【歷史探秘】崇神敬祖　為何閩南方言中有這麼多「鬼」？

世界各地的華人在小心翼翼度過農曆七月時，是否有發現在日常生活用語中，「鬼」出現的頻率很高呢？例如：神出鬼沒、牛鬼蛇神、鬼鬼祟祟、有錢能使鬼推磨等。除了成語俗諺外，其實各地方言裡也常有鬼的蹤跡，如粵語：「咁鬼開心」（非常開心）、「搵鬼得閒打壓佢」（誰有空打壓他）；閩南語的「假鬼假怪」（裝神弄鬼）、「人牽毋行，鬼牽溜溜行」（指人是非不分，正事不做，偏要做壞事）等。中國人怕鬼，但為何日常用語裡鬼字的出現機率這麼高呢？這要從中華文化的鬼神信仰找出答案。

隨著歷史文化的發展，加上中國民間豐富的鬼神信仰，鬼的種類就越來越豐富了。圖為元代畫家龔開所繪的《中山出遊圖》（局部），民間一般將其稱為「鍾馗嫁妹圖」，此為嫁娶隊伍後方的小鬼。（Facebook@藝術－背後的故事）

為何官話與方言有這麼多鬼？

西漢成書的《禮記．祭法》稱：「人死曰鬼……庶士庶人無廟，死曰鬼」，東漢《說文解字》也載：「人所歸為鬼。從人，像鬼頭。鬼陰氣賊害，從厶。凡鬼之屬皆從鬼」，人與鬼的差別一目瞭然。不過《左傳．昭公七年》的一條文獻紀錄，顯示了鬼的變化：「子產曰：『匹夫匹婦強死者，其魂魄猶能憑依於人以為淫厲。鬼有所歸，乃不為厲。』 」，大約於公元前6世紀的春秋時代，人們就已將鬼分類，遭人殺害、死於非命的橫死者，若得不到祭祀、魂魄有所依歸的話，就會變成厲鬼。

閩南諺語中的祭祀文化

查找閩南語的諺語，就能發現與鬼有關的諺語十分常見，如：「小鬼毋捌見過大豬頭」，指見識淺薄、少見多怪。照字面翻譯為：小鬼不曾看過大豬頭，為何沒看過大豬頭的小鬼，就代表見識淺薄呢？這要從閩南地區的民間祭祀文化說起。

承襲閩越好巫尚鬼風俗的閩台地區，平常的祭祀物品種類繁多，有香、燭、牲禮（以祭祀為目的而宰殺的牲畜）、茶酒、金銀紙、粿等，其中牲禮為祭祀重點。牲禮多為豬肉、雞、鴨、魚等肉製品，視祭祀活動大小、對象與性質差異，可分為五牲、四牲、三牲。

通常在宮廟主神聖誕、新建或重修廟宇（建醮大典）等重要場合，才會看到五牲，也代表信徒對神明最虔誠的敬意。（Facebook@道濟堂）

「五牲」意為五項牲禮，主要上供於大神（宮廟祭祀之神，可謂之大神）與隆重祭典。牲禮有全豬（以豬頭與豬尾巴象徵全豬）、全鴨、全雞、全魚、蝦（或豬肝、豬肚），由於豬頭為牲禮之首，位置擺放為正中央即「中牲」、雞鴨則放在兩側為「邊牲」、魚蝦則擺在後方為「後牲」或是「下牲」。

「四牲」即四項牲禮，為一大條豬肉、全雞、全鴨、海鮮（蝦、蟹），一般喜慶場合、神明聖誕都能常常看到四牲。「三牲」即三項牲禮，不過還有大小之別。「大三牲」，平常僅稱為三牲，主要供於土地公、灶神等小神或是平常小祭，是最基本也最常見的牲禮，為三層豬肉、全雞、全鴨、全魚，禁用牛肉與狗肉祭祀。「小三牲」則是最為簡略隨便的，只有一小塊豬肉、豆干、雞蛋，僅用於下級鬼神、犒兵將（五營神將）、消災之用。

與五牲相比，小三牲非常簡陋。圖為供奉虎爺的小三牲。（維基百科公有領域）

而小鬼，在閩南語除了是鬼的一種泛稱外，還有其他意思。人們認為小鬼在眾鬼的級別最低，因此多被視作類似人間的僕役角色。另外早夭的兒童，若死後成為鬼，人們也多稱其為小鬼，如民間巫術「養小鬼」，即豢養夭折孩童的鬼魂，來改善自身的財富與地位。從前述牲禮祭祀規定，我們可以清楚知道小鬼根本不可能有享用大豬頭的機會，既然沒看過，自然就孤陋寡聞了。

閩南諺語與歷史上的族群衝突

還有句閩南語諺語和台灣歷史有關，即：「少年若無一擺戇，路邊哪有有應公」（意為勸誡人們不要逞血氣之勇，不過此句也常用來形容來台漢人冒險犯難的精神），照字面翻譯為：年輕人如果不做件冒險的傻事，路邊怎麼會有有應公。「一擺戇」指冒險犯傻，那「有應公」是什麼呢？有應公即路邊的孤魂野鬼。

圖為台灣新北市觀音山上的金斗公。金斗公為有應公信仰的一種，主要奉祀無主孤魂。（維基百科公有領域）

出於對鬼的敬畏之心，在面對無歸宿的孤魂，人們通常抱持的信念為：「人死無祀，即成厲鬼，遊食四方，為害社稷；若有所歸，乃不為厲，立祀祭之，有求必應」，因此會為其蓋座小廟奉祀，據說這些鬼魂十分靈驗，有求必應，因而稱為「有應公」。這種蓋廟祭祀的方式，為漢人「祭厲」（祭祀惡鬼，以求免於作祟）的型態之一，通過祭祀建祠的方式，把厲鬼轉為厲神，再通過祭祀群體讓厲神成為香火神。

台灣基隆市每逢農曆七月舉行「雞籠中元祭」，其由來即與當地械鬥、有應公信仰有關。（台灣交通部觀光局）

而台灣民間有應公信仰相當普遍的原因，還與明清以來的族群衝突有非常大的關係。歷史上來台漢人在開發過程中與原住民的武裝衝突，以及漢人群體之間的閩粵、漳泉械鬥，都造成大量枉死的人們，迄今台灣基隆市每逢農曆七月舉行的「雞籠中元祭」，其由來即是祭祀當時械鬥死難者有關。因此這句話，便是在台灣清代械鬥過程中產生，勸吿年輕人別逞匹夫之勇，不然有應公又要多一條冤魂了。

隨著社會的發展，加上中國民間豐富的鬼神信仰，人們多相信萬物皆有靈，鬼怪也愈來愈多：以閩台為例，就有數不清的鬼怪，如：無頭鬼、雨傘鬼、水鬼、矮仔鬼、枉死鬼等。

不論是哪種語言、方言，都藴含該族群豐富的文化內涵。由於語言來自生活，其所形成之諺語，更保存著人們長年累積下來的宇宙觀、社會觀、人生觀與價值觀。而在民間信仰氣氛濃厚的福建、台灣，人們對於鬼有諸多禁忌，為了趨吉避凶，自然也產生許多配套的祭典儀式，來滿足心靈上的需求。這種深入人心的鬼神信仰，自然就成為方言諺語的重要素材來源。