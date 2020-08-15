號稱「中國版66號公路」　遊客爭相於315國道亡命拍照惹軒然大波

對於喜歡中國自駕游的人們來說，315國道是一條欣賞大漠戈壁之美的絕佳線路。從西寧出發，途經青海湖、柴達木盆地，旅行者將會見證羅布泊的神秘和塔克拉瑪干沙漠的雄渾蒼涼。315國道也被一些人稱為「中國版的66號公路」。然而，這一次315國道並不是因為沿途壯美的風景引起討論，而是遊客們在國道上的「拿命拍照」。

有的人盤腿席地而坐，甚至有人在公路上拍起了小視頻。那些原本在國道上疾行的車輛遇上拍照的遊客，不得不緊急剎車，讓人捏一把冷汗。上周，青海交警總隊接受媒體採訪時表示，從2018年到現在，因為拍照315國道就發生了8宗交通事故。一時間，引發了軒然大波。

315國道有「中國版66號公路」之稱 吸引不少網紅及民眾拍照（點擊放大瀏覽）：

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昨天，格爾木交警支隊支隊長謝竹如作出了解釋。格爾木近年發生的8宗交通事故並不是因為拍照，但該支隊每天要對上百宗停車拍照的事件進行安全提示和勸說勸導，的確增加了執法難度。雖然沒有造成直接傷害，但這種公路拍照行為仍然不可取，既不道德，又不安全。除了公路，很多遊客、網紅在各種景觀冒著生命危險拍照打卡。一組挖空心思的「大片」（壯觀的攝影作品）也許會收穫朋友圈的點讚，但這樣真的值得嗎？

屢禁不止的國道拍照

看到社交網站上的U型公路大片，阿強和女朋友也動了心。他們駕駛自己的越野車來到格爾木，發現很多人都是來拍照的。阿強看到路邊樹立著不少道路交通警示牌，上面寫有：「遊客在公路上隨意下車拍照的行為皆屬違法。」更有醒目的字號提醒人們「請文明旅遊、安全旅行。拍照千萬種，安全第一條！不要讓你的美，成為親人的淚」。他和女朋友有些猶豫，還要不要拍照呢？周圍的人則選擇視而不見，開始在公路上凹起了造型。

阿強試探性地向公路中間走去，一輛滿載貨物的重卡飛快駛來，揚起的風甚至吹掉了阿強的棒球帽。「真的好險！」阿強趕緊拉著女朋友離開了公路。然而車輛駛過之後，很多人又回到了公路繼續拍照。U型公路上常常有巡邏的交警，他們會勸阻遊客不要在公路上聚集拍照。可能是拍照的誘惑太大，一些人甚至跟交警打起了游擊，等交警離開後，再出來拍照。阿強和女朋友對這些人的「執著」感到洩氣，「太拼了，為了幾張照片真的大可不必」。

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在公路上拍照的人們，大多抱有一種僥倖心理。U型公路上經過的車輛較少，再加上拍照的人很多，路過的車子肯定會讓人的。這種奇怪的「安全感」是公路拍照屢禁不止的一個重要原因。事實上，315國道是連接青海和新疆的重要道路，並不是專門開闢出來的觀光線路。來往的很多都是大卡車，隨意下車存在安全風險。有些人認為在公路上拍一兩張照片無關痛癢，但這種行為不僅威脅自身安全，還是一種違法行為。按照《交通法》的規定，違法的行人或機動車駕駛人會受到警告或50至200元不等的罰款。

今年以來，遊客在U型公路上隨意下車拍照的行為愈演愈烈，平均每天這樣的違法行為就有30起。當地交警加強巡邏後違法行為才逐漸減少，但仍有人冒險拍照。

不要讓網紅變血紅

雖然大多數人最終安然無恙，一些人為了小眾和獨特卻付出了生命的代價。2017年，在印尼藍夢島就發生過十多起海浪捲走遊客的事故。這個位於巴厘島東南方向的小島，有一個名叫“惡魔的眼淚”的景點。「惡魔的眼淚」其實是一個小型的懸崖，受到海水不斷的沖刷，形成了一個圓弧形的開口。因為崖底的空洞，漲潮時會噴湧起大浪，有時還可以在水霧中見到彩虹。它是島上最佳的觀潮地點，很多遊客都愛在這裡拍照留念。為了追求拍照效果，一些人會在崖邊逗留。當巨大的海潮襲來，有時會捲走在崖邊的遊客。而傷亡者中就不乏中國遊客，印尼旅遊協會巴厘省分會曾呼籲來自中國的自由行遊客不要前往「惡魔的眼淚」。

