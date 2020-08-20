經緯交織　亞洲織品工藝的花樣文章

為讓台灣民眾了解故宮南院豐富的亞洲織品收藏，台北故宮博物院特地於8月19日下午舉行「故宮夏日沙龍活動」，邀請故宮南院資深志工王彗鐘，以「穿梭亞洲－繽紛多彩的織品」為題，向民眾介紹亞洲各地多樣絢麗的織品工藝。

王彗鐘首先以織品的「織」來說明織布的特色。東漢《說文解字》載：「織，做布帛之總名也。以糸戠（音同「直」，意聚合）聲。」織品起初是為了保暖、避免受傷，後為了布料裝飾的變化，逐漸在外觀上有了階級區分、族群識別、慶典祭祀、藝術等方面的作用。

為讓民眾認識故宮南院豐富的亞洲織品館藏，台北故宮博物院特別邀請南院資深志工王彗鐘來到台北舉行「穿梭亞洲－繽紛多彩的織品」演講。圖為故宮南院亞洲織品展區入口設計，由各地區民族代表織品交織而成的亞洲地圖。（林君穎╱多維新聞）

台灣故宮南院將館藏織品依地區分為五大類：東亞、東南亞、南亞、中亞與西亞，王彗鐘也就首先從「絲綢的故鄉」、位在東亞地區的中國說起。東亞絲織品已有5000多年的發展歷史，千年下來累積相當豐富多樣的織、染、繡工藝，織物更以此提升至藝術境界，並影響周邊族群，如日本在此基礎上發明出「西陣織」、「友禪染」、「鹿子染」等特色工藝。

由於中華文化有相當豐富多樣的織、染、繡工藝，因此王彗鐘便搭配故宮南院館藏文物向民眾說明織品中常見的布料、織法、繡法等名詞。像是常見的平紋（又稱平織），為相互垂直排列的直線（經）與橫線（緯），一上一下交織，每隔一根經線就交錯一次，織物表裏組織（正、反面）相同。由於交織點多，因此紗線沒那麼緊密，與其他布料相比較為輕薄，如絹、綢等布料就屬平紋。

圖為故宮南院館藏之綠地團龍紋暗花緞刺繡外套，此件文物的製作時間約於19世紀早期。該服飾款式為19世紀鄂圖曼帝國風格。綠色面料為來自中國的綠地團龍紋暗花緞，再飾以烏茲別克當地常見的紅白兩色作楝樹刺果之刺繡圖紋，內裏為來自俄羅斯的草履蟲紋印花棉布。（台北故宮博物院網站）

斜紋，為經線與緯線垂直交錯，不過經線與平紋相比有所變化，不限於一根經線交錯一次，可能隔三根經線等，讓織眼以斜狀排列。織物的正反面布同，由於交織次數少，布料相對來說較為柔軟，如綾、羅等布料就屬斜紋。緞紋，為經線與緯線以一定的間隔交織而成，由於交織點互不連續，但均勻分布，讓織物表面浮有較長的經線與緯線，而有相對平整的光澤，如緞就屬於緞紋。

圖為清御製三星圖頌緙絲像軸，為刺繡畫，上方有乾隆帝御筆題跋。整幅畫以緙絲工藝精密織出福祿壽三仙與童子等人物，且層次有序，並表以藍色纏枝蓮紋絲綢，掛軸上下也是以緙絲織成的雲鳳紋與魚躍龍紋，代表宮廷御製。（台北故宮博物院網站）

王彗鐘接着介紹各種裝飾織法，首先是「提花」，其圖案是使用織布的方式，用不同顏色的紗織出花紋，特徵為布料正反面紋路相反，與繡花相比成本更高，但透氣性佳。再來是「緙絲」，又稱為刻絲。為單層的平紋組織，主要在經紗的架構上以不同色彩的緯紗，利用小梭在圖案設計內局部來回穿梭，不橫貫全部，利用「通經回緯法」（緯線由不定數的彩絨段拼接而成，不受顏色限制），織出彩色圖紋且正反面的效果相同。由於緙絲的織造方式讓不同色區之間的緯紗並不重迭，因此圖案輪廓間會有縫隙，宛如鑲刻一般，故又稱「刻絲」。

此為故宮南院於2016年向瀋陽故宮博物院借展的明黃江綢彩繡平金夾龍袍，為明黃色絲綢，並用五彩絲線與金線繡上九團五爪金龍與皇帝御用的十二章紋飾，色彩華麗、金碧輝煌。（台北故宮博物院網站）

「妝花」，始於唐宋，織造過程極為複雜，也採通經回緯法（經緯同時顯花），主要用各種彩色緯線，在織物上「挖花盤織」。為在同一件織物上配織十幾甚至幾十種顏色，甚至可「逐花變色」形成不同色彩花紋，多運用在緞、羅與絹布上，目前「挖花盤織」與「逐花變色」的工藝只能依靠手工，無法以機器取代。「盤金繡」，以金或金屬線為繡線，釘繡出圖案，而繡線依圖案盤旋釘縫，稱為盤金繡。通常會以金線銀線等不同繡線並置，讓花紋顯示出微妙的色差，多用於明清宮廷織品服飾。

「絣織」（絣，音崩）是一種在亞洲地區相當普遍的織染工藝，各地區民族皆有不同的說法，如中國、日本稱其為「絣織」；阿拉伯地區則稱為「asab」、印度稱為「patola」、中亞地區將其稱為「atlas」（艾德萊斯綢，舊稱為「khan- atlas」，意為「可汗的絲綢」）等，不過今日國際上多以馬來人對其之稱呼「伊卡」（ikat，為綁、紮之意）來統稱這類織染工藝。

絣織或是伊卡，主要以棉紗為材料，把紗線依據圖案分段紮緊後染色，可分為三種：一為經線綁染花紋的「經線伊卡」、第二種為緯線綁染的「緯線伊卡」、第三種為經緯線皆綁染的「經緯伊卡」，再將染色後產生的留白圖案織造成布匹。伊卡製作過程十分費工，要經過無數次的染色才能染出清晰的圖案。而紗線柔細，容易在染色過程中產生位移，因此伊卡的特色為圖案邊緣會有參差不齊的效果。

除了上述在亞洲相當普遍的織物工藝外，王彗鐘也稍略介紹南亞、中亞等地的傳統服飾，如東南亞的紗籠（sarong）、印度婦女的傳統服飾紗麗（sari）等，並略述其穿戴方式與特色。由於不少民眾好奇故宮館藏織品來源，王彗鐘回答，台北故宮除了1949年來台的宮廷織物、刺繡畫外，多年來在各界捐贈、經鑑定後，累積不少亞洲各地精美的織品館藏，故宮南院落成後遂將其規劃為常設展展出。不過目前故宮南院將亞洲織品展區規劃展出「呼畢勒罕－清代活佛文物大展」，因此聽完演講想親眼目睹亞洲織品的民眾，可能要等到活佛特展結束後，才有一睹芳顏的機會了。