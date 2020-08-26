【高利貸趣史】漢朝3個月利息高達1000%　佛寺曾是放貸大魔王？

中國最高人民法院日前發布新修訂的《關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》，明確將確定民間借貸利率的司法保護上限定為4倍LPR，大幅調低司法保護上限至15.4%，被解讀為加強保護借貸雙方的一項重要舉措。 這項新規也引發對於高利貸的討論，有人認為這是「高利貸」的徹底終結，不過事實上，高利貸幾乎伴隨着人類歷史，在歷朝歷代，雖然當局者從未停止對高利貸的限制，但高利貸仍然久盛不衰。

高利貸在中國歷史上，可以追溯到春秋戰國後期，周朝最後一位君主周赧王聽信楚考烈王，用天子的名義召集六國出兵六千伐秦，但由於沒有軍費，只好向富商地主借錢並許以高息，結果戰敗，周赧王無力還錢，被迫躲到宮內高台上逃避債主。由此，「債台高築」成為中國歷史上首個因高利貸破產而生的成語典故，流傳至今。

周赧王戰敗無力還錢被迫躲到宮內高台上，史稱「債台高築」。（網上圖片）

及至西漢時期，漢景帝即位三年，多個諸侯國以「清君側」為名發動叛亂，史稱「七國之亂」。當時政府財政虧空嚴重，為平定諸侯叛亂，急需大量經費，漢朝不得不向民間商人借貸。

當時大多商人擔心叛亂不能平息而不肯出借，最後僅有一位富商無鹽氏願意出借1000金，但約定利息按本金的10倍歸還。無鹽氏借出錢3個月後，叛亂平定，無鹽氏如期收回本金和利息，一舉成為長安巨富。

因無鹽氏效應，西漢掀起放高利貸的風潮，一度成為當時官僚家族取得財產的主要途徑之一。這是中國歷史上第一次民間借貸高潮，從此，高利貸成為歷朝普遍存在的社會現象。但由於缺乏嚴格的管理，以及官府本身也參與其中，導致大多數時期民間借貸亂象頻出。

漢景帝為平息七國之亂而向富商借款，利息為本金10倍，3個月後歸還。（網上圖片）

高利貸史的另一條主線是宗教。中世紀歐洲天主教皇禁止高利貸，而意大利美第奇（Medici）等銀行家則用匯票與回購協議來規避宗教規定。有趣的是，當時各大銀行家族的主要放貸對象，竟是梵蒂岡教皇。

在古代中國，高利貸背後往往都有佛教的影子。僧人可以無慾無求，但寺廟卻不能斷了財源。事實上，寺廟在古代向來都是放高利貸的重要角色。

南北朝戰亂時期，佛教卻盛極一時，有資料顯示，南朝陳朝時期有1232處寺廟，供養僧尼3.2萬人。而北朝方面，北周時佛寺有4萬處，供養僧尼多達300萬人。寺廟受到長期普通百姓、士大夫、勳貴的香火供奉，以及皇族的賞賜等，且不用交稅，因此財富驚人。

南北朝戰亂時期，佛寺就向各類人士發放高利貸，牟取暴利。（網上圖片）

戰亂時期民間錢財需求旺盛，寺廟就做起放貸，表面用途是賑濟災民，但上至王侯，下至商賈貧民都可以來寺廟借錢。寺廟會要求借貸人抵押房產、土地、衣服、首飾、牲畜甚至妻女來換取高利貸，一旦難以還錢，和尚就會沒收抵押物彌補損失。

寺廟還與官府合作，由官府專門負責收債。後來，地主、官僚、王侯也會把多餘的金錢委託給寺廟和尚幫忙放貸，寺廟從中收取一定的管理費。自此，寺廟與地主官僚勾結的民間高利貸生態愈發鞏固。

