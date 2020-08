【歷史探秘】玄鳥生商：殷商祖先化身是貓頭鷹？

此為殷商婦好墓出土的石立梟,背後有豎凹槽,由上至下貫穿背部,器底兩足與兩側羽尾着地處之間有不規則形的空槽。推測這件器應當為木構建築的裝飾,背後及底部的空槽可將本器嵌入木結構中。(Facebook@歷史文物陳列館Museum of Institute of History and Philology)