人死為大｜調查指中國喪葬費用佔年收入近半　貴在哪裡點解咁貴？

英國人壽保險機構「SunLife」近日公布一份全球喪葬費用調查報告，報告顯示，世界各地平均喪葬費用，約為當地人年薪的10%。其中喪葬費用佔全年收入比例最高的地方是日本，中國及德國則緊隨其後位列二三。 調查顯示，中國平均喪葬費用約為37375元（人民幣．下同），約佔全年平均收入45.4%。 在中國，不同地方、形式的喪葬，費用可謂差天共地：最便宜百多元就能成事，最貴則可達致「天價」。「天價」喪葬最主要受所謂「風水寶地」影響，而民間奢侈攀比之風對此亦有推波助瀾的作用。

喪葬是人一生中最後一件大事。（新華社）

據「SunLife」方面介紹，報告是希望藉此了解各地喪葬費用對一般家庭生活的影響。機構負責人認為，影響費用高低的因素，有傳統文化、整體生活成本及喪葬物品成本等，並預期未來喪葬費用仍會上升。對於中國的情況，其排名第二只是因為所佔的比例較高。單從喪葬費用來看，實際上遠低於歐美多國。以德國為例，當地平均喪葬費用為6880歐元（約合人民幣5.6萬元）。德國人的年收入較高，喪葬費用僅佔年平均工資16%，但已經是歐洲國家中排名最高。

中國平均喪葬費用佔全年收入達45.4%

「喪」指去世後相關的治喪儀式，「葬」就是埋葬方法。報告指出中國的平均喪葬費用約3萬元左右，但事實上不同形式、地方的喪葬費用差異極大。一般而言，喪葬費用可分為三大部分。第一是基本項目，包括遺體接運、冷藏、火化、骨灰寄存，由政府定價。第二是服務類的附加專案，包括壽衣、穿衣、淨身、美容、禮儀隊、靈柩、場地租用等，由政府指導價格。第三部分就是實物類的附加項目，包括花圈、鮮花、鋪蓋、儀式、骨灰費、墓地等，由市場自行調節價格。對整體喪葬費用影響最大，就是第二及第三部分。

+ 2

以首都北京為例，按照《北京晨報》在2017年的一篇報道，市中心知名的八寶山殯儀館，基本收費是遺體接運250元、遺體保存90元、一般整容150元、小型告別廳200元、遺體火化380元、抬屍80元、紙棺280元、骨灰寄存50元、其他110元。應收費用合計1590元，扣除市政府推出的優惠，實收費用為950元。稍微高級少許的套餐，收費則為3580元。

據八寶山殯儀館服務中心主任周衛華稱，八寶山殯儀館大多數的殯儀服務，收費都在3000元至5000元之間，超過5000元是相當罕見。此外，北京市民去世後會有5000元的喪葬補助費，故單純就殯儀服務而言，市民的經濟壓力不大。低保、低收入家庭，政府更有提供免費基本殯儀服務，一場葬禮只需要支付抬屍費、引導服務費，總計130元。

農村陋習難改：辦喪事花費全家年收入10倍

不過，中國許多農村地區實際上仍是陋習難改，為喪事大肆鋪張浪費，以致費用極高。例如在2017年，官方傳媒《新華網》就發現在湖南邵陽市，有家庭為亡父操辦一場「體面一點」的葬禮，一口氣連擺三天「流水席」，每日三餐、每餐25圍枱，還有法事、樂隊、哭喪團隊，甚至在追悼會上安排演藝團隊表演。此外，亡父出殯時相當大陣仗，十多輛車帶領後方三架大巴浩浩蕩蕩，大巴上有樂隊演奏、「臨演」，沿路不斷放炮仗。最終，單是「喪」的費用就高達40萬元，是全家年收入的10倍。

貴州貴陽曾經有一戶人家，在街道上擺酒席大辦喪事，不但影響交通，而且炮仗聲十分擾民。（國際在線）

北京墓地每平方米價格比樓價更高

「喪」是豐儉由人，「葬」亦一樣，但後者的費用就更加誇張，甚至已出現「墳地產」的現象。北京、上海等大城市，墓地價格會數倍於當地樓價。《參考消息網》在2018年的一篇報道中提到，中國大城市的墓地日益昂貴而緊缺，毗鄰八寶山革命公墓的八寶山人民公墓，自2012年起就爆滿，已不可能再買到墓地。市內其他公墓則動輒要10萬元以上，每平方米價格比樓價更高。其中最受歡迎的天壽陵園，最貴的墓地索價約100萬元。

《新京報》在去年亦曾經指出，中國最大殯葬服務供應商福壽園的2018年年報顯示，墓園服務營收在總營收中佔比高達86.4%。排除8403個公益性墓地，12509個經營性墓地共帶來12.82億元的收益。換言之，福壽園一個墓地平均要10.25萬元。

毗鄰八寶山革命公墓的八寶山人民公墓，據報自2012年起就爆滿，已不可能再買到墓地。（中新社）

土葬因墓地而費用高昂，火葬卻不會比土葬便宜多少，所必需的骨灰盒近年都有邁向「天價」的跡象。去年底，湖南寧鄉市殯儀館發出通知，停止對自帶骨灰盒的家屬提供相關服務。事件引起猛烈批評後，通知被撤回，殯儀館兩名負責人被暫停職務，更揭發「天價」骨灰盒與殯儀館之間疑似有利益輸送。

湖南寧鄉市殯儀館內的「天價」骨灰盒。（網上圖片）

當時的報道提到，殯儀館中標的政府採購單價最高骨灰盒為每個6001元，售價卻高達1.28萬元及1.48萬元，利潤率113%及150%。殯儀館在2018年共火化約1.1萬具遺體，單是骨灰盒的營業額就有超過500萬元。有家屬在受訪時坦言，雖然任何一個骨灰盒都差別不大，但一般都會選擇售價千元以上，主要就是因為「面子」。

改革成效不彰 地方強推火葬激民憤

近年來，中國都有針對喪葬亂象進行改革，可惜成效不彰。民政部在2018年起草《殯葬管理條例（修訂草案徵求意見稿）》，是該條例自1997年實施後首次大規模修訂，提出中國要建立基本殯葬公共服務制度， 堅持殯葬事業的公益屬性。起草說明部分直接表明，殯葬管理工作遇到一些新情況和新問題，包括殯葬商品和服務價格虛高，公墓墓位價格貴、佔地多、墓碑大。但時至2020年，修法一事只聞樓梯響。

江西省強推「綠色殯改」激起民怨沸騰。（資料圖片）

此外，江西省在2018年夏天率先推行「綠色殯改」，要求不論身份、地區，所有喪葬都要全部火葬。惟「綠色殯改」展開後，江西多處出現「搶棺砸棺」亂象，執法人員強行入村入屋抬走棺木集中銷毀。有報道更提到，強推「綠色殯改」引發自殺浪潮，安徽安慶市有6名老人家，趕及在新規定實施前自殺以求全屍安葬。強推「綠色殯改」激起民怨沸騰，甚至最高人民檢察院機關報《檢察日報》亦刊文，狠評有關做法「簡單粗暴」，「不人道、不合法，應當立即叫停」。

「SunLife」的這一份調查報告，直接揭示中國人在人生最後一件大事上有相當的負擔，「不敢病」之餘，如今也已經「死不起」。而如何在推進殯葬改革以改良風俗的同時，又做到尊重死者、節約費用、文明執法，著實考驗中國政府的治理能力。