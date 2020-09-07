時隔34年　三星堆遺址將展開新一輪考古發掘

高大的青銅立人像、神秘的青銅面具、像徵著權力的金杖……1986年，四川廣漢三星堆兩大祭祀坑發掘，出土的眾多精美且獨具神秘氣息的文物一度成為驚世發現。然而，三星堆還有眾多謎團未解，有待考古和學術研究解決。

9月5日，2020年度三星堆遺址考古發掘與研究咨詢會在四川廣漢召開。宣布時隔34年後，三星堆遺址將再次啟動發掘。

在四川廣漢西郊的鴨子河畔有三座黃土丘，當地稱為三星堆。1986年，當地磚廠在取土時發現玉器，後經發掘，考古專家在一個土坑裡發現金器、玉石、青銅等各類器物近600件，該土坑被命名為一號祭祀坑。

後不久，專家在一號坑附近找到二號祭祀坑，發掘出文物1300多件，一號、二號祭祀坑內相繼出土了金器、玉石、青銅器、象牙等近7000件各類器物。「青銅神樹」「縱目青銅面具」等器物的出土以及城牆的發現，表明三星堆是古蜀國的都城。沉睡數千年的三星堆文明，由此一舉震驚天下。

然而，古蜀國是如何出現、如何消失的，成為一號、二號坑現世之後更大的謎團。過去30多年間，三星堆遺址沒有發現其他祭祀遺跡，這一層神秘的面紗始終未能揭開。

從2019年10月22日至2020年8月8日，四川省文物考古研究院聯合四川廣漢三星堆博物館在三星堆遺址的一、二號祭祀坑周邊開展了系統、全面的考古勘探與考古發掘，基本摸清一、二號祭祀坑周邊祭祀區域的範圍和各類遺存的年代序列和空間格局，為下一步發掘新「祭祀坑」打下了堅實的基礎。

此次勘探，考古人員在一號坑現場博物館展示台旁邊找到了一個遺跡現像，後經發掘，考古人員發現了完整的「三號坑」。

三號坑的填土與二號坑類似，顏色深、土質松軟。這個長5.2米、寬2.2米的長方形黃土坑，方向、大小和二號坑一模一樣，出土器物深度也相同。三星堆考古工作站前站長陳德安指出，三號坑與二號坑可以說是「孿生兄弟」。

根據一號、二號坑的出土文物，專家認為，這兩個坑最可能是祭祀坑或亡國寶器掩埋坑。而更多填埋坑的出現，表明這可能是專用的祭祀地，這些填埋坑是祭祀坑的可能性更大。而對三號坑內將出土何種文物，取得什麼新發現，更引發了考古專家的廣泛期待。

有專家猜測，當時很多器物在二號坑沒埋完，埋在了三號坑裡。如果這種猜測得以證實，二號坑沒有修復的器物，將有望修復完整。

不少專家期待，能夠在三號坑找到比一號坑更原始的青銅器，推進對三星堆青銅器源頭的研究。根據目前已有的發現，專家推測，三星堆與中原地區有聯繫，卻無實際證據。如果三號坑能出土更早相關文物，將有利於破解這一疑問。