誘人在深山失蹤的鬼怪：「魔神仔」傳說與山林恐懼

農曆七月，世界各地的華人多謹言慎行，小心翼翼地渡過這個特殊月份。日前在台灣，有對夫妻帶着孩子到位在屏東墾丁的社頂公園遊玩，不料大約中學年紀的兒子竟在步道上的岔路離奇走失，5小時後才找到人，被懷疑是「魔神仔」作祟。

其實，當地於2008年也曾傳出有老婦人離奇失蹤，5天后才被尋獲，老奶奶事後聲稱自己是被身材高大的紅髮女子帶走，從此該地盛傳「魔神仔」傳說。

2015年台灣恐怖電影《紅衣小女孩》，內容題材改編自1998年一段轟動全台的靈異影片。（Facebook@紅衣小女孩）

在多山的台灣，魔神仔是一種很常被提及的精怪，更時常被翻拍成電影。台灣賣座的恐怖片《紅衣小女孩》系列就出現魔神仔，也成為影視文化裏的IP。

何謂「魔神仔」？

「魔神仔」為台灣鄉野傳說中，一種會誘導（台灣人多將其稱為「牽去」、「摸去」）人們在山林荒野迷失的鬼怪。近年在台灣人類學、民俗學者的研究下，也帶動起以「魔神仔」為題材的恐怖電影。在台灣民間傳說裏，「魔神仔」沒有固定形象，有時被認作是孩童、婦女、矮人，或是枉死登山客的鬼魂（如玉山相傳有身穿黃色雨衣的男子將登山客引誘至懸崖邊），多穿紅衣、紅褲或是戴着紅帽。而迷失者被發現時，大多呈現精神恍惚的狀態，對於失蹤期間所發生的事沒有太多印象，或只記得有人拿好吃的食物招待自己，但實際上吃到的可能是蚯蚓、昆蟲、葉子或是泥巴。

不少民眾認為紅衣小女孩即是魔神仔。圖為電影《紅衣小女孩》的靈感來源，即當年造成轟動的靈異影片片段。（Facebook@PowPow教授）

為何「魔神仔」都在山區出沒呢？對於漢人而言，山林是未知又充滿神秘與危險的場所，除了有毒蛇猛獸外，人們還想象可能有精怪邪魔藏身其中。從六朝志怪小說的記載，人們多在人煙罕至的深山裏遇到怪事。由於台灣屬亞熱帶氣候，雨量充沛、林木葱鬱，自古以來就被來台漢人視為充滿妖魔鬼怪的蠻荒之島。《台灣府志》載：「深山之中，人迹罕至。其間人形獸面、鳥喙鳥嘴、鹿豕猴獐，涵淹卵育；魑魅魍魎，山妖水怪，亦時出沒焉」，對於來台漢人而言，台灣廣大又尚未開墾的山林，除了有原住民外，還有許多妖怪。

來台曾寫《裨海記游》的清代文人郁永河（1645－？）也稱台灣有瘴癘之氣，使人容易病倒：「以深山大澤尚在洪荒，草木晦蔽，人迹無幾，瘴癘所積，入人肺腸，故人至即病」。

福建閩南地區的「魔神仔」

不過「魔神仔」並非台灣獨有的精怪，同樣多山的中國大陸福建閩南地區也有類似傳聞。19世紀曾在福建進行田野調查的荷蘭傳教士、漢學家高延（Jan Jakob Maria de Groot，1854－1921年），留下不少當地鄉野傳聞，其中就有「魔神仔」的記載，不過當時的人將其稱為「mo-sin-a kui」，漢字寫成「無神阿鬼」（發音與魔神仔有高度雷同）。

位於台灣新北健行區的魔神仔洞。（網絡圖片）

高延詳細地寫下廈門人口中的「無神阿鬼」的傳聞：「廈門人知道的還有一種鬼，與精神錯亂鬼極為類似，但沒那麼邪惡，不那麼會糾纏，就是那些會引起短暫或長期心智喪失的迷魂鬼－即迷惑、擾亂魂的鬼（迷魂鬼，be hun kui），也稱之為無神阿鬼－即使人失神的鬼。它們的作為在於將構成人的智識或其一部份的魂或神移出人體，因此會造成精神萎靡和心不在焉……人們稱這樣的事通常發生於夜深人靜時，若有人走出家門到街上的茅廁，某些鬼怪會把他的靈魂拘走。他會昏昏欲睡、失去知覺地遊走在惡臭的便池之間，無法找到離開街坊曲徑的出路。

這種情況下，大多需等到另一個人帶着火把或燈籠出現時，夢遊者的靈魂才會重新安定下來……然而，還有更嚴重的：許多男女都曾無緣無故地離家遊蕩，幾天後才在山上被發現，迷了路又挨着餓。需要有人拉長嗓門大叫這些受害者的名字，茫茫然的靈魂在聽從這樣的呼喚之後，才會回到受害者的身體而神智方得恢復」。

那些被「無神阿鬼」拘走靈魂的人，其行為特徵與今日台灣常聽到的魔神仔傳說中的迷失者大同小異，同樣都精神恍惚、到處遊蕩，沒來由地離家最後在山上被人發現。學者李家愷進一步考察，至少閩台地區都有魔神仔這個詞彙，如《廈門音新字典》、《閩南話漳腔辭典》等閩南語字典，皆有收錄「魔神」一詞，意為鬼怪。不過近年大陸閩南地區民眾在使用習慣上，多將「魔神仔」來形容神智不清的人，與台灣將「魔神仔」專稱山裏的精怪已有所不同；福建當地反而多用山魈（山中鬼怪的統稱）、「迷魂仔」來稱呼山中的鬼怪。

不過閩台兩地流傳的「迷魂仔」、「無神阿鬼」，或是「魔神仔」，仍有細節差異，像是福建的魔神仔還有性別上的不同，人們相傳遇到公的會破產，母的則會招財進寶，台灣則多強調其外貌矮小較少提到性別；還有另一個不同的地方是，台灣若發現被「魔神仔」帶走的迷失者，多是嘴巴被塞滿蚱蜢、泥巴之類的，不過福建當地則相傳，若是迷失者的七竅被「魔神仔」塞滿蟲子、泥巴的話，那麼迷失者就會死亡。

現代社會偶有「魔神仔」相關的失蹤事件上新聞，但今日大眾秉持着科學精神，對於失蹤者的情形多以精神失常、夢遊或是失智症等方式解釋。但若從文化的角度來看「魔神仔」， 就會發現閩台地區的「魔神仔」傳聞，實與中華文化長年以來把山林視作妖魔鬼怪出沒的場所有關，背後其實更深層的是人們對於深山荒野恐懼的集合體，並隨著故事傳說的增多反映出各地特有的風俗，魔神仔和精怪的故事產生也是研究人類社會文化有趣而新奇的角度。