新冠肺炎｜紀錄片《絕地突圍》上畫　講述中國企業「生存保衛戰」

紀錄片《絕地突圍》7月底在內地首映，並在視頻網站愛奇藝、優酷同步上線。據介紹，該影片由內地導演賀夢凡執導，2000名素人參演，以紀錄片的形式，講述了新冠肺炎疫情下中國企業的「生存保衛戰」。

新冠肺炎疫情肆虐期間，內地許多企業經營狀況困難，面臨極大危機。（影片截圖）

影片主要說的是陶瓷製造企業「國瓷永豐源集團」絕地反擊的故事。內地新冠肺炎疫情爆發後，大部分企業停工停產，面臨裁員、降薪、倒閉等考驗。《2020年初中國社會企業生存狀況調研報告》顯示，在新冠疫情的衝擊下， 34.82%的社會企業勉強維持，19.64%經營暫停，而12.5%的社會企業則面臨倒閉危機。

當時國瓷永豐源國內市場訂單幾乎為零，這意味企業資金鏈斷裂，很有可能面臨倒閉，2000多名員工因此失業，生活得不到保障。此外，疫情期間口罩成為應急物資。為了員工的生命安全和健康，集團董事長劉權輝想盡了各種方法，用了各種人脈關係，但最後也沒能找到大批量醫護口罩。

國瓷永豐源集團董事長劉權輝。（影片截圖）

「內憂外患」之下，劉權輝公開承諾「不裁員不降薪」，還給湖北籍員工發放特殊時期補貼。雖然該決策受到高層質疑，但劉權輝希望能和員工一起共渡難關，「疫情期間，國家用盡一切辦法讓企業復工復產，使人民的生活得到保障，我們更要全力保護2000多名員工，2000多個家庭，在這個情況下，不裁員不減薪大家才會安心。」

而在國內市場停滯之下，國瓷永豐源選擇轉戰海外市場，並成功在法蘭克福拿下了2000萬美元訂單。惟全球疫情自3月以來急劇惡化，歐美國家成為疫情重災區。此時歐美訂貨商突然宣布單方面毀約取消訂單，令國瓷永豐源再次面臨嚴峻考驗。

但國瓷永豐源沒有因此一蹶不振，並將把一套寓意幸福美滿的餐瓷推向市場，以優惠價格反哺市場1億，以帶動銷售穩定生產，最終挽回了國外訂單的損失，轉危為安。

（南方窗）