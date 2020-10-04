中秋節｜清朝第一女天文學家　沒老師儀器　自行成功破解月亮奧秘

IG上曾有位中國女性的畫像被廣傳，一張歐洲的明信片上卻印着中國女性的畫像。你知道她是誰嗎？髮髻高扎，身着漢服，畫中最令人訝異的是，她的手裏，握着一架望遠鏡。她就是我國清代的天文學家：王貞儀。

一度被不少外國網友廣傳的明信片（點擊放大瀏覽）：

有些路，只能一個人走

王貞儀，字德卿，出生於1768年，也就是清朝乾隆三十三年。她生在安徽天長，家境比較殷實，父親是著名學者，祖父曾是朝廷大員。按照古代中國女子的生活軌跡，她本該早早的嫁人，成為某某夫人，相夫教子，多生幾個孩子，然後把孩子都成功養大，便是功德圓滿，然後便可安享晚年。但她卻不甘過這樣的一生。

清代女科學家的叛逆之路

王貞儀出生在南京這座從古至今都繁華的大城市，幼年正值康乾盛世，江南地區的風氣又比較開明，更幸運的是家裏的書香背景，使得他從小便能受到良好的教育。11歲時祖父在吉林去世，父親帶着她千里奔喪，王貞儀得到了祖父的萬卷藏書。這些書裏有不少張衡，祖沖之等科學家的書，這些書將作為王貞儀對的啟蒙老師，將帶她進入一個全新的領域。

王貞儀在吉林一待就是五年，期間正值她的青春期，對什麼都感到好奇，有一位蒙古將軍的女夫人擅長騎射，她便拜他為師，學習馬術和箭術。史書說她「跨馬橫戟，往來如飛 」，甚至達到了「發必中的 」的程度！王貞儀也頗為得意地寫下了詩句：「亦曾習射複習騎，蓋調粉黛逐綺靡 」。

更多描繪王貞儀的畫作（點擊放大瀏覽）：

而且她認為學問並不是專門為男性而設的，女性的智慧並不比男性差，學成了一樣有益於社會，她的思想可以說是清代女權主義的代表了。

16歲時父親帶着他遊行四方，增長了不少見識，為此她還寫了一首直抒豪情的詩詞：「足行萬里書萬卷，嘗擬雄心勝丈夫！」18歲，王貞儀一家終在南京定居，已經到了嫁人年齡的她卻無心嫁人，一心只想搞科研。18-24歲期間，這段時間便是王貞儀做科學研究的的高峰期，在此期間王貞儀著作可謂豐富。《女士德卿傳》如此評價王貞儀：「兼資文武，六藝旁通，博而能精。」

班昭之後的第一才女

那個年代的女子即便讀書也離不開吟詩作畫為大道，而王貞儀偏偏獨愛數學，天文，走這條路不為出名而為真理的小道。因為祖父留下的書中有大量數學家的著作，她最早便是沉溺在數學的海洋之中。她最喜歡的數學家是梅文鼎，他的《筆算》《籌算》不知被王貞儀翻看了多少遍。但她居然對前輩所著的書籍不太滿意，她覺得這些著作中論證太過繁瑣複雜，尋常百姓多半看不懂。

為了大清的科普教育，她親自動手，精簡了梅文鼎的書，將其中繁雜論證，用更為簡單的方式進行了詮釋，最終寫成了《籌算易知》。做完這本後，王貞儀成就感滿滿，於是先後寫了《西洋籌算增刪》《重訂策算證訛》《像數窺餘》《重訂策算證偽》《術算簡存》等一系列數學著作。就這樣，在科舉盛行、文科生遍地都是，而理科生幾乎絕蹟的大清朝，王貞儀，成了一個數學家。

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但她最傾心的學科卻並不是數學，而是天文學。但那時候的天文學可不是什麼自由學科，而是被清朝皇室明文禁止的「皇家學問 」這門學問只有官方衙門「欽天監」的人才能研究，平常百姓涉足都是犯法的，因此王貞儀學習這方面沒有老師不說，還得躲在家裏偷偷摸摸的學。

即便如此，依然抵擋不了她對天文學的熱愛。在中國古代，「天圓地方」的地心說的思想早已根深蒂固，深入人心，雖然當時西洋的日心說已經傳入，但是所知者甚少。而王貞儀便是少數人裏面的一部分，她為此特意寫了一本《地圓論》在這本書裏旗幟鮮明的批判「天圓地方」的荒謬理論。

