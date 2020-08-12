她用頭髮繡出清代名畫《姑蘇繁華圖》　耗時3年　乍看如真跡

這幅《姑蘇繁華圖》，長12.41米，寬36厘米，圖中有一萬兩千餘人，近四百個舟筏，五十餘座橋樑以及市招五百六十多幅，亭台樓榭，水語人家。姑蘇城商賈輻輳，百貨駢闐的繁華之景在圖中表現得淋漓盡致。 如果曾在博物館看過這幅清朝畫家徐揚所作的真跡，不知道今天這幅圖你能察覺出來和原作有什麼區別嗎？

只用頭髮一種材料神還原《姑蘇繁華圖》 點圖看看周瑩華的「髮繡」作品：

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2011年，這項稱作是「髮繡」的傳統手藝被列為蘇州市非物質文化遺產保護項目，而如今髮繡最重要的傳承人，就是這位蘇州繡娘周瑩華。髮繡，顧名思義，就是以頭髮絲作為原料代替絲線的一種刺繡，不腐不蛀不褪色，典雅且精妙，是一門古老而珍貴的民間工藝，也是蘇繡中近乎滅蹟的繡種之一。

中國古代把頭髮看得特別重要，一直尊崇著「肌膚毛髮，受之父母，不敢損傷」的禮教。唐宋時期，佛教在中國的影響發展到新的高度，信女們也開始用自己的頭髮為材，在絹布上繡出佛像、佛經，以表示自己的虔誠恭敬之心。這便是中國髮繡的最早起源。

然而，工藝考究，製作耗時的髮繡，並沒能在動盪飢寒的年代下被完好地流傳下來。2005年，在蘇州工藝美術行業普查中，整個蘇州就只有周瑩華一個人在做著這件事！周瑩華從2000年開始研究髮繡，在髮繡被列進非遺保護項目後，她說「覺得自己很幸運，正好這個時代大家都很注重傳統工藝，特別是手工工藝，對非遺的保護力度也越來越大」。這些年來，這份「幸運」已經慢慢變為了「責任」。

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授課講學、出國交流、在國內外辦巡展……不為了彰顯「中國第一髮繡傳承人」的榮光，周瑩華只是希望在國際上，髮繡可以宣揚中國傳統文化，在國內，髮繡可以被更多年輕人看到、了解並學習和繼承下去。

20年的技藝打磨，周瑩華被問到的最多的問題中，一定有一個是：「這麼多年了，你一定做出來了好多幅繡品了吧？」但是實際上，不要說剛開始學藝的時候，就算成為髮繡大師之後，周瑩華在一幅繡品上花的時間，也少則幾個月，多則數年。開篇那一幅《姑蘇繁華圖》，就是周瑩華連同10位繡娘，耗時3年的時間，才終得完工。

有過刺繡經歷，或者哪怕穿過針的人都會知道，這是一個特別費眼睛的手上功夫。二十年的日夜精進，周瑩華在工藝上的確已經爐火純青，而眼睛卻被耗成了近視散光加老花。刺繡的時候，她說她一會是近視眼，一會是遠視眼。

周瑩華（uart21.com）

一幅精美的髮繡，首先在頭髮的選擇上就有著不少要求。老年人的頭髮不能用，太脆容易斷，男子的頭髮不能用，太粗不好塑形。最理想的是年輕女子的頭髮，色澤純正，細柔韌亮，不過還得用女子純天然的頭髮才行，燙過、染過的都不行。古人的髮繡基本上也都是取以少女之發，但受到技術和觀念的障礙，那時候的繡品顏色單一，彩色髮繡少之又少。

為了滿足現代人對色彩美感的追求，周瑩華還專門去學習了浸染，從植物中萃取出純天然的顏色來給黑色頭髮染上彩色。一根一根色彩鮮豔的頭髮絲，將遠山層層疊疊的黛青、女子鮮豔斑斕的羅裙、牧童樸素天然的蓑衣分毫不差地勾勒出來了。

周瑩華的髮繡主要表現古代工筆劃，這一類繪畫對於藝術審美、文學欣賞有著很高的要求。她就利用出差坐車時間，聽完了蔣勳的中國美術史、外國美術史講座錄音，還堅持經常鉤線描稿、寫毛筆字等。看上去是照著前人的畫復刻出來就好，可是遠山近水，觀音金佛能看得到，這些山水物象背後的文化底蘊卻輕易模仿不來。

很多傳統工藝在新時代下逐漸消逝的原因，通常都和工藝本身的實用性不能夠與時俱進或者接地氣有關。於是，周瑩華在研製髮繡藝術品之外，還推出了一系列的髮繡日用品。現代人每天不離手的卡包、筆記本套、電腦包、餐巾紙套、靠墊、餐墊、杯墊、錢包、名片夾等，她都能融合進精美的髮繡，讓更多普通人在日常生活中不經意就感受到這項古老工藝的新生機。有和藝君一樣，想把自己的頭髮用這樣特別的方式留下來的嗎？

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