澳洲的「蛋糕懸崖」是悉尼鑽石灣保護區有名的景點，遠遠望去就像一塊乳白色的蛋糕。也因為這個獨特的懸崖，許多人拍出了「驚艷」的照片。今天1月，英國女孩馬達琳戴維斯就在這裏不幸墜崖去世。

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墮崖地點是網紅打卡勝地：

21歲的馬達琳是一位模特，她和朋友們一起去「蛋糕懸崖」看日出。她們翻越護欄，在懸崖邊拍照。當朋友們發現她不見了踪影，立刻採取行動和求援，最終在懸崖下發現了馬達琳。此時，她已經沒有生命體徵。這不是「蛋糕懸崖「頭一回發生事故。去年，一名27歲的澳大利亞女性也因為自拍而掉落懸崖死亡。

事實上，「蛋糕懸崖」的岩體並不結實，常年受到海風和浪潮的侵蝕，可能在未來十年坍塌。所以，「蛋糕懸崖」周圍設置了護欄和警示標語。雖然有大型警示牌告誡遊客遠離懸崖，但為了拍出「精彩」的照片，還是有遊客鋌而走險。也有一些遊客，想要挑戰大自然的驚險刺激，嘗試各種危險動作。就連巨額的罰款也停止不了遊客們用生命去拍照的決心，當地政府只能修建更加高難度的的護欄來阻止遊客進入懸崖。

這些因為拍照而發生的事故並非個例。2016年，一位37歲的女性遊客因為下車拍照，在新西蘭皇后鎮被車輛撞傷。一個多月後，一名女生在廣東南海的玫瑰花田自拍時，由於過於靠近鐵路，被開過的火車撞亡。2017年，普吉島的巨浪捲走了正在岩石上拍照的遊客。2018年，一名中國女遊客在斯里蘭卡因為身體探出火車拍照，不慎跌落受傷。2019年，一位中國男子在美國老鷹崖的空中走廊使用自拍杆自拍時，失足墜亡。血淋淋的教訓正在提醒人們，不要因為拍照丟了性命。

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拍照不是旅行的全部

各種社交媒體興起之後，人們越來越喜歡通過曬照片的方式分享自己的生活。很多人甚至活在朋友圈，吃飯、旅遊都要花式拍照、發定位。來自朋友們的羨慕，讓他們產生了滿足感。對他們來說，得到大家的點讚，成了生活的一種意義。拍出讓朋友圈「驚艷」的照片，甚至成為了旅遊的重要目的。

同時，網絡紅人們為了追求熱度或者出於商業原因，也會拍攝一些具有一定危險性和難度係數的照片和視頻。這些照片往往能得到很多轉發、評論和點讚。一方面讓網紅們獲得更多的追捧，另一方面卻起到了負面的示範作用，有粉絲會模仿這種危險的行為。一些從前不為人知的景點，通過網絡進入了人們的視線，特別是短視頻網站的加持，產生了所謂的「網紅景點」。很多人因為一張照片、一個小視頻，加入了打卡旅行的大軍。旅行社也順勢推波助瀾。從這些遊客的需求出發，開闢出特色線路，「震撼」、「大片」往往都是關鍵詞。

當這種「好看」旅遊照片越來越多，人們漸漸失去了戒備，甚至認為這只是一種普通的旅遊項目。一些人已經成為照片的囚徒，旅行只是不停地打卡和拍照。那些本該成為美好瞬間的記錄變成了隱形的任務。旅行甚至不再是放鬆的，要隨時保持完美的狀態，拍出完美的照片。殊不知那些公路大片的背後，不僅是一種自身安全的冒險，還有對他人生命的輕視。現在，該是讓旅行回歸原義的時候了。