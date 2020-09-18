【歷史探秘】木蘭竟不是漢人？《木蘭辭》與歷代木蘭形象轉變

眾所期盼的《花木蘭》終於上映，撇開政治爭議，這部真人版的故事也引發了華人不少的不滿批評。儘管《花木蘭》讓迪士尼花了大筆金錢與心力，還是再次踢到鐵板。那麼，歷史上到底有沒有花木蘭這位代父從軍的奇女子呢？讓我們從花木蘭故事的源頭—《木蘭辭》，來尋找答案吧！

迪士尼翻拍花木蘭，卻再次引發華人的不滿批評。（Facebook@迪士尼影業）

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花木蘭故事之虛實

《木蘭辭》又稱為《木蘭詩》，作者佚名，為誕生自南北朝期間的一篇長篇敘事樂府詩。唐宋以來，文人除了在《木蘭辭》的基礎上，加以潤色、增添內容外，也不斷考據其創作年代背景。宋代文人程大昌（1123－1195年）在《演繁露》中分析：

「樂府有木蘭，乃女子代父征伐，十年而歸，不受爵賞，人為做詩，然不着何代人。獨詩中有『可汗大點兵』語，知其生世非隋即唐也。女子能為許事，其義且武，在緹縈（西漢時有個名叫淳于緹縈的女子，為即將受刑的父親求情）上」，程大昌對木蘭代父從軍的行為相當讚賞，不過他對其內容抱持懷疑，認為可能只是個寓言故事罷了。

程大昌接着論述：「或者疑為寓言，然白樂天《題木蘭花》雲：『怪得獨饒脂粉態，木蘭曾作女郎來』，又杜牧有《題木蘭廟》，詩曰：『彎弓征戰作男兒，夢裏曾經與畫眉。幾度私歸還把酒，拂雲堆上祝明妃』。既有廟貌，又曾作女郎，則誠有其人矣，亦異哉！」

唐代時，木蘭的故事已廣為流傳，唐人非常景仰木蘭，便為她立廟祭祀。圖為位在河南省商丘市虞城縣的木蘭祠，唐代時就已存在。（百度百科）

程大昌根據《木蘭辭》，以及唐代詩人白居易（772－846年）與杜牧（803－852年）有關木蘭的詩作，懷疑木蘭故事真偽。直到今日，學界對於《木蘭辭》的創作時間與其真實性仍無定論。而目前學界有兩派論點，一派認為其由隋唐時期的人所創作，另一派則認為其由唐以前的人所寫成，持這一觀點的學者佔大多數，目前教科書則普遍定調為北魏（386－534年）時人所創作。而《木蘭辭》中的「萬里赴戎機，關山度若飛。朔氣傳金柝，寒光罩鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸」，則認為是由唐人潤飾增加的詩句。

那麼，歷史上真的有花木蘭嗎？學者認為，北魏或許真的有個女兒代父從軍，民間才會寫詩歌頌她。推測詩的內容應是真實的，就是代父從軍的故事是真，但她是不是叫木蘭就不一定了。

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木蘭大概率是鮮卑人

而若依照《木蘭辭》的歷史背景，那木蘭有很高的機率為鮮卑人。有學者進一步考究「木蘭」這個名字，推測其有可能是漢語音譯鮮卑語而來，為「Umran」，意思是富裕。而Umran在鮮卑語裏，並不是一個名字，而是姓氏。不過，北魏孝文帝（467－499年）推行漢化政策，將鮮卑姓改為漢姓，因此Umran這個姓氏改為哪一個漢姓已不可考了。

學者陳三平提到，西魏北周（535－581年）時曾有位名叫韓雄（？－568年）的將領，他字為「木蘭」。一位將領以「木蘭」為字，可見此「木蘭」非彼漢人植物中的木蘭。有意見認為，此處「木蘭」是指鮮卑語中的雄鹿、麒麟，或是鮮卑族神話中帶領鮮卑人離開山谷的神獸。

《魏書．序記》載：「聖武皇帝諱詰汾（北魏拓跋皇室追尊的第十四位始祖）。獻帝命南移，山谷高深，九難八阻，於是欲止。有神獸，其形似馬，其聲類牛，先行導引，歷年乃出。始居匈奴之故地」。

無論「木蘭」是否只是個鮮卑姓氏，或是其意代表鮮卑人尊崇的神獸，從詩句的描寫，基本上就能肯定木蘭應當是個鮮卑姑娘，那木蘭又是如何變成漢人，冠上漢族姓氏「花」呢？這要從唐代以後的文人說起。

1998年迪士尼動畫《花木蘭》上映。（迪士尼官網）

唐代以後木蘭的形象變化

唐代時，木蘭代父從軍的故事已大受歡迎，並有許多歌詠詩作，其中較為知名的是韋元甫（710－771年）的《木蘭歌》，他不僅率先提出「生女與男同」的看法，他也是第一個將木蘭代父從軍的行為上升到忠孝的高度，成為後世木蘭故事的核心基礎。

到了宋代，由於戰事不斷，文人對於木蘭則是關注她在戰場上的英勇表現。知名詞人李清照（1084－1155年）也留下讚美木蘭的《打馬賦》：「木蘭橫戈好女子，老矣誰能志千里，但願相將過淮水＂，藉由木蘭抒發北伐的豪情壯志。

明代始有「花木蘭」

元代侯有造所創作的《孝烈將軍祠像辦正記》，其描繪的木蘭可說是顛覆以往，內容增加許多《木蘭辭》中沒有出現過的情節，如皇帝想納木蘭為妃，而木蘭則堅定拒婚等橋段。而讓木蘭姓花，則出自明代文人徐渭（1521－1593年）所著的《雌木蘭替父從軍》，在這出雜劇開頭，木蘭第一句便報上姓名：「妾身姓花名木蘭」，從此「花木蘭」深植於華人心中。

經過歷代文人潤色，花木蘭逐步成為一個漢族女性，不見鮮卑人色彩。（百度百科）

由於明清兩代之社會風氣極為看重婦女貞節，且女性多有纏足陋習，因此明清時期的花木蘭，無可避免地裹了小腳，而木蘭的父母所掛慮的，除了戰場上木蘭的安危，還擔憂她是否能保持貞節，因此木蘭如何不被看穿女性身份成為這時期的刻劃重點。

探究花木蘭的故事源頭，知曉木蘭可能並非漢人，而歷史上的鮮卑族則是在文化民族交流的過程中，逐漸與中華民族融為一體。儘管木蘭是鮮卑人，但仍是中華文化的一員。

唐代以後，木蘭代父從軍的故事逐漸為世人熟悉，歷代文人更花費不少巧思豐富其劇情，並留下其時代特色，讓花木蘭流傳千年至今仍歷久彌新，更通過迪士尼的改編，而成為國際上家喻戶曉的故事。