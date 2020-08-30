《八佰》熱映掀「踩點」熱潮　盤點內地影視劇捧紅的打卡聖地

近年來，社交網絡的興起改變了遊客的出遊習慣，無論是傳統景點，還是新興地標，一旦有了「網紅」標籤，便吸引許多遊客到訪拍照或拍片「打卡」。 而隨着電影《八佰》的熱映，片中上演戰鬥重要場景的四行倉庫舊址成為近期上海最熱門的「打卡地」之一，每日客流量從放映前的1000人到1500人，迅速增長到如今每日2500名的限流人數，顯示內地後疫情時代旅遊業驚人的復甦速度。

四行倉庫舊址成了暑假熱門打卡地。（澎湃新聞）

暑期的到來和跨省遊的恢復，讓內地旅遊市場告別幾個月前的冷冷清清，升溫迅速。據澎湃新聞8月26日報道，《八佰》場景四行倉庫從當日至8月底的預約名額均已告罄，需至少提前一周預約，但仍然有不少人從外地專門趕往。

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四行倉庫只是影視劇帶動的網紅打卡地中的一個。7月的一份《2020年暑期旅行消費報告》提到疫情之下中國旅遊業的全新關鍵詞，其中便有影視熱門目的地打卡。報告中提到，內地暑期熱門大劇《隱秘的角落》便帶火該劇的拍攝地廣東湛江，「湛江」從7月1日至10日搜索量按月增長30%以上。受該現象影響的，還有東陽、巴音布魯克草原、普者黑、蘇州等地，這幾座城市7月搜索量按月增長平均20%以上。

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事實上，為提高民眾出遊熱情，加快文旅產業的復甦，內地許多地區近來都開始大力培養「網紅打卡地」。8月8日，北京市文化和旅遊局推出「首屆北京網紅打卡地評選」活動，公眾可網上票選自己心目中的京味「網紅」景點。8月14日，《2020成渝網紅旅遊打卡地熱度榜》發布，透過大數據分析，選出了10大最受歡迎的成都和重慶景點。

此外，西安文旅局近日也推出10大新晉網紅打卡地，當中包含不少非傳統旅行目的地，例如曲江創客大街、高新創業咖啡區、老鋼廠、西安半坡國際藝術區等。雲南昆明也於8月21日推出了文旅打卡地推廣活動，鼓勵市民和遊客挖掘城市新地標，推動昆明旅遊業加快復甦。

電視劇《長安十二時辰》吸引大批遊客到訪西安，陝西歷史博物館排起長長人龍。（網上圖片）

早在2019年，電視劇《長安十二時辰》就對陝西西安旅遊促進不少，一份《2019西安旅遊攻略》顯示，自劇集播出一周後，西安旅遊熱度上漲22%。此外，當年7月初，飛往西安的機票搜索量峰值時段按年增幅超過200%。擁有劇中同款胡人俑、仕女俑、鎏金走龍「火鬧鐘」、唐長安城模型的西安博物院近一周遊覽量按月增長23.29%。甚至餐飲業也受益不少，自劇集上線以來，一款柿餅在西安的外賣訂單量按月增長了63%。

《陳情令》中並沒有甚麼特色的景點也吸引網民前往朝聖，拍攝打卡照還原場景。（澎湃新聞）

一些原本並非熱門，甚至根本不是旅遊目的地的地方，現在也因為影視劇的帶動，吸引了許多劇迷前去打卡，比如作為《陳情令》取景地的貴州都勻螺螄殼山，那裏的三處主要取景地——總陽、風電場、滴水岩都可以說是一片荒山，但竟然已經被粉絲走出了一條路來。

類似的網紅打卡地，還有重慶的洪崖洞。如今在社交媒體上風光無限的洪崖洞，興建於2006年。不過，建成後它並沒有迅速火爆起來，反而它標誌性的吊腳樓雕塑還曾在2012年在網上被評為「全國十大最醜雕塑」之一。2015年前後，年輕一代開始發現它和《千與千尋》中的湯屋場景的相似性，而當時剛剛興起的直播、短影片等社交平台則為它的熱度推波助瀾。

《都挺好》中的蘇家老宅是私人物業，因不堪太多遊客到訪而拆下招牌。（澎湃新聞）

網紅打卡的負面效應

並不是所有的「網紅打卡地」都適合人潮的湧入。2019年電視劇《都挺好》中的蘇家老宅，備受網民追捧，很多觀眾到蘇州遊玩，都想順道去蘇家老宅參觀、打卡。不過，這家院子的住戶是一對老夫妻，身體都不太好，自從自家成了網紅打卡地，每天都有數千人來遊玩拍照，甚至大半夜還是有人敲門拜訪，影響了街坊鄰居。無奈之下，為不被打擾，老夫妻摘下了門牌。

青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木G315國道「U型公路」今年夏天成了熱門網紅打卡地，不少遊客扎堆在道路中間拍照，大貨車來了按喇叭都不理，更有甚者，專門在後方汽車駛來時拍攝「錯位」照片，帶來了許多安全隱患，嚴重阻礙了正常交通。

「U型公路」其實就是一段有上下坡的道路，G315國道上「U型公路」的特點是坡距長、坡度陡。相向而行的車輛到達最高處時，往往會出現盲區，駕駛員稍有不慎，很難躲避路中間的遊客，導致事故發生。而該處道路相距格爾木市區兩百多公里，沒有手機訊號，一旦發生交通事故，救援相對困難。目前，相關單位已在研究規劃315線「網紅公路」建設觀景台，讓遊客可以安全觀賞這樣的景點。

除了這段「U型公路」，還有許多公路，比如山西多處「掛壁」公路、青海315國道「南八仙波浪公路」、海東市「扎碾公路」、互助土族自治縣北山「十二盤」等，因為獨特的地勢吸引了大量遊客打卡拍照，但都存在安全隱患。

十二盤坡位於青海互助土族自治縣東北部的祁連山東端，距省會西寧市110公里。蜿蜒回轉、如長龍盤踞。（網上圖片）

青海省文旅廳8月發出加強「網紅公路」旅遊安全工作的通知，提出在「網紅公路」安排警力進行常態化巡邏，並專門設置道路交通警示牌，對違規停車拍照者予以重罰；對組團旅行社、帶團導遊存在的危害遊客安全行為視為擾亂旅遊市場行為予以嚴查；要求各旅行社不得將公路拍照作為旅遊產品及吸引遊客的「宣傳賣點」。

（澎湃新聞）