，彈幕卻一直乏人問津。有人說，這是因為中日兩國擁有與眾不同的語言文化和民族性格。

截至2019年底，中國的彈幕網站bilibili（B站）月均活躍用戶達到1.3億。（資料圖片）

彈幕「刷屏」 創造新文化符號

「大郎，該吃藥了」、「我從未見過如此厚顏無恥之徒！」、「這個妹妹我是見過的」、「俺也一樣！」……這些話來自上世紀改編中國古典名著的影視作品，曾經只是普通的對白，如今卻成了內地網民朗朗上口的段子。究其原因，正是彈幕文化的洗禮，當一句對白被彈幕「刷屏」（重複內容佔滿屏幕），形成「精神污染」後，也就變得滑稽好笑，抑或沾染了別的意味，創造出新的文化符號，形同不斷豐富文意的改編作、再創作，也令原作的影響更加深遠。

B站也注意到這樣的流行趨勢，開始提供這些劇集完整版的播放。短短1個月時間，1987年版的《紅樓夢》和1994年版的《三國演義》等劇集成功翻紅，總播放量近6000萬人次，彈幕數量636萬條，至今仍穩居B站電視劇排行前10名。

《三國演義》中，彈幕將劉備在家種菜澆水打造成網絡遊戲「開心農場」的畫面。（網上圖片）

在B站播放的《紅樓夢》中，當賈寶玉和林黛玉初見，彈幕集體變成粉紅色，王夫人稱賈寶玉是混世魔王時，有彈幕說，「王夫人：我給你個高能預警。」《西遊記》裏，母親咬唐僧左小趾做標記，則出現彈幕：「唯一吃過唐僧肉的人」。《三國演義》中，劉備在家種菜澆水，彈幕更是出現「經驗+3」、「金幣+1」等「開心農場」遊戲的提示。

提供虛擬互動空間 構建身份認同

這種眾人分享一個「梗」的樂趣，為觀眾找到了「不再孤身作戰」的認同感。

有日本學者曾指出，互聯網時代，人們傾向於在擬態環境中構建身份認同，彈幕為觀眾提供共同存在的虛擬場所，觀眾在場所中發言、互動，並通過他人的發言確認自己是否與這一集體相容，滿足自己構建身份認同的需求。而網絡充斥生活的時間愈長，人們對這種擬態環境內身份認同的需求就愈強烈。彈幕正是網絡時代順應人們心理需求的產物，這種眾人分享一個「梗」的樂趣，為觀眾找到了「不再孤身作戰」的認同感。

內地一些片商嘗試在放映時提供彈幕功能。（網上圖片）

彈幕也從網上走到網下。2014年，電影《小時代3》在北京幾間戲院嘗試了彈幕版放映，觀眾可以用手機發送評論給戲院，經處理後會以彈幕形式在熒屏上實時滾動。《紐約時報》當時撰文稱，不知這會是「電影觀眾最可怕的噩夢還是未來最酷的浪潮」。

為了在YouTube上也能享受彈幕的快樂，中日網民開發出多個瀏覽器擴充功能。（YouTube網站截圖）

彈幕「出海難」的背後：語言文化的差異

然而，除了中國和日本，世界其他國家卻都沒有成熟的彈幕文化。歐美目前比較接近彈幕形式的，只有在影片一旁提供實時滾動評論的功能，例如遊戲實時串流平台Twitch，或是YouTube、Facebook直播影片下的評論。在英語圈外，韓國、泰國、越南等國，也都沒有成熟的彈幕文化出現。為了在YouTube上也能享受彈幕的快樂，中日網民開發出各種瀏覽器擴充功能。

為何彈幕只在中日兩國深得人心？有人分析，最為重要的一個原因，在於中文和日文相較於其他一些語言，更加言簡意賅，可以用極少的語彙表達豐富的含義。根據內地語言學者馮志偉的計算，一個漢字的熵（平均資訊量）為9.65位元，法語每個字母的熵為3.98位元，意大利語每個字母的熵為4.00位元，英語每個字母的熵為4.03位元，德語一個字母的熵為4.12位元，俄語一個字母的熵為4.35位元。

