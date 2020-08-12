多圖｜曹操墓出土文物將首次大規模展出　河南高陵遺址博物館布展

曹操墓即安陽高陵，位於河南安陽市安豐鄉西高穴村，在曹操王都鄴北城西12公里處。 近日據內媒報道，曹操高陵本體保護與展示工程已進入文物布展階段，並將打造為三國文化遺址公園，供研究三國文化及漢魏歷史。其中的A區遺址博物館，主要用於曹操生平事蹟和文物展示，該區的主體工程自去年年底完工後，內部的布展工作也已經啟動，截至目前已完成總量的三成左右。

安陽高陵本體保護與展示工程。（網上圖片）

據透露，安陽高陵本體保護與展示工程正在施工的一期項目主要分為A區遺址博物館、B區遺址展廳、C區能源中心，將打造集歷史展示、宣傳教育、文化旅遊、休閒觀賞等為一體的三國文化遺址公園。

《三國志》等史料記載，公元220年曹操卒於洛陽，靈柩葬在鄴城的西門豹祠以西丘陵中。2008年12月12日至2009年12月下旬，河南省文物考古研究所對其進行了發掘。發掘共清理了兩座墓葬，編號為一號墓、二號墓。

曹操高陵墓道。（資料圖片／VCG）

2009年12月27日，經中國考古學界相關學者確認，國家文物局最終認定，經考古發掘位於河南省安陽市安豐鄉西高穴村南的高陵墓主為曹操。2010年6月11日，安陽曹操高陵入選「2009年度全國十大考古新發現」之首。曹操高陵臨時展館於2010年9月初對外開放。

2013年5月，曹操高陵成為第七批全國重點文物保護單位。同年6月，曹操高陵及鄴城遺址入圍國家文物局和財政部批准的《大遺址保護「十二五」專項規劃》。國家文物局表示，「曹操高陵的考古發掘、學術認定和研究成果公布等程序，符合考古工作規程」。

但曹操墓的認定過程中也一直存在質疑，主要來自國家文物局專家組成員徐蘋芳、魏晉南北朝文學專家袁濟喜等人。2018年3月，河南省文物考古研究院發布曹操高陵2016-2017年度考古發現，曹操遺骸基本被確認。

曹操高陵前室。（網上圖片）

曹操高陵二號墓坐西朝東，方向110度。斜坡墓道，墓壙平面呈前寬後窄的梯形，長18、寬19.5至22米，佔地面積約740平方米。有石門，石門外有三層封門磚封閉。墓室為磚室，分前、後兩室，並均有南北兩側室。前室近方形，四角攢尖頂；南側室平面為長方形，弧形券頂；北側室平面也為長方形，四角攢尖頂。後室為四角攢尖頂，南北兩側室均為弧形券頂。墓室青石鋪地，四個側室有石門封閉。

從所出墓門殘塊看，部分墓門上應有精美的石刻畫像，內容有「神獸」、「七女復仇」、「宋王車」、「文王十子」等。墓內共發現3個個體的人頭骨，其中2個女性頭骨位於後室，男性頭骨位於前室門道處。經鑒定，男性為60歲左右；女性分別為50歲左右和20歲左右。

墓中發現的頭骨，經專家確認屬於曹操。（資料圖片）

該墓雖被多次盜掘，但是仍出土了一批遺物。據初步統計，可復原者約250餘件。種類有青石圭、璧等禮器；鐵甲、劍、鏃、弩機構件等兵器；銅蓋弓帽、傘帽、鈴和煤精石虎雕等車馬雜器；陶硯，石枕，銅帶鉤、帶扣、鋪首、釵、環、帽釘，銀帶扣、鋪首、飾件，鐵帳構件、鏡、削等用具；玉珠、水晶珠、瑪瑙珠、玉佩等裝飾品；灶、耳杯、盤、壺、罐、託盤、盆等陶瓷器；以及刻銘石牌5件。

刻銘石牌一類為圭形，其上刻有「魏武王常所用挌虎大戟」、「魏武王常所用挌虎短矛」等銘文；另一類為六邊形，其銘文內容為隨葬物品的名稱和數量，如「黃綾袍錦領袖一」、「丹綃襜襦一」、「鏡台一」、「書案一」、「渠枕一」等。刻銘的字體絕大多數是漢隸，俗稱「八分體」，字體規整，遒勁有力。

圖輯｜曹操高陵出土文物（點擊放大）：

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根據墓葬的形制與規模、出土遺物、石牌銘文的內容及字體、墓主骨骼的鑒定，並結合魯潛墓誌和西門豹祠等的相互位置，以及歷史文獻記載的魏武帝陵位置，確認該墓是魏武帝曹操的高陵。

（澎湃新聞）