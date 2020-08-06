【歷史探秘】玄鳥生商：殷商祖先化身是貓頭鷹？

8月4日為一年一度的「國際貓頭鷹關注日」（International Owl Awareness Day），目前全世界的貓頭鷹約有200種，近年來在大眾文化如暢銷小說、電影《哈利波特》的影響下，帶動起全球把貓頭鷹當作寵物的風潮，導致野生貓頭鷹被不當捕捉與非法販賣，更讓部分野外貓頭鷹族群已瀕臨滅絕。事實上，外表看似可愛的貓頭鷹仍是猛禽、掠食者，並在中西方文明各自擁有不同的文化象徵，而在上古時期的中國，也曾為貓頭鷹痴迷。

在暢銷小說、電影《哈利波特》的影響下，帶動貓頭鷹寵物風潮。圖為哈利波特與他飼養的雪鴞海德薇。（百度百科）

遠古時期的中國人一邊努力在自然環境生存，也一邊仔細觀察天地萬物的變化，以此逐漸發展出一套獨特的世界觀。對於中國人來說，天是要順應不可違逆的，而能夠自由遨翔、又可在樹梢停留，在天地間穿梭並來去自如的鳥兒，就被人們視具有神性、能與上天溝通的使者，進而成為天界動物的象徵。已故中國上古史學者張光直（1931－2001年）分析「如果樹幹是巫師通天的通道，那樹頂上棲息盤旋的飛鳥可以視作登天階梯的延伸」。

既是上天使者也是祖先化身

在眾多「能與上天溝通」的鳥類中，遠古時代的人們最偏愛古稱「鴞」（音消，古文多寫作梟）的貓頭鷹。在陝西省華縣太平莊的仰韶文化（公元前5000－前3000年）墓葬中，考古人員曾發掘出一件陶鴞鼎，且各地的仰韶文化遺址也出土許多類似鴞造型的實用器物。除了仰韶文化外，位在內蒙古的紅山文化（公元前4000－前3000年）也有出土大量鴞造型的玉器，但學者推測玉鴞應與其宗教文化較有關連。

此為殷商婦好墓出土的石立梟，背後有豎凹槽，由上至下貫穿背部，器底兩足與兩側羽尾着地處之間有不規則形的空槽。推測這件器應當為木構建築的裝飾，背後及底部的空槽可將本器嵌入木結構中。（Facebook@歷史文物陳列館Museum of Institute of History and Philology）

這股對貓頭鷹的熱愛，也能在殷墟出土的器物中看到。如殷墟婦好墓曾發現多件玉鴞，其造型、雕法與紋樣基本一致，整體造型為圓雕、蹲式、頭上有兩個毛角、圓眼、菱形眼眶、長鈎喙下卷至胸前、短翅、短尾觸地、短足、雙鈎陰線刻翅羽紋、勾雲紋、尾羽紋。不過商代最多的，還是青銅鴞，不僅造型繁多且製作精緻，且鴞的特徵非常鮮明。

殷商時期鴞類器物如此流行，代表當時人們對於貓頭鷹曾有瘋狂的崇拜，為何商人對鴞如此鍾情呢？從出土青銅鴞判斷，其造型與紋樣皆帶有濃厚的宗教色彩，學者推測其或許是在宗教祭祀場合使用。眾所周知，商人特別崇敬鬼神，而祖先是他們主要祭祀的神靈。《禮記．表記》載：「殷人尊神，率民以事神，先鬼而後禮」，道出殷商文化特色－商人把祭祀祖先、神靈列為首要。且祖先與神靈不同，與自身是最為親近的存在，因此舉凡後代子孫與占卜吉凶等問題必定會向祖先請教。更會用豐厚的祭品、隆重的祭典，來取悦祖先，以得到先人的庇佑，這也是為何殷商時期會大量使用禮器的原因。

在商人眼中，貓頭鷹為祖先的化身，其鳴叫聲等同祖先的呼喚。（維基百科公有領域）

總是在夜晚出沒的貓頭鷹，則被商人視為揹負祖先的靈鳥、祖先的化身，而把鴞當作祖先來崇拜。甲骨文中的「雚」（音貫，觀的古字），其來源正是一隻瞪大眼睛的貓頭鷹。而商族族源神話也與鳥有關，傳說來自少昊的有娀氏之女簡狄，因吞了玄鳥所產的蛋而生下契，《詩經．商頌．玄鳥》有載：「天命玄鳥，降而生商，宅殷土茫茫。古帝命武湯（商湯，公元前17－前16世紀），正域披四方」。從商人對鴞的重視度，有部份學者認為「玄鳥」可能不是指燕子，而是祖先的化身－鴞。

此為殷商婦好墓出土的石立梟，有相當鮮明的貓頭鷹耳羽特徵。以立體的技法雕出全身各部大樣，再以強有力的凹線紋刻出眉、眼、羽毛。（Facebook@歷史文物陳列館Museum of Institute of History and Philology）

與生育息息相關的玄鳥

上古時代的社會，存在着相當濃厚的動物圖騰信仰，今日學者普遍認為殷商的先祖為以鳥圖騰為主的少皞氏之族。而玄鳥生商的神話，並沒有因為商亡而中斷，不僅流傳更廣還追加許多設定。學者推測由於古人尚無法說清婦女懷孕的原由，但觀察到禽類的蛋經由孵化變為新生命，於是將兩者相結合，這樣的解釋為時人普遍接受，進而廣為流傳。不過到了春秋戰國時期簡狄已經成為帝嚳之妃，而在知名詩人屈原（公元前343－前278年）的作品《離騷》、《天問》裏，更是把玄鳥與帝嚳相結合，本來為「感玄鳥而生」，或「無父而生」的商代始祖契，有了父親。

到了秦漢時期，被商人視同神一般存在的玄鳥，反而成為類似送子鳥的存在，如內容以先秦史料為主的《逸周書．時訓解》，就有載：「玄鳥不至，婦人不娠」，《禮記．月令》也載：「仲春之月……玄鳥至。至之日，以大牢祠於高禖（禖，音沒）。天子親往，后妃率九嬪御，乃禮天子所御」，人們會在仲春玄鳥到來的時節，向生育女神高禖求子。據學者研究，高禖為中國遠古時代的生育之神，夏商周三代皆有，不過對象不同，夏人認為高禖是女媧、商人覺得是簡狄，而周人則視作周人始祖后稷之母姜嫄（嫄，音原）。

魏晉時期，祭祀高禖的活動與三月三日上巳節結合，當天除了祓禊（驅除疾病災厄）與男女約會外，人們在曲水流觴遊戲中還會把雞蛋或是其它禽類的蛋煮熟，放入水中順流而下再食用，西晉文人張協在《洛禊賦》中寫道：「夫何三春之令月……朱幔紅舒，翠幕譑連，浮素卵以蔽水，灑玄醪於中河」。這種在仲春時祭祀高禖、迎玄鳥求子的習俗一直延續至明清，清代《昌黎縣誌》載：「三月三日『蟠桃會』……男女俱簪鯢葉，若門前插柳，以迎玄鳥」。

上古神話的演變，反映故事情節從簡變繁的過程，不過內容如何加油添醋，始終沒有改變「玄鳥生商」的主題，而故事最初的版本，可說是母系社會過渡到父系的真實記錄。從上古至殷商時期留下來眾多有關於鳥、鴞的器物與甲骨文來看，雖然今日中國人多自稱為「龍的傳人」，但鳥類信仰與鳥圖騰仍佔有重要的一席之地。