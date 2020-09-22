內蒙古中部發現距今約8千年遺址　為當地最大早期新石器時代遺址

內蒙古自治區文物考古研究所20日（周日）表示，內蒙古自治區錫林郭勒盟鑲黃旗發現一處距今8400年—7600年的新石器時代人類居住遺址，是迄今為止內蒙古中部地區發現的規模最大的早期新石器時代人類居住遺址。

該遺址是當地發現的規模最大的早期新石器時代人類居住遺址（點圖放大）：

考古工作者於6月中旬到9月中旬對該處遺址的墓葬群進行了考古勘探和發掘工作。這一被命名為乃仁陶勒蓋遺址的大型新石器時代早期聚落遺址內發現房址270餘座，房址內有二層台、柱洞、火灶。房址出土遺物有動物骨骼、陶片、骨器及大量石器。

內蒙古自治區文物考古研究所配合國家基本建設辦公室主任包青川表示，該遺址的發現進一步開拓了中國北方草原地帶新石器時代早期考古學文化，為研究東北亞地區的早期文化類型、中國北方生態交錯地帶的原始生産生活形態提供了更多的線索。

考古部門表示，根據遺址出土的文物初步判斷，其年代比四麻溝遺址要早，與裕民文化類型相當。資料顯示，裕民文化是北方草原新石器時代的開端，裕民文化遺址距今為8400年至7600年。

在延續近1000年的裕民文化中，為適應生存環境，聚落人群通過季節性遷徙利用資源，並建築有固定半地穴式房屋。秋冬季人群居住較為集中，聚落規模較大，以捕獵、製作工具為主要生產方式。乃仁陶勒蓋遺址呈現出這些特點。

此外，該遺址還發現了14座鮮卑早期墓葬，墓葬為帶棺的土坑豎穴墓，出土有陶罐、串珠、樺樹皮等。

（綜合報道）