【雙面花木蘭】光榮還鄉竟被迫自殺？　明清才女的偶像木蘭

迪士尼真人版電影《花木蘭》上映後話題不斷，其中引發觀眾熱議的一點，就是女主角花木蘭新增一個設定：在真人版裡她不再是平凡女孩，而是天賦異稟的少女。此一改編，讓不少動畫版粉絲不滿，認為真人版《花木蘭》失去原味。不過翻閲歷史，唐代以後不少文人都各自創造不同形象的木蘭，其中以明清的改動最大。而花木蘭英勇代父從軍的形象，更成為明清婦女的心靈寄託。

代父從軍、成為忠孝表率的花木蘭，為明清才女的偶像。圖為明清插畫裡的木蘭形象。（百度百科）

自唐代以來，木蘭的故事已大受歡迎，不過明清社會風氣極為看重婦女貞節，女性普遍有纏足陋習。因此這時文獻裡的花木蘭，也無可避免地也「被」裹了小腳，而木蘭的任務除了在戰場上建立豐功偉業外，更需要在充滿男人的軍中保住貞節。因此木蘭如何不被看穿女兒身，就成為明清文本的刻劃重點。

木蘭還故鄉後竟自殺

雖然明清的木蘭文本仍以《木蘭辭》為基礎，不過其內容隨著社會變化，除了原本的閤家團圓結局外，竟多了一個以木蘭自盡做結尾的版本。如元代侯有造所創作的《孝烈將軍祠像辨正記》，因皇帝欲納木蘭為妃，逼得木蘭以自盡這樣激烈的方式來拒婚。成書於清初的《隋唐演義》，木蘭的結局與侯有造版相仿，同樣走上自盡絕路。而《忠孝勇烈奇女傳》裡的木蘭，則是三上陳情表，原打算皈依佛門、守喪撫弟，最後還是自盡結束生命。

為何木蘭在榮歸故里後，會選擇結束自己的生命呢？其實與木蘭的女兒身被識破有密切關連。因為她被發現了真實性別，所以招來天子的慾念，妄想將她納入宮中為妃，或是因出過遠門、不再保有貞節，儘管木蘭是個行忠孝之事的好女兒，依然被視為天理難容的妖孽。這一切都因為她隱瞞性別，使得衣錦還鄉時，濃厚的欺君罪惡感隨之而來，逼迫木蘭只好以死明志。

有著森嚴禮教的明清社會，不僅約束婦女，也束縛住了木蘭，逼迫她走上自盡以示忠貞的絕路。圖為清代《赫達資畫麗珠萃秀冊》梁木蘭（即花木蘭）。（台北故宮網站）

禮教下男裝女裝大有不同

而細看元代幸福結局的木蘭文本，也大有問題，依然有著對女性、女兒的不公。如明代徐渭（1521－1593年）的《雌木蘭替父從軍》、清代永恩（1727－1805年）《雙兔記》與清末《北魏奇史閨孝烈傳》，木蘭在恢復女兒身後，就必須放下代父從軍的種種，以獲得「寬恕」便於解決女扮男裝不容禮制的問題。因此美滿結局裡，木蘭花費十年所建的軍功，其成果皆由弟弟或丈夫接收，木蘭則回歸於家中，好符合明清禮教對女性的要求。

元代以後的木蘭，其女裝與男裝之間的變換，並不是表面上看到的那麼簡單，而像是現代人所說的「性別標籤」。換上男裝的木蘭，就像是暫時抹去身上原有的「女性標籤」，而周遭的人們在不見她原有的性別下，給予其高度肯定，而木蘭也得以更自在地發揮所長。

不過一旦被識破，則象徵重新貼上「性別標籤」，木蘭就必須回到女性該有的「原位」。上述無論哪種結局的木蘭，其結局多有所被動，而木蘭自己的看法呢？真的願意心甘情願回到家中嗎？

在明清文本里的木蘭，其男裝與女裝有著涇渭分明的界線。圖為1998年迪士尼動畫《花木蘭》。（迪士尼官網）

李桂玉彈詞作品《榴花夢》 一探木蘭怨氣

木蘭無法與外人道的心思，或許可以從清代女彈詞家李桂玉（1821－1850年）的作品《榴花夢》加以揣測。這部彈詞鉅著講述一代女將桂桓魁（桂碧芳）的生平，李桂玉將其形容為古今未有的全人「是仕女班頭、文章魁首。抱經天緯地之才，旋乾轉坤之力，負救時之聞僅見」，桂桓魁可說是集賢臣、名將、英主、哲後與良母於一身，但當她以男裝功成名就後，同樣面臨恢復女兒身的危機，來自皇帝、父母、未婚夫、姐妹等人的壓力排山倒海而來。

當父親逼迫她換回女裝時，桂桓魁則直言抱怨：「都道孩兒閨內女，不應隨朝掛錦衣。不知兒受千般苦，卻把殘生換一官」。最後在皇帝的命令下，桂桓魁不得不穿回女裝，而她的內心感受則是「一天怒氣衝霄漢，萬道嗔容鎮九霄」。

無論是真人版還是動畫版的《花木蘭》，花木蘭被識破女兒身後，其過去的所作所為，都因性別而遭到質疑。（imdb）

最後桂桓魁在無法擺脱的巨大壓力下回歸家庭，不過她後來立志清修，斷絕夫妻情緣，昇天脱離夫家。

與明清才女產生共鳴的木蘭

即便在明清文本中木蘭最終是悲劇更有怨氣，但木蘭一生的經歷，對於充滿才華但受禮教束縛的明清婦女來說是個嚮往，引起了她們的共鳴。明末清初的才女顧若璞（1592－1681年），她讀完徐渭所做的雜劇《四聲猿》（內收錄《雌木蘭替父從軍》）後，以花木蘭為題創作一闕詞《讀《四聲猿》調寄《沁園春》》：

才子彌衡，《鸚鵡》雄詞，錦繡心腸。恨老瞞開宴，視同鼓史；摻撾罵座，聲變漁陽。豪傑名高，奸雄膽裂，地府重翻姓字香。玉禪老，歎失身歌妓，何足聯芳？木蘭帶父沙場，更崇嘏名登天子堂。真武勘陷陣，雌英雄將；文勘華國，女狀元郎。豹賊成擒，鸘裘新賦，誰識閨中窈窕娘？鬚眉漢，就石榴裙底，俯伏何妨？ 《讀《四聲猿》調寄《沁園春》》

同為女性，顧若璞在這闕詞裡頌揚了木蘭與「女狀元」黃崇嘏（約生於883年，曾女扮男裝當過七品司戶參軍，有理政之才，後人稱為女狀元），對於她們勇於走出閨閣、保家衛國的氣概表達最高的讚賞與認同。而詞末的「就石榴裙底，俯伏何妨」，為今日「拜倒石榴裙下」的由來。

相隔22年，迪士尼再次改編花木蘭的故事。單看電影中花木蘭與鞏俐飾演的仙娘這兩個角色，可能迪士尼有參考明清以來各個木蘭文本，想以此結合西方個人主義與現代女權，以營造出女性擺脱社會禮教的束縛，找到自我。可惜由於東西方文化差異，導致迪士尼真人版《花木蘭》的劇情無法像明清才女共情木蘭一樣，引起觀眾共鳴。