【中秋節】今年中秋幾時月最圓？

一年一度中秋節將至，又到賞月時。內地天文專家表示，今年中秋月「十五的月亮十六圓」，最圓時刻出現在10月2日（農歷八月十六）凌晨5點5分。

據中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成介紹，每逢農歷初一，看不到月亮，叫「新月」，也叫「朔」；到了農歷十五左右，可以看到圓圓的月亮，稱為「滿月」，也叫「望」。

今年中秋月「十五的月亮十六圓」，最圓時刻出現在10月2日（農歷八月十六）凌晨5點5分。（中新社）

根據農歷歷法規定，「朔」所在這一天為每月初一。但同是初一，「朔」可能發生在凌晨，或者上午、下午，也可能發生在晚上，而且每個朔望月本身也有長有短。這樣，月亮最圓時刻的「望」最早可發生在農歷十四的晚上，最遲可出現在農歷十七的早上。但由於「朔」一定在農歷的每月初一，「朔」之後平均起來要再經過14天18小時22分才是「望」，所以月亮最圓時刻的「望」以出現在農歷十五、十六這兩天居多，其中又以出現在農歷十六為最多。

史志成說，今年農歷八月中「望」的時刻出現在10月2日凌晨5時5分，所以中秋月是「十五的月亮十六圓」。

他指出雖然中秋月圓在十六，但十五的月亮肉眼看起來很接近正圓，只要天氣晴好，10月1日晚，也會是一個花好月圓的夜晚。

下周四（10月1日）為中秋節，連同下周五（10月2日）中秋節翌日的假期及周六、日共有四日連假。不過本港天氣近日陰晴不定，天文台料當中三日亦多雲有驟雨，除影響賞月外，市民假期或無法到戶外活動。