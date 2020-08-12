【歷史探秘】比皇帝龍袍規格更高　慈禧太后斂葬時穿戴哪些服飾？

中國絲綢博物館近日舉行「後宮遺珍——清東陵慈禧及容妃服飾修復成果展」，首次公開歷時8年修復的慈禧及容妃（「香妃」原型）陵寢地宮出土的服飾等。 據介紹，慈禧穿着在最外層的帶佛字女龍袍，似乎比皇帝的龍袍規格更高，「盤金繡繡了幾十個佛字遍布龍袍的全身」。 歷史上的慈禧展現的都是她在政治上的強人形象，她的喪葬服飾亦一如既往沿襲了其生前的奢華做派。除此之外，世人或許還能通過她的殮服，一窺其生前內心的信仰問題。

8月7日，遊客在拍攝慈禧入葬所穿的黃江綢綉五彩五蝠平金佛字女龍袍。（中新社）

慈禧太后陵寢位於定東陵，於清同治十二年（1873年）八月動工，耗時6年，耗銀500多萬兩。光緒二十一年（1895年）又重修一次，歷時13年。其規模、材質、做工均超過清代歷代後陵。

不幸的是，慈禧陵寢在歷史上曾遭受巨大破壞。1928年7月，慈禧死後20年，軍閥孫殿英盜掘了乾隆帝的裕陵和慈禧定東陵，毀棺拋屍，掠走了全部隨葬珍寶。盜匪將這些絲織品拋至於地宮之中。盜墓發生之後40天，溥儀派出遺老遺少重新斂葬的時候，他們沒有把這些絲織品重新穿回慈禧身上，這些絲織品部分留在內棺，部分堆到了棺外。

慈禧定東陵地宮出土的慈禧太后斂葬時所穿用包括：

最外層的「黃江綢繡五彩五蝠平金佛字女龍袍」 第二層的「雪青緞平金繡團壽女夾袍」 第三層的「綠縐綢平金繡福字女夾衣」 墊於身下的「鋪絨加金絲繡荷花褥」 蓋於身上的「陀羅尼經被」 頭部所枕「堆綾荷花枕套」 腳上所穿「串珠堆綾彩繡荷花鞋」

最外層的黃江綢繡五彩五蝠平金佛字女龍袍。（澎湃新聞）

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比皇帝龍袍更高規格的「佛字」女龍袍

據中國絲綢博物館技術部副主任、策展人王淑娟說介紹，慈禧穿於最外層的帶佛字女龍袍，似乎比皇帝的龍袍規格更高，「除了皇上常規龍袍的一些特點之外，它還用盤金繡繡了幾十個佛字遍布龍袍的全身。」

清東陵博物館館長李寅稱，帶「佛」字的龍袍在歷代帝王帝后中都是首次出現，在清朝宮廷服飾史上也沒有出現過。王淑娟推測，出現帶「佛」字的龍袍，除了因為慈禧本身是信佛教，生前經常扮佛裝和旁人稱她為「老佛爺」之類，還有是希望逝者盡早升入到極樂世界。

蓋於身上的「陀羅尼經被」。（錢江新聞）

穿戴完畢的老佛爺，身上還蓋有一張被，長290cm，寬275cm。這也不是普通的被，而是「織金陀羅尼經被」。經歷了東陵盜寶，經被也被扔在地宮外面。經被上原來綴有820顆珍珠，也全部被盜。

明黃色的緞子上，密密麻麻全是用金線織的漢字，楷書篆體，一共2萬5千多字。也就是說，用這兩萬多字的經書，比如《金剛經》、《心經》等多部經書，織成了一個佛塔的形狀，被視為護佑慈禧去往生之地的最重要的法器。

慈禧殮服透露哪些文化內涵？

李寅稱，慈禧在去世之後，她的蓋被上有道教的、有佛教的內容，她的壽衣也是一個帶佛字龍袍，表明慈禧對佛教非常崇信，希望死後盡快進入極樂世界，這是其一。

其二，慈禧在喪葬品上一如既往的沿襲了自己生前的奢華做派。 「陀羅尼經被」也好，「帶佛字龍袍」也好，還是她穿裏面的「團壽女夾袍」，都鑲嵌有大顆的珍珠（已被盜）。珍珠滿語稱為塔娜，只有皇家才有資格採購。慈禧非常珍愛，所以在她的棺材、服飾上大量的顯現出了這樣的珍珠，顯現出她的奢華。

此外，慈禧陵墓出土的陀羅尼經是蘇州織局織造的，她的佛字女龍袍是江寧織造，都來自於南方大型織造局，也可見清宮殉葬品的文化內涵。

慈禧太后佛装畫像。（故宮博物院）

同場加映：容妃陵寢地宮出土服飾

香妃一般來說是指清朝乾隆所納的容妃。不過在野史上，香妃於性格，出身等卻與容妃完全不同。史學家認為「香妃為文學的形象，並非歷史人物。」 以容妃為範本的香妃傳說，以民國初年最為盛行。雖有不同版本，但基本上都將香妃描寫成該妃子天生麗質且身體會散發異香。

電視劇《還珠格格》中的香妃容顏美麗，服裝充滿異域風情，尤其是她能吸引蝴蝶的特殊體質，令人印象深刻。（網上圖片）

容妃陵寢地宮出土服飾則有吉祥帽、宋錦、堆綾荷包、哈達等，也都在此次展覽中展出。

據介紹，容妃是維吾爾族人，維族有自己獨特的喪葬制度，不穿衣服也沒有棺槨，只用白布包裹，遵循一種簡單的喪葬的習俗。但是容妃死後是大棺材下葬，而且着衣下葬，都是嚴格遵循滿洲皇家的喪葬習俗。同時她的陵寢地宮又出土吉祥帽、哈達等。

李寅稱，「這個吉祥帽、哈達等實際上是遵從了她的民族信仰。她的喪葬中既有自己本民族特點，但更多表現的是屈於強權的滿族皇家的尊嚴。」

（澎湃新聞／錢江新聞）