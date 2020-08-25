歷史探秘｜中國情人節還是七娘媽生日？七夕背後滿滿的父母親情

2020年8月25日為農曆七月七日，即俗稱的「七夕」，現在被許多民眾稱作「中國情人節」，而在福建與台灣，若是家中有孩子的父母，常會在這天祭拜「七娘媽」與「床母」，以祈求孩子平安健康。今日台灣的台南市，每逢七夕便會大肆舉行「七娘媽生」與「做十六歲」活動慶祝孩童成年，這些與今日商業氣息濃厚的七夕情人節十分不同的習俗，又是如何產生的呢？

台南市開隆宮為全台唯一以七娘媽為主祀的廟宇。每年七夕，滿16歲的孩童便會在開隆宮內的狀元亭舉行「過七娘媽亭」儀式，代表小孩正式長大成人。（Facebook@台南下林玉聖宮）

閩台文化習俗同根同源

台灣從明清時期開始，陸續有來自閩粵地區的漢人來到此地生活，在文化、信仰與習俗方面自然與閩粵地區有相當濃厚的淵源。其中台南市的「五條港地區」，仍可看到相當鮮明的泉州文化。五條港，為清代台灣府城（今台南市中西區）的五條商用港道（新港墘港、佛頭港、南勢港、南河港與安海港，今均已不存），是清代時重要的商業門戶，現已成為台南市下水道。

五條港為渡海來台漢人率先上岸的地區之一，閩粵文化也在此落地生根。至今仍可從當地信仰看出痕迹，例如供奉廣澤尊王的西羅殿、玄天上帝的集福宮、媽祖的金安宮等，皆與泉州廟宇有深厚淵源；而以「做十六歲」聞名全台的台南市開隆宮，其節令民俗也都能在泉州找到源頭。

孩童的守護神：「七娘媽」與「床母」

對於閩南與台灣地區的民眾而言，普遍認為孩子長到十六歲以前，均受到孩童守護神— 「七娘媽」與「床母」的照顧與庇護，至今香火不斷。但二者事實上卻是兩位不同的神明，只是恰好誕辰都在七夕，且有各自不同的祭祀方式。

閩台地區的人們相信，若讓孩童拜七娘媽為「契母」，便能平安健康地長大。圖為台南市開隆宮的七娘媽神像。（Facebook@台南下林玉聖宮）

「七娘媽」又稱為七星娘娘、天仙娘娘，傳說為北斗星君的配偶神，不過也有不少人認為其是包含織女在內的七個仙女，因此又稱「七仙姐」或「七仙姑」。七娘媽有送子、催生、養生、乳母、痘疹、眼光與蒙引七位，祂們負責庇佑孩童的出生與成長。

人們會選擇在孩子出生後的第一個七夕，通過「七娘媽生」（七娘媽誕辰）的祭典，讓孩子拜七娘媽為「契母」（養母），以得到神明庇護。直到小孩長到十六歲（成年）的七夕，再通過「洗契」儀式，來解除與七娘媽之間的契母子關係。另外也會舉行「過七娘媽亭」儀式，代表小孩已經正式長大成人。

「床母」與保護孩童的仙鳥「鳥母」相似，有學者認為「鳥母」應為臨水夫人或是註生娘娘身旁的「婆姐」，更有學者認為「鳥母」的由來可追溯至「玄鳥生商神話」，由於商契之母簡狄，吞下玄鳥卵而懷孕生契，後世人們便將玄鳥視為送子神，稱其為鳥母。不過對民眾來說無論是床母、鳥母還是婆姐，皆是專司照顧幼兒孩童順利長大的守護神。

台南市開隆宮每年都會於七夕舉行「做十六歲」活動。（台南市開隆宮網站）

為何16歲代表成年？

不過依禮制來說，男子二十行冠禮，女子則十五舉行笄禮（及笄），才代表成年。為何清代閩南與台灣十六歲即代表成年呢？翻閲明清的《食貨志》發現，明清兩代的丁税勞役皆以男性十六歲做為基準：「凡民，男曰丁……男年十六為成丁」，故十六歲成為人們舉行成年禮的緣由。

清乾隆十九年（1754）《福州府志》載：「近世於冠禮鮮能行者，郡中惟一二禮法之家偶一舉行。民間則男女年十六延巫設醮，吿成人於神，謂之做『出幼』」。據學者研究，泉州也有做十六歲的習俗，孩子滿十六歲生日那天，必會大肆慶賀。父母會備辦三牲壽麵先往神廟酬神，感謝神靈庇佑孩子長大成人，除了會自制米龜、粽等禮品外，還會舉辦筵席。孩子的外婆家例須送公雞、豬肉、壽麵，及因應成年所需的衣服布料與冠履。

而台灣明確記載「做十六歲」成年禮文獻，則是清光緒年間至日據初期成書的《安平縣雜記》：「七月七日，名曰七夕。人家多備瓜果、糕餅以供織女稱曰七娘媽。有子年十六歲者，必於是年買紙糊彩亭一座，名曰七娘亭。備花粉、香果、酒醴、三牲、鴨蛋七枚、飯一碗，於七夕晚間，命道士祭獻，名曰出婆姐。言其長成不須乳養也」。此外，連橫（1878—1936年）的《台灣通史》也稱：「富厚之家，子女達十六歲者，糊一紙亭，祀織女，刑牲設醴，以祝成人，親友賀之」。

七夕自漢代以來本為婦女們祈求巧藝的節日，不過於乾隆年間（1736－1796年）的閩台地區不約而同地將其變為祈求孩童平安長大的特殊日子，如清乾隆二十八年（1763）《泉州府志》載：「七夕：乞巧。陳瓜豆及粿，小兒拜天孫，去續命縷」，而《台灣縣誌》則載：「家家備牲禮、果品、花粉之屬，向檐前燒紙，祝七娘壽誕，解兒女所繫五彩線同焚」。雖然閩台的七夕習俗與今日變成情人節的七夕意義已完全不同，但也呈現了古代由於衛生醫療落後，父母祈求孩子能夠平安長大的心願。