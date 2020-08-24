「東方夏威夷」近在深圳？中國最美八大海岸線之一　風災後終復活

深圳西涌沙灘，全深圳最大、最長的沙灘，中國最美八大海岸線之一。沙灘、陽光、海浪、海風、游泳、衝浪、潛水、出海，2018年被颱風摧殘後，如今成功蝶變！

修繕一新的西涌沙灘，除了最常規的游泳、踏浪、玩沙，只要錢包跟得上，你還有超級多玩海選擇！海上飛人、摩托艇、滑水、卡丁船、香蕉船等等，統統景區明碼標價，喜歡刺激的小伙伴可以一試。

在西涌還坐落一座小島，值得前去一探。整座島被珊瑚礁包圍，海水碧藍、清澈見底，她有一個浪漫的名字：「情人島」。去情人島本身就是一大樂趣，需要搭乘快艇，破浪而行，幾分鐘便可登島，而在島上最有趣和最特別的體驗自然就是潛水。穿上潛水服，在教練的帶領下潛入海底，一個不一樣的奇幻世界立馬呈現在你眼前。

點圖看看復活後的西涌沙灘與情人島：

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看雲、看海、看彩虹 ，在西涌沙灘，即使什麼都不做，只是靜靜坐在沙灘上，也是一種難得的愜意。看著蔚藍的大海，舒卷的白雲，聽著彼伏的濤聲，幸運的邂逅一場雨後彩虹，不知不覺便臨近日落時分。陽光透過樹蔭照射在沙灘和海面上，雖然無法看到海上日落，但是天邊大片的雲彩被夕陽染上了最溫柔的顏色，沙灘喧囂漸散，濤聲依舊。面對這壯闊的大海，剩下的只有內心的平和。

西涌沙灘的新變化

2018年因颱風而被摧殘的西涌沙灘，如今終於涅槃重生！從救生員、救生塔到海上救生浮橋，在這裡玩海，安全不用擔心。遊客服務中心、便利店、小吃店、存包點、衛生間等等，曾經的各種不便利現在總算都解決了。

沙灘整體的環境也得到了改善，從嶄新的路面、沒有雜物的沙灘、覆蓋全區的廣播系統，甚至新增了不少「網紅」打卡點（點圖瀏覽更多照片）：

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深圳西涌沙灘門票（全價票）：18元；開放時間：9:00-19:00；地址：西涌海濱旅遊度假區；自駕：導航至「西涌一號浴場」；公交車：搭乘m232路，至「西涌一號浴場」站。

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