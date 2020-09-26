【金鐘獎2020】懸疑推理劇在兩岸掀熱潮　《誰是被害者》受關注

今年比起以往由古裝劇、甜寵劇霸屏的暑期檔，從《摩天大樓》再到《沉默的真相》，懸疑劇、推理劇的成功證明這類劇集有市場、中國大陸影視產業也有能力駕馭這種戲劇類型。無獨有偶，台劇《誰是被害者》、《罪夢者》都入圍金鐘獎８項，懸疑推理劇在兩岸掀起一波熱潮。

台劇《誰是被害者》帶領觀眾重新思考受害者與被害者的概念，將推出第二季。圖為《誰是被害者》劇照。（Facebook@誰是被害者）

比起前兩年都有爆款的古裝劇、