公元527年，梁武帝脫下龍袍穿袈裟剃度，欲捨身為僧。滿朝文武大臣去寺廟跪地央求請他回宮執政，梁武帝不應，直到群臣用一億萬（古代「億」指十萬，「一億萬」即現在的「十億」）的代價向同泰寺奉贖，梁武帝才勉勉強強點了頭還俗當皇帝。梁武帝此後又先後三次欲往同泰寺捨身為僧，但四次出家時間都非常短，最短的僅有4天，最長的僅有37天，最後都被大臣們用巨量奉贖迎回，其中有三次寫明「贖價」為「錢一億萬」。

梁武帝脫下龍袍穿袈裟剃度，欲捨身為僧，原來是看中寺廟放高利貸的巨大利益？（網上圖片）

至於梁武帝為何對捨身為僧念念不忘，有史書記載是因其信佛欲求「永生」，但也有野史認為實際是變相給寺廟佈施，目的是看中寺廟放高利貸的巨大利益，才以如此方式「入股」。

由於官府合作，當時寺廟房貸年利率最高可超過100%，正是因為寺廟的放貸利率太高，導致民生怨氣極大，北魏年間，宣武帝元恪下詔，詔書規定寺廟貸款利息合計不得超過本金的100%，但這種規定在執行層面往往都會走樣。

到了隋唐時期，朝廷設置了一種叫「公廨本錢」的專款，用於官方發放貸款，由各州令史經管，借出五萬本錢，每月收取利息四千文，年息約達100%。宋朝時期，高利貸進入標準化，年利率普遍在100%左右，但仍然有利息特別高的「九出十三歸」，即十元物品當舖只付九元，三個月後客人取贖時，要加收三個月的利息三元，合收十三元。九出十三歸因易記易懂，在後世廣泛流傳，逐漸成為高利貸的代名詞。

典當舖的「九出十三歸」3個月利息就高達44%，相當於年利息高達178%，在後世廣泛流傳，逐漸成為高利貸的代名詞。（網上圖片）

元朝時期也有種名為「羊羔利」的借貸流行，當時蒙古貴族出錢委託善於經營的中亞商人經營商業和放貸，這種高利貸年息100%，次年轉息為本，本再生息，民戶一旦負債，多因不能償還而「破家散族」。從明朝開始，高利貸現象有明顯改善。現存史料記載的貸款利率多半維持在20%至36%之間，個別也有超過100%的現象。清代利率政策基本繼承明代，月息上限三分，年化即36%。

中華人民共和國成立後，減租減息和土地改革等政策，令農村高利貸活動受到沉重打擊。1954年國家試點建立農村信用合作社，農民個人貸款年利率18%，之後，在很長一段時間，民間高利貸活動大幅減少。從2003年開始，中國逐步放開民間小額信貸的限制，民間借貸由此進入黃金發展時期。

2018至2019年間，一些女大學生在民間貸款後被以裸照威脅，最終走上輕生道路。（央視截圖）

由於監管制度不全，不少非正規金融機構違規操作，高息攬儲，或套取銀行信貸資金，再高利放貸，使得民間借貸亂象頻出。很多民間借貸處於非法狀態，出現各種非法集資模式，惡意逃債、暴力討債屢有發生。

近年來，針對個人的民間借貸也逐漸扭曲變形。由於網絡經濟的便利化，以及互聯網金融科技一度放開限制，不管是正規金融體系的信用卡、消費金融，還是P2P、互聯網平台發放的所謂民間借貸開始大肆氾濫。超高的貸款利率逐漸催生出各種網絡借貸、校園貸、砍頭貸、套路貸甚至涉黑涉惡的高利貸亂象。

2018年起，全國互聯網金融整治辦聯合警方開展打擊各種「套路貸」犯罪活動，網貸氾濫之風開始急剎車。經過兩年多的全力整治，網貸平台開大量倒閉退出，從最多時的5、6千個到如今不足50個，剩下不到1%，充斥高利貸亂象的中國P2P行業終於迎來消亡倒計時。

（格隆匯／勾股大數據）