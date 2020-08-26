【歷史探秘】崇佛又毀佛：唐廷為何對造佛像「轉軚」？

日前四川重慶等地連續強降雨，大量民眾受災，多條河流發生超警戒水位以上的洪水，大雨與洪水也讓位在四川岷江、大渡河與青衣江，三江交會處的樂山大佛景區受到影響，水甚至淹到樂山大佛的腳趾。

樂山大佛開鑿於唐代開元元年，完成於貞元十九年。作為目前世界上高度最高的石佛像，樂山大佛與佛教在隋唐時的造像風潮有莫大關係。

日前四川連續出現強降雨，位在岷江、大渡河與青衣江，三江交會處的樂山大佛也受到影響，洪水甚至淹到樂山大佛的腳趾。（微博）

造佛像的由來

佛教造像的觀念起自印度，不過早期的印度佛教認為，雕刻或是描繪釋迦牟尼的面容都是一種褻瀆佛陀的行為，所以普遍用符號，如菩提樹代表「成道佛」、足迹則象徵「遊行佛」。直到公元1世紀至2世紀，大乘佛教在犍陀羅（Gandhara）地區（犍陀羅為印度列國時代的十六國之一，該國的核心區域包括今日巴基斯坦東北部與阿富汗東部）開始流行後，造佛像才逐漸普及。

為何印度佛教願意為佛陀造像呢？可以從佛經《增一阿含經》裏的記載找到源頭。據載，佛陀曾上「忉利天」（意譯為三十三天，為佛教三界之慾界六重天之一）為母親說法三個月，景仰佛陀的優填王因未能禮佛而病倒，為了讓王康復，群臣為此造佛像。佛陀回來後見到佛像不僅沒有反對，還說作佛形象有德有福，這則故事被認為是印度製作佛像的開始。

公元1世紀至2世紀，犍陀羅地區出現受到古希臘羅馬藝術風格影響的佛像外型，具有寫實典雅的風格，令人印象深刻。（維基百科公有領域）

因此，當東漢明帝（28－75年）於永平十一年（68）修築白馬寺時，據《高僧傳》載，已繪製中國第一幅佛像。而中國第一座佛像的建造紀錄則是在東漢末年，徐州刺史陶謙（132─194年）的部將笮融利用糧道立佛寺、造佛像，以此招攬信徒。由於優填王造佛像的故事，被後世佛經不斷大書特書。通過在各地遊走的僧人宣揚佛法、佛經、文人記載的佛像靈驗等故事，逐漸讓上至帝王下至百姓們深信，造佛像可以累積福報、庇廕子孫，於是蔚為風潮，亦產生「觀佛」的修行方式，即觀佛像進行懺悔，以此得道成佛。

佛教造像在唐代的變化

到了唐代，雖然李唐皇室信奉道教，不過仍有多位皇帝造佛像的記錄，據《佛祖統紀》與《法苑珠林》載，唐高祖李淵（566－635年）為太祖元皇帝（李淵之父李昞）、元貞皇后（李淵之母獨孤氏）下造等身佛三尊、唐太宗（598－649年）在終南山造龍田寺與等身佛像六尊。除此之外，還有唐高宗（628－683年）、武后（624－705年）與唐玄宗（685－762年）皆有在各地建造佛像的事迹。不過造佛像從魏晉流行至唐代，在求得佛法功德之外，還包含許多中國傳統倫理思想。不論皇室還是百姓，多是為家人造像，其中隱含傳統孝道觀念。

唐武宗從845年開始大規模下令打擊佛教，史稱會昌滅法。（維基）

而魏晉時期佛教在南北方分別衍生出不同的特色，如，北方重實踐、南方重義理。造佛像也有南北差異，以南方來說，雖然也風靡造像、開鑿石窟，但可能石材難尋、氣候較北方潮濕等因素，佛像數目始終沒有北方多。擺放的位置也有差異，北方多將佛像放在大道供人敬拜，而南方的佛像不僅較小，其地點多放置於寺廟與家中。

李唐皇室崇佛衍生的經濟問題

唐代佛教大興，加上自魏晉以來造像風氣普遍，佛像買賣遂成為朝廷感到棘手的社會問題，因此唐代多不願民間大量造像。唐太宗在位（626－649年）時，曾下敕令：「佛道形像，事極尊嚴，伎巧之家，多有造鑄。供養之人，競來買購，品藻工拙，揣量輕重。買者不計因果，止求賤得。賣者本希利潤，唯在價高。罪累特深，福報俱盡」。唐太宗還依《像法決疑經》的規定，認為買賣佛像的行為除了徒增貪心與攀比之心外，還有礙功德善舉。