彈幕之所以在歐美地區無法流行，原因之一就是因為掃讀效率低。換言之，英文彈幕反而容易讓人們看得頭暈眼花。

雖然漢字通常佔用2個字節，是多數語言文字的兩倍，但在同樣的符號長度下，漢字所負載的信息量仍然明顯高於其他文字。人眼在動態視力起作用時能捕捉到的面積是有限的，通常要跟蹤對焦才能讀取資訊，這時候同樣面積內漢字的優勢就很大，同時人腦在進行短時記憶時容量很有限，若不能在彈幕一躍而過的瞬間處理資訊，就會產生「跟不上」的感覺，反而會錯過影片本身的不少鏡頭。

恰巧，中日兩國都是使用漢字的國家，因而彈幕中的資訊更易被觀眾抓取。中國科技網站「36氪」旗下英文傳媒「KrASIA」的一篇文章就曾指出，彈幕之所以在歐美地區無法流行，原因之一就是因為掃讀效率低。換言之，英文彈幕反而容易讓人們看得頭暈眼花。

另一方面，對他人的作品施以點評，是中日的一種傳統藝術技能，在其他國家並不多見。中國古代邊看書邊發表評論，叫做批註。批註批得一般，是種自娛自樂，批得好了，就能刊印出來，與天下同好共賞。批到登峰造極，到了朱熹《四書章句集注》的水平，還能當考試教材，影響一代又一代讀者。

內地公眾號作者杜少便撰文指出，明末清初著名文學批評家金聖歎批註的《水滸傳》暢銷不衰，書中每不到3句必有他的一則「彈幕」，例如開篇講宋太祖降生，書中道：「朝聖人出世，紅光滿天」，金聖歎則在旁寫下「妖魔出世，黑氣一道」。若遇看得暢快之處，他就一通誇獎「寫得好」、「寫得出色」、「絕妙」。但書中情節引致不悅，他也毫不留情。

《源氏物語》的考據和點評本層出不窮。（合成圖片／網絡）

而《紅樓夢》的評本更是為數眾多，僅道光年間出版的就不下數十本。《聊齋誌異》、《儒林外史》等書，也有大批文人提筆點評，若非技術條件所限，盛況未必弱於今日。

同樣，古代日本文人亦精擅註釋與點評，紫式部的《源氏物語》問世後，考據和點評本層出不窮，《源氏譯》、《奧入》、《永水抄》、《紫明抄》、《河海抄》、《源氏秘訣》、《湖月抄》，每一本都曾名噪一時。

+ 4 + 3 + 2

到了現代，電視節目一度成為人們主要的娛樂需求，兩岸三地和日本的綜藝節目，時常會利用後期製作添加巨大的文字，來評論節目嘉賓的做法。這一現象在歐美以及採用拼音文字的韓國都甚少出現。

海外YouTuber透過觀看其他熱門影片的反應，吸引網民駐足。（YouTube影片截圖）

中日民眾偏好「安全感」 歐美更外放

除了語言以外，中日兩國內斂的民族性格也是彈幕流行的一大原因。中日民眾更樂於藏在屏幕背後發表意見，認為這樣可以帶來更高的社交舒適度與更強的安全感。歐美國家的民眾更加偏好社交時的臨場感，近年來，一些海外YouTuber創造了一種新的影片形式，即拍攝自己觀看其他熱門影片的反應，吸引網民駐足。

這類影片形式所表達的內容核心，與彈幕極為相似，觀眾同樣能夠獲得在虛擬現場共同觀影的快感，也同樣可以建立虛擬世界中的身份認同。只不過，這種影片的「同時參與人數」較少，無法透過集思廣益，榨取原作品的最大觀賞價值，但較彈幕優秀的地方是，YouTuber可以表現豐富的表情與肢體語言，獨具歐美特色。

公眾號作者杜少認為，在虛擬空間尋求共情，是資訊時代裏人類共同的精神需求，至於形諸於文字還是肢體，大概就是內斂與外放的不同民族，在歷史與血脈中形成的自然選擇。

（微信公眾號、知乎）