她最為著名的研究還當屬對「月食」的闡述理論。她沒有老師，更沒有專業儀器，只能憑藉書本的描述，自己製作了幾個小物件，憑藉這幾個物件加自己常年的觀察，王貞儀居然領悟到了月食形成的機理。其根本原因是日、月、地球三者相互位置變化，造成光線被遮擋。對於這一天文的研究，她寫成了《月食解》。在這篇著作中，她還詳細的分析了月亮陰晴圓缺、星體運動軌蹟等天文現象，相關的理論竟與現代天文學的闡述基本一致，這也是世界上最早完整地的對月食成因的解釋。而這年，她才20歲。

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天妒英才，慧極早夭，病逝前年僅29

王貞儀在做學問上是一個極其認真的人，做人上面亦是如此。因為她是女子，所以剛從事這些學問研究的時候，就有一些封建衛道士就斥責她不該如此，告訴她「女子無才便是德 」甚至攻擊她從事科學就是想青史留名。但是王貞儀沒有輕易屈服於這些封建衛道士，她據理駁斥，堅定自己與眾不同的學術生涯，她在一首詩中寫道：「始信鬚眉等巾幗，誰言兒女不英雄。」以詩明志，頑強地頂住了封建禮教的重壓，不屈不撓地繼續進行科學研究。聰明的人多半是孤獨的，甚至可以說是注定將「不合群 」的。

王貞儀具備科學家求真務實的特質，並且看透也說透，能直言絕不沉默。她的好友白夫人曾為別人的詩文集向她求序，圈內人之間的「商業互吹 」是很常見的事情，但她卻不玩這一套，而是斷然拒絕，還把拒絕原因交代得明明白白：「作者急於求名，不論是人品還是書品，都不行。」她還有一位好友方夫人，很信佛，有一年，飢荒成災，方夫人打算刊印一部裝潢精美的《心經》，也想請她作序，她堅持自我，依然拒絕得很徹底：「與其浪費錢財做表明功夫，不如直接把錢捐給災民。」

這就是王貞儀，不虛偽不做作，智慧且直接，有這樣才華的女性對自己的另一半的要求注定不會太低的，不願遷就甚至寧可一直單着。不過還好，25歲的她依然等到了屬於自己的愛情。在她25歲那年，一個來自宣城名叫詹枚的秀才到南京求學，在書攤上，看到了王貞儀的詩集，詩句樸實無華卻豪放大氣，當他得知這個詩人竟是個女子以後更是驚為天人。後來，這個女人成了他的妻子。

情深不壽，慧極必傷

一年後他們在宣城結了婚，婚後的生活雖然清貧，但也充實。王貞儀一邊操持家務，一邊繼續着她的學術研究，詹枚便心甘情願的幫她打下手，做些謄抄的工作。婚後不久，她的第首部學術著作集《德風亭初集》便是在夫妻二人的共同努力下創作出的（點圖放大瀏覽）：

兩人互相理解互相欣賞，王貞儀的婚姻不可謂不幸福，然而好景不長，這樣的日子他們只過了短短4年，王貞儀就積勞成疾，瀕臨去世。臨終前，她對丈夫說：「你家境貧寒，我先你而去，也並非壞事。我平生的手稿，請轉交給我的好友蒯夫人，她能幫助我傳於後世。」

可惜，她的著作絕大部分因為涉及天文，怕給家人帶來麻煩，大部分著作都被她藏了或者燒了，最後傳世的只有很少一部分了。但即便如此，著名學者錢大昕依舊說她是班昭之後的第一才女。

最好的人生，就是做自己

王貞儀在天文學及數學上的貢獻與影響是世界性的，所以，在她去世200餘年後，世界科學界仍然沒有遺忘她。兒童科普讀物《STEM界的女超人》中，她的出生和死亡，成了重點標註的「大事件 」；美國暢銷書《勇往直前：50 位傑出女科學家改變世界的故事》中，她排在其中第三位； 美國數學教授Talithia Williams出版的《數學的力量：數學的反叛女性》中，稱讚她為數學做的貢獻；全球最權威科學期刊《Nature（自然）》把她評為「為科學發展奠定基礎的女科學家」；2000年，國際天文學聯合會以她的名字命名了一顆小行星……

部分記載了王貞儀事跡的著作（點圖放大瀏覽）：

她雖然只活了二十九年，卻取得了很多人一輩子都無法企及的成就。她用行動告訴我們：當一個人無所畏懼地朝着心中所愛前進時，整個世界都會為她讓路。

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