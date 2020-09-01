「鬼王」鍾馗有多強？連皇帝也敢戲弄的青面獠牙鬼　竟被這樣秒殺

唐朝時有個皇帝叫「唐明皇」，有一天他出去玩，回來後，突然覺得身體不舒服，一會兒冷一會兒熱。現代人一聽就知道是瘧疾，但那時候可沒人知道，召了宮裡最好的御醫，請他們看了一個多月，依然找不到治療的方法。（本文節錄自《給孩子的中國神話故事》。）

堂堂的皇帝，碰上治不好的病，也只能躺在床上。這天晚上，唐明皇昏昏沉沉的，突然有個聲音驚醒了他。迷迷糊糊中，他發現寢宮裡出現一個綠衣短褲的小鬼。這小鬼長得青面獠牙，一腳穿草鞋、一腳打赤腳。再仔細一瞧，另一隻草鞋繫在他腰上……

小鬼原來就是大名鼎鼎的……點圖繼續閱讀唐明皇與小鬼的故事：

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神話大人物：鍾馗、吳道子

鍾馗，字正南，中國民間傳說中能打鬼驅除邪祟的神，民間經常掛鍾馗的像辟邪除災。是中國傳統文化中的「賜福鎮宅聖君」。鍾馗大概是中國傳統繪畫道教神仙譜系中，出現次數最多的人物形象。特別是明、清時期，因鍾馗傳說而演繹出來的各種故事情節，隨著道教徒和文人對鍾馗的不斷神化，逐漸形成了以「鍾馗捉鬼」為基本架構的故事。

唐、五代時期的鍾馗故事，以鍾馗捉鬼為主要內容，同時包含鍾馗趕考、鍾馗報恩等故事情節，具有明顯的道教色彩。宋、元以後，鍾馗信仰與鍾馗故事分流，鍾馗故事的宗教色彩逐漸淡化，而在之前的故事基礎上，則形成了鍾馗嫁妹等故事。明、清時期，鍾馗故事完成了文學化的轉變，鍾馗在文學作品中，從最初道教信仰的神，轉變成典型的文學人物。在由神到人的轉變過程中，鍾馗故事與明清公案故事和愛情故事融合，故事情節變得更加多樣化、更有趣，深受民間歡迎和喜愛。

吳道子，又名吳道玄，唐朝著名畫家，人稱「畫聖」。吳道子生於唐朝開元年間，年幼時喪失父母，生活貧寒，曾前往洛陽，追隨當時擅長草書的著名書法家張旭、賀知章學書法。吳道子學書法沒有顯著的成績，因此改而學畫，不到二十歲就顯露繪畫天才。

吳道子在洛陽出名後，愛好藝術的皇帝唐玄宗得知，下令召他入宮中，吳道子便由民間畫工成了宮廷畫師。他曾為將軍裴敏作畫，當時的人將張旭的草書、裴敏舞劍、吳道子作畫稱為「三絕」。吳道子的繪畫對後世影響很大，除了是「畫聖」，也被民間畫工尊為祖師。蘇軾曾稱讚他：「畫至吳道子，古今之變、天下之能事畢矣」、「出新意於法度之中，寄好理於豪放之外」。吳道子雖然享有盛名，但因為許多創作是壁畫，所以很少有真跡傳世。

《給孩子的中國神話故事》書盒封面

書名：給孩子的中國神話故事

作者：王文華，畢業於國立台東大學兒童文學研究所。白天開心當小學老師，回家關門寫童話故事。曾獲第四屆牧笛獎、陳國政兒童文學獎首獎、金鼎獎。著有《給孩子的希臘羅馬神話》（上、下兩冊）、《首席大提琴手》、《想不到的畫》、《第100棟大樓》、《可能小學的歷史任務》系列等書。

繪者：九子，出生於桃園，是個身材矮短看不出實際年齡的神祕女子。曾擔任中研院考古館標本繪圖人員，現為插畫接案工作者。時常宅在家與貓狗打滾但也喜歡去旅行，已出版繪本《草帽飛起來了》、《泰雅之音》、《亞斯的國王新衣》，作品散見於書籍和報章雜誌。曾入選美國3X3插畫年鑑NO.12 merit: picture book show、2016年意大利波隆那兒童書展插畫展。

【本文獲「麥田出版」授權轉載。】

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