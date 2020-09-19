北洋水師｜「定遠艦」沉船遺址出水18噸鐵甲　成鑑定身份關鍵證據

有「亞洲第一巨艦」之稱的清朝北洋海軍旗艦「定遠艦」在甲午戰爭中遭到日軍擊傷，後於1895年自沉。官方傳媒報道，水下考古隊近日在定遠艦沉艦遺址，成功將一塊重約18噸的戰艦鐵甲起吊出水。 國家文物局水下文化遺產保護中心指，該鐵甲是目前國內出水唯一一塊北洋海軍鐵甲艦裝備的護防裝甲，更是鑑定定遠艦身份的關鍵證據。

今次發現的鐵甲為一整塊，長2.86米、寬2.60米、厚0.33米，重約18噸。（微博）

報道稱，按照定遠艦建造合同記載，定遠艦鐵甲為「康邦鐵甲」，即鋼面熟鐵甲的複合裝甲。今次發現的鐵甲為一整塊，長2.86米、寬2.60米、厚0.33米，重約18噸，是鑑定定遠艦身份的關鍵證據。

考古隊介紹，經過10多個小時的清淤、穿纜、起吊等環節，成功將鐵甲起吊出水。經過測繪記錄，鐵甲目前存放在位於山東威海劉公島上，昔日北洋海軍公所後院的文保室脫鹽池，以便進行保護處理。定遠艦水下考古調查項目領隊周春水表示，甲午戰爭期間的黃海海戰，定遠艦就是憑借其超強的鐵甲防護能力，面對日艦圍攻時仍能屹立不退。

拍攝於1885年的定遠艦。（維基）

圖輯｜甲午海戰「定遠艦」沉艦遺址在山東威海發現 已出水一批遺物

據介紹，威海衛是中日甲午戰爭的終戰之地。為探明威海灣內北洋沉艦的保存情況，當自2017年開始，國家文物局水下文化遺產保護中心牽頭的聯合考古隊，在威海灣開啟水下考古調查工作。2018年夏天，當局在劉公島東村外發現一處沉艦遺址，翌年對沉艦遺址進行第一期專項調查，並在主炮台位置首次發現一塊鐵甲。第二期調查工作在今年8月至9月展開。截至今年，包括鐵甲在內的上千件文物已經陸續出水，考古隊亦基本摸清艦體殘骸的整體情況。

（綜合報道）