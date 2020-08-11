多圖｜內地現存660種外來入侵物種　「瘋狂開掛」的生物有哪些？

「外防輸入、內防擴散」的措施除了適用於應對新冠肺炎疫情，也適用於內地的「糧食保衛戰」。近來，從境外飛入中國邊境的草地貪夜蛾和黃脊竹蝗等生物，已對各地農作物造成不同程度的危害。 實際上，生態環境部早前發布了《2019中國生態環境狀況公報》，顯示中國已發現660多種外來入侵物種。本文將為讀者介紹一下有哪些令人「聞風喪膽」的外來生物。

廣東北江發現的外來入侵生物「怪魚」。（網上圖片）

據介紹，在現存的660多種外來入侵物種中，有71種對自然生態系統已造成或具有潛在威脅並被列入《中國外來入侵物種名單》。此外，67個國家級自然保護區外來入侵物種調查結果表明，215種外來入侵物種已入侵國家級自然保護區，其中48種外來入侵物種被列入《中國外來入侵物種名單》。

外來入侵物種（alien invasive species）是指從自然分布區通過有意或無意的人類活動而被引入、在當地的自然或半自然生態系統中形成了自我再生能力、給當地的生態系統或景觀造成明顯的損害或影響的物種。入侵物種不僅危及入侵地的物種生存，還會破壞生態環境，令糧食減產絕收，甚至危害人類的生命健康安全。

圖輯｜瘋狂「開掛」的生物有哪些？（點圖放大）

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外來物種入侵三大渠道

總體來看，外來物種入侵渠道主要包括自然入侵、無意引進、有意引進三大類。自然入侵是通過氣流、風、水流或昆蟲、鳥類傳帶，使植物種子、動物幼蟲、卵或微生物發生自然遷移。

無意引進則可能是經常發生的、比例最大的入侵途徑。一方面，在開展一些活動時，人類沒有意識到可能會攜帶和傳入外來物種；另一方面，過去掌握的知識不夠豐富，難以識別潛在的外來物種，從而導致外來物種入侵的發生。

至於有意引進方面，各國出於農業、林業和漁業發展的需要，往往會有意識地引進優良的動植物、微生物品種。由於缺乏全面綜合的風險評估制度，各國在引進優良品種的同時，也引進了大量有害生物。

圖輯｜小龍蝦赫然被列「外來入侵物種」 內地網民：全吃了！

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阻止入侵靠「吃貨」是異想天開

要阻止外來生物入侵，主要有三個防控難處。首先是「管控難」，近年來進出口貿易增加，國際快遞和跨境電商帶來的外來物種入侵風險明顯增加。其次是「摸底難」，傳統外來物種普查方法需要集合不同學科分類學專家，耗時若干年才能完成一次普查。還有就是「反應慢」，由於制度和人才相對薄弱，貿易物流及邊境一線生態交融，防控難度大。

內地民眾熱捧的小龍蝦（克氏原螯蝦，學名Procambarus clarkii），此前被列入《雲南省外來入侵物種名錄（2019版）》後，如今也被列入「外來入侵物種」。有網民自信滿滿表示「全吃了就好」，還有饕客放言「信不信把你（小龍蝦）吃成瀕危物種？」

不過這種想法未免太異想天開。據悉，日常烹飪的小龍蝦由人工養殖而來，真正有危害的是野生小龍蝦。大量人工捕撈反而會擴大其種群生存空間，刺激其加速繁殖。

專家建議，為了有效防範外來入侵物種，除了應該推進生物安全法的立法工作，還要推廣普及防治方法，強化口岸檢疫查驗和執法和加強國際合作。