唐代宗時期（765─779年在位），寺院經濟快速發展，以致「凡京畿之豐田美利，多歸佛寺觀」，也逐漸影響朝廷的財政收入。而唐代宗事佛的虔誠、規模都遠遠超過肅宗，不僅徵發高僧49人常住長安大興善寺，隨時聽候入宮唸佛祈願，每年正月、五月、九月都要在大興善寺開壇灌頂，教化文武百官。儘管永泰元年九月（765）僕固懷恩（？─765年）領回紇、吐蕃兵，聚眾10萬、進逼奉天（今陝西咸陽乾縣），京師戒嚴，但唐代宗依舊舉行大規模、持續16天的講經法會，命「兩街大德，嚴潔幡花、幢蓋、寶車，太常音樂梨園仗內及兩教坊，詣銀台門，百戲系奏」，平定叛亂都不及崇佛來得重要。

唐代給於僧人免税與免繇役等特權，不少男性為逃避賦役選擇出家，造成朝廷徵兵、勞役嚴重人力不足，官府藉動員能力展現的公權力下降。另外，寺廟的土地也不用納税，僧人仰賴百姓供養，也侵蝕朝廷的税收。長年累月下來，不少文人對佛教相當反感，如元和十四年（819），唐憲宗（778－820年）遣中使持香花迎佛骨於宮內供養三日，造成社會狂熱的禮佛風潮。時任刑部侍郎的韓愈（768－824年）為此寫《諫迎佛骨表》，擔憂人們對宗教的迷信、瘋狂，會為社會帶來巨大災難「若不即加禁遏，更歷諸寺，必有斷臂臠身以為供養者」。然而韓愈的下場就是「夕貶潮陽路八千」，遭貶官至嶺南道潮州（今廣東省潮州市）當刺史。

韓愈非常反對憲宗迎佛骨，為此寫《諫迎佛骨表》。但韓愈沒能阻擋憲宗迎佛骨，還險些喪命。（維基百科公有領域）

武宗會昌滅佛 造像衰頹

果然不過20多年的時間，由於僧人造成的經濟壓力，終於迫使唐武宗（814－846年）於會昌年間（841－846年）發起一系列「滅佛」行動，史稱「會昌法難」。當時共收繳寺廟良田數千萬頃、強迫還俗的僧尼約26萬人、被拆除的寺廟約有4,600間，對佛教來說無疑是場浩劫。

除了前述的税收問題外，中唐以來民間鎔鑄銅錢造佛像的情況非常普遍，讓當時貨幣流通發生問題。唐敬宗寶曆元年（825）曾載：「河南尹王啟奏，盜銷錢為佛像者，請以盜鑄錢論」；唐文宗大和三年（829），朝廷下詔：「照佛像以鉛、錫、土、木為之，飾帶以金銀、鍮石、烏油、藍鐵，唯鑑、磬、釘、鍰、鈕得用銅，餘皆禁之，盜鑄者死」，不僅限制銅不得用在佛像上，還下令私鑄銅像者一律死刑，顯示出朝廷對於民間私用銅錢鑄造佛像一事非常困擾。

到了會昌六年（846），則規定只能使用黏土或木材製作佛像，且不可使用金銀銅鐵等金屬寶玉裝飾。武宗「會昌廢佛」一事，雖打擊佛教，使造像在此轉入衰頹。不過當時規定任何銅像、鐘磬、鐵像必須上交朝廷，只有木石製作的佛像方能保存於原地，其政策實為朝廷蒐羅不少佛像金屬，緩解財政問題。

唐代佛教之所以興盛，除了承自魏晉以來的基礎外，主要與當時社會中外貿易交流活躍，使經濟文化皆有大幅發展有關。然而，唐代佛教成也經濟，敗也經濟。由於武周後，唐初以來實行的均田租庸調制遭到破壞，男丁所得土地不足，還要繳納定額的租庸調，讓多數農民無法負擔，紛紛出家逃往寺院躲避賦役。而安史之亂後，朝廷財政枯竭、軍費日增，因此過去享有特權的寺院僧人，蓬勃發展的佛像等華美造像，自然也成了朝廷主要打擊的對象。