《八佰》場景：耗時18個月挖「蘇州河」建68幢建築　打造震撼效果

耗資7億人民幣的抗日戰爭題材電影《八佰》在2019年上海國際電影節撤檔年餘後，今年8月21日正式上映，截至24日累計票房已逾9億人民幣。事實上，電影當中不少令觀眾震撼的場面，其實來自於主創團隊經年累月的精心安排。 電影中的重要場景蘇州河（吳淞江上海段），由於淞滬會戰期間的日本與上海租界地區保持微妙的默契，製造出一河兩岸截然不同的景象。電影劇組為了還原這一獨特的歷史畫面，歷時18個月人工開鑿出一條200米長的河流，並在河的兩岸建起了68幢建築。

電影中爆發戰火的四行倉庫與繁華的租界僅一河之隔。（《八佰》劇照）

電影《八佰》講述1937年10月，國民革命軍第88師524團團附謝晉元臨危受命，率領400餘名官兵（對外以聲勢為意稱共800名官兵，故稱「八百壯士」），堅守上海閘北的四行倉庫，又被稱作「四行倉庫保衛戰」，亦為整個淞滬會戰的最後一役。

四行倉庫與未被戰火侵襲的租界之間僅有一條蘇州河，一邊是繁華天堂，一邊是人間煉獄，越過這段河很容易，但是士兵們依舊堅守到最後一刻。四天的生死對抗，四方倉庫的一幕幕無疑像一場現場直播，讓蘇州河對岸的民眾從嬉皮觀望轉變成加油助援。

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據內媒報道，《八佰》耗時8個月採用全實景拍攝，為了還原交戰時的真實場面，足足燒掉300公斤煙油和5噸廢舊報紙，設置5萬個地面子彈點，平均每個鏡頭有700個子彈點，還使用300顆照明彈重現當年戰場上的照明。而在拍攝前，為了展現蘇州河兩岸的強烈對比，給予觀眾強大的視覺衝擊力，劇組耗費18個月人工開鑿出電影中的重要場景蘇州河，並在30多萬平方米地質極不穩定的平地上新建68幢建築。

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為了追求最佳的感官體驗，讓觀眾能夠身臨其境，400多名跟組演員在開拍前統一進行了為期7個月的嚴格軍事訓練，對租界繁華的寫照更是動用了上千名群眾演員。同時，電影全程採用ALEXA IMAX 65mm攝影機拍攝，是繼《復仇者聯盟3》、《復仇者聯盟4》後，世界第3部、亞洲第1部全程使用IMAX攝影機拍攝的商業電影。

而為了更加接近真實，電影全程都讓演員用地方方言演繹，李晨飾演的「山東兵」除了講山東話，還在倉庫裡為戰士們表演山東皮影；出生於山東青島的演員黃曉明也在片中出演「特派員」。

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