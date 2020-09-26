【歷史探秘】河南鵝首青銅壺裝藥酒　一探藥酒古今變化

河南省三門峽市文物考古研究所，早先在當地發現一座漢代墓葬，其中出土的鵝首曲頸青銅壺造形姿態優美，且壺中還存有逾3公斤不明液體。此液體經中國科學院大學研究人員採樣檢測，證實為西漢古酒，進一步分析後發現為消炎止痛的藥酒。

圖為河南省三門峽市出土的鵝首曲頸青銅壺，研究人員在壺內發現不明的黃褐色液體，後證實為西漢藥酒。（微博＠三門峽市文物考古研究所）

酒與醫藥關係

酒是由何人發明，今已不可考，但可以確定中國人早在上古時期就已掌握釀酒技術。從此，酒在祭祀、日常生活等各個場合中佔有一席之地，且與醫藥有不解之緣。比如「醫」的正體字，在《說文解字》中的解釋為：「醫，治病工也。殹（音同義，有兩種解釋，分別為病容與呻吟聲），惡姿也；醫之性然。得酒而使，從酉。王育說。一曰殹，病聲。酒所以治病也。《周禮》有醫酒。古者巫彭（上古巫醫）初作醫」。

可見，酒除了有助興的作用外，很早就被古人拿來用在醫藥治療方面了。先秦時期中醫發展相當可觀，《黃帝內經》已有記載酒在醫學上的效用，在《素問．湯液醪醴論》（醪，音同勞，濁酒；醴，音同理，甜酒）中，提到「自古聖人之作湯液醪醴，以為備耳」，說明之所以釀造醪酒，就是專為藥而備用。

藥酒作為中醫領域裏治病的一種方式，不論是治療疾病或是養生健體都有獨特功效，目前中國歷史最古老的藥酒制方，為1973年湖南長沙馬王堆出土的《帛書養生方》與《雜療方》。漢代史書也有提到藥酒的療效，如《史記．扁鵲列傳》載：「疾之居胰理也，湯熨所及也……其在腸胃，酒醪之所及也」、《漢書．食貨志》則載：「酒，百藥之長」，因此醫從酉，乃是因為醫者皆用酒來治病的緣故。

在掌握釀酒技術後，古人也將其運用在醫療保健上，藥酒便產生了。（Facebook@Dennis Dung vision）

根據現代科學家分析，酒精是一種很好的有機溶媒，所以絕大多數的藥材，通過酒精較能容易溶出藥性，而酒精本身也極易被人體消化吸收，因此古人選用藥酒治療並不是沒有道理的。時至今日，人們還是愛用藥酒補身體，像是在兩岸有高知名度的金門「一條根」，其系列商品就有藥酒。

消炎止痛一條根 最早是藥酒

何謂「一條根」？嚴格來說，「一條根」並不是一種植物，而是民間草藥的泛稱，由於這類豆科植物通常有着一條又粗又長的主根，一根直下、不易拔取，因此有「一條根」、千金拔、千觔拔等稱呼。能被稱為「一條根」的，有6種豆科植物，不過金門市面上以闊葉大豆、澎湖大豆為正品，其餘皆是混用。

「一條根」最早的記載為清道光二十八年（1848），植物學家吳其浚（1789－1847年）所著《植物名實圖考》：「千斤拔產湖南嶽麓，江西南安亦有之。叢生，高二尺許，圓莖淡綠，節間微紅。附莖參差升小枝，一枝三葉，長几二寸，寬四五分，面背淡綠，皺紋極細。夏間就莖發苞，攅密如球，開紫花。獨根，外黃內白，直韌無須，長至尺餘。俚醫以補氣血、助腸道，亦呼土黃雞；南安呼金雞落地，皆以其三葉下垂如雞距雲」。

圖為闊葉大豆的花。（維基百科）

由此可見，「一條根」在南方相當常見。相傳「一條根」的由來與鄭成功（1624－1662年）有關，據說當年隨國姓爺到到金門作戰的士兵多為中原人，他們無法適應南方的海島氣候，導致患有風濕、筋骨不適等症狀，直到軍醫通過村民得知一種被稱作「一條根」的民間良方，用其煮茶制酒，大幅改善士兵們不適的情況，從此「一條根」的美名便被流傳下來。

清代台灣方誌也有提及「一條根」，《噶瑪蘭廳志》：「一條根，味苦而甘，治筋骨級跌打損傷良藥」。不過由於金門自1949年起成為軍事戰地，所有人員進出金門島時，都要受到嚴格的軍事管制，除非勞軍或是軍方允許的活動，否則一般民眾無法到金門，更別說到金門觀光旅遊了。因此當時只有金門當地民眾與金門駐軍的軍官，知道一條根的妙用。

金門舊名浯洲，在金門縣政府的推廣下，一條根除了藥酒外，還有許多琳琅滿目的商品。（Facebook@浯記一條根（浯洲根））

直到1992年金門開放觀光之後，在金門縣政府推廣栽種闊葉大豆、科學研究，以及駐軍與當地民眾的宣傳下，一條根才逐漸為台灣民眾所知。2001年開放「小三通」後，一條根業者更是如雨後春筍般成立，人們對於金門特產從原本的高粱酒、貢糖、菜刀，改為高粱酒、貢糖與一條根。

從漢代古墓出土的藥酒，可以發現古代社會酒與醫藥的密切關係，也能以此得知當時的醫療狀況。而金門特產，消炎止痛的良方「一條根」，在產官學的合作下，成為今日相當知名的消炎產品。