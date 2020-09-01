【歷史探秘】女鬼何苦為難女人？宋代小說中妻妾爭寵引發的血案

無論文學、影視，女鬼向來是人們發揮想象力的熱門題材，至今仍有許多相關創作，歷久不衰。說到中國傳統文學的女鬼，大眾多率先想到清代蒲松齡（1640－1715年）所著的《聊齋志異》。其實，宋代也有非常豐富的女鬼故事。南宋文人洪邁（1123－1202年）花了40年的時間編纂四百二十卷的《夷堅志》，為宋代篇幅最長的志怪小說集，收錄大量女鬼作祟、復仇的故事。雖然小說內容怪誕，但也反映了當時宋代社會生活情景。

現代人對於傳統中國文學裡的女鬼形象，多來自蒲松齡所著的《聊齋志異》。圖為張國榮、王祖賢主演的《倩女幽魂》。（Facebook@高雄市電影館）

有鑑於宋代志怪小說「女鬼當道」，學者將宋代女鬼分為四大類，第一種為遭殺害或是意外身亡，第二種為妓女，第三類為妻子，第四則是妾婢，而妾婢類女鬼與前三種不太一樣，她們主要的報仇對象並不是男性，而是主母（正妻）。這類女鬼生前多被主母嫉妒而遭到折磨與虐殺，如《夷堅乙志．馬妾冤》，主母常氏以妒寵相嫉而殺害馬姓小妾，而在常氏改嫁後，反而遭到女鬼馬氏的報復。《夷堅乙志．蜀州女子》則為慘遭主母殺害的小妾自述，由於貌美而深得男主人寵愛，最終反被主母活埋於地下多年。為何宋代女鬼故事，有這麼多女人為難女人的情況呢？這要從宋代社會經濟說起。

商業繁榮 蓄妾之風盛行

由於宋代城市經濟發達，人們對奢侈生活的追求，刺激了商品、娛樂的經濟發展，在個人經濟能力提升下，許多當官者、富豪便有多餘閒錢沉溺於聲色，也帶動起另一股社會風潮。當時有人便將官吏「盛揀姬妾，以娛聲色」的現象稱其為「帷薄之瘴」，不僅富者「溺於聲色嗜好而求益不止」，甚至還有許多觸犯佛門色戒而犯罪的僧人。

河南禹县白沙镇1号宋墓前室西壁的墓主夫妇的开芳宴。（網絡圖片）

除了社會風氣外，由於古人相當重視家族之延續，若妻子無法生育，納妾就成為獲得子嗣的另外一種方式。與納妾需經過家人同意、且人數有一定限制的唐代相比，宋代律法並沒有限制納妾數量，這兩個因素無形之中都讓宋代官員文人、富豪蓄妾、狎妓的情形變得相當普遍。蓄妾風氣盛行下，不少儒家學者疾呼應重視傳統倫理綱常，如宋代學者袁採，其所著《袁氏世範》，內容多吿誡文人最好不要置妾婢，避免生出事端，影響家庭與仕途。

宋代律法對主母的保障

儘管社會瀰漫著蓄妾之風，不過宋代律法明確提升、保障了正妻（主母）的地位，如「以妻為妾，以婢為妻」者、「有妻更娶妻」者，或是把妻子當作商品販賣者，都會處以兩年的徒刑。《宋刑統》還規定：「若妻毆傷殺妾，謂毆者減凡人二等」，體現家中正妻子對於妾、婢所擁有絕對的處置權，可以對其任意責罰打罵，即使殺了她們，罰責也會被減輕。

《夷堅志》是宋朝著名筆記體志怪小說集，南宋洪邁撰。（網絡圖片）

由此可見，妾在家中的地位十分卑微，她們的個人財產、人身自由與生命安全皆沒有任何保障。儘管她們可以憑美豔的外表，或是孩子的出生，獲得男主人的寵愛、改善自己的際遇，但多數時候妾婢的命運相當悲苦。況且在正妻極為強勢的宋代，若妻子想要責罰妾婢，連丈夫也無法干預妻子行使權力。《宋人軼事彙編》曾載官至南宋左丞相、文學家周必大（1126－1204年）的故事：「周益公夫人妒，有媵妾，公盼之，夫人縻之庭。公過之，當暑，媵以渴吿，公以熟水酌之。夫人窺於屏曰：『好個相公，為婢取水。』公笑曰：『獨不見建義井者乎！』」。

由於周必大非常寵愛小妾，讓妻子非常妒忌，於是有天便把小妾拴在庭院裡，罰她站在烈日底下。儘管周必大官拜左丞相、樞密使，但當妻子處罰小妾時，他也無法干預，連遞碗水給愛妾喝，還要遭到妻子的嘲笑，只好自嘲自己是做公益蓋義井、多管閒事的人。鑑於妻子的絕對支配權力，妾婢的生活情境自然是十分悽慘的，自然就催生許多女鬼上門找正妻報仇的故事了。

圖為考古人員今年對湖南省寧鄉市楊家灣古墓群作搶救性發掘，發現一座北宋夫妻合葬墓。（微博）

《夷堅志》裡的女鬼故事，除了反映宋代妻妾關係外，還有著勸戒文人的警世作用。如故事中許多遭遇女鬼的士人、官員與商人，情況幸運點的只是身體健康大受影響，糟糕的就是家庭被女鬼鬧到雞犬不寧，導致科舉落第、丟官。其實細查宋代家庭社會，就會發現故事裡的女鬼不過是個隱喻，其觀點主要站在男性角度出發，讓士子多多提防來路不明的女子、妾婢，要好好專心在考取功名或為官清正等仕途上，不要被美色所惑或是婚外情出軌，否則會因貪污收賄養小妾，終導致家破人亡與身敗名裂的下場。