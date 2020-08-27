寸頭時尚名媛接掌台版《VOGUE》重新打造　一掃「土味」煥然一新

台灣版《VOGUE》多年來被網民評價為時尚雜誌界的「泥石流」，其拍攝的封面照為不少海內外女明星創造了黑歷史。不過，從去年底開始，這個土得人盡皆知的時尚雜誌開始脫胎換骨，設計之美令人拍案叫絕。 台版VOGUE為何突然「野雞變鳳凰」？原來，該雜誌近來經歷了一場人事大洗牌，由之前完全無編輯經驗、才入職幾個月的時尚名媛孫怡擔任主編。留著寸頭、一副中性打扮的她，憑著在時尚藝術領域多年來的親身實踐，將台版VOGUE從裏到外都重新打造了一番。

台版VOGUE封面曾經散發濃濃「土味」，遭人詬病多時。

創刊於1996年的台灣版《VOGUE》，是世界上最早發行《VOGUE》版本之一，創刊號就請來了加拿大國家名人堂史上第一位模特兒入選者琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista），攝影師是大名鼎鼎的Steven Meisel。第二期則邀請了張曼玉，讓她成為全球首位登上《VOGUE》封面的華人女明星。

👇 台版《VOGUE》舊刊封面土到令人咋舌（按圖放大）

不過，20多年過去，台版《VOGUE》的審美卻依然停留在90年代，無論拍攝手法還是構圖都毫無創意可言。有網民說，不少女明星都在VOGUE留下了出道以來「最不堪的一幕」，「隔著屏幕都散發著土味」。

《VOGUE Taiwan》2020年6月刊選用專業模特兒拍攝封面，帶給讀者耳目一新的感受。

直到2019年11月，有「時尚女魔頭」稱號的孫怡被任命為雜誌主編。同時，曾擔任過內地電影《小時代》造型總監的前主編黃薇、負責視覺的總編輯吳勝天相繼離職。此後，台版《VOGUE》令人耳目一新，設計感發生了「質的飛躍」。

根據傳媒報道，這位舉手投足盡顯潮流的孫怡，上任後亦掀起不少爭議。她是在周末會打電話將編輯叫回公司開會的「魔鬼上司」，在任職《VOGUE》前，以名媛身份活躍在台灣時尚界，其堂姐則是有「台灣第一名媛」稱號的孫芸芸。由於沒有編輯經驗的孫怡突然「空降」《VOGUE》，許多老將感到不服氣而選擇離職。

👇 台版《VOGUE》新刊從裏到外散發「洋氣」（按圖放大）

不過，孫怡上任後沒多久便端出令人折服的成果，台版《VOGUE》煥然一新，讓整個時尚圈刮目相看，憑藉一己之力打破了大家對台灣時尚雜誌的刻板印象。在2020年3月起，《VOGUE》更史無前例地棄用明星拍攝封面，取而代之的是專業模特兒。

3月刊邀請了4位在國際上發展的台灣模特兒，讓她們穿梭在宜蘭和台北華西街的大街小巷，既是時尚大片，也是復古感極強的人文畫報。4月刊則是以環保為主題探討人類與時尚的未來。而5月刊更是第一次使用了「100%CGI電腦繪圖」製作了一系列虛擬封面，表達疫情讓人類重新探討人與動物之間的關係。

從這幾期的大片模特兒以及主題就可以看出，這位新主編完全沒有把「流量明星」放在眼裡，而是讓時尚雜誌回歸本心，讓傳統紙媒保持該有的「內容底蘊」。

接掌台版《VOGUE》的孫怡來頭不小。（網上圖片）

孫怡畢業於加州藝術學院，主攻平面設計。從18歲求學開始，在美國生活了15年，後來又做過設計和美學課程的大學講師，自己還兼做時尚KOL。她去年9月就已入職，但完整從策劃到出版的第一期，是今年3月刊。但看過2020年前兩期的人，就能輕易發現「它悄悄地在改變」。

👇 孫怡在時尚圈打滾多年 擁有卓越鑑賞力（按圖放大）

早在2018年，台灣版《ELLE》就在巴黎給孫怡拍過一組街拍，時髦感十足。傳媒報道稱，孫怡生於名門貴族，是富二代，但她可不像別的名媛一樣， 每天除了買包就是曬鞋，她的好品味不是靠錢砸出來，而是在時尚藝術領域摸爬滾打培養出來。

雖然一開始，孫怡聽從了家人的安排在美國讀商科專業，但畢業之後，她還是決定追隨自己的興趣，選擇在加州藝術學院攻讀平面設計碩士學位。在美國的15年裏，她當過美學講師，也和各大美術館合作過各種設計。

2012年，孫怡回到台北，創辦了自己的生活方式概念店「Sunset」。（網上圖片）

2012年，她又回到台北，創辦了自己的生活方式概念店「Sunset」。可以說，孫怡的人生就是教科書般的 「貴族成長史」 ，有錢但不「土豪」，有游手好閒的資本，也有靠自己吃飯的頭腦。所以，即便她上任《VOGUE》主編之後就一直伴隨着各種爭議，但也可以憑藉自己的實力讓整個時尚圈閉嘴驚豔。

孫怡的堂姐是有「台灣第一名媛」之稱的孫芸芸，前段時間，孫芸芸和自己女兒的一張合照，讓這位第一名媛再度爆紅。作為豪門千金，孫芸芸從小就過着公主般的奢侈生活，8歲得到人生中第一顆鑽石、12歲擁有Chanel手袋、13歲開始看時尚雜誌、穿高級訂製品。孫芸芸2006年創立了自己的首飾品牌，還在其丈夫的公司擔任時尚總監，即便已經40多歲，仍舊可以靠自己出眾的衣品成為名副其實的「帶貨女王」。

而《VOGUE》雜誌邀請孫怡擔當主編，其實早有端倪。數字時代打亂了很多平面雜誌的腳步，更打破主編選角的模式，《VOGUE》所屬的康泰納仕（Condé Nast）集團從幾年前就開始在全球積極改變，以具有數字經驗、意見領袖型的人作為時尚編輯。

最著名的例子就是現任Instagram時尚總監的陳怡樺（Eva Chen），此前曾受到美國版《VOGUE》惡魔總編輯安娜的欽點，擔任同集團旗下時尚雜誌《Lucky》的總編，其後又晉升首席創意總監，而選她的理由竟然只有一個，那就是Eva chen擁有粉絲人數眾多的社交媒體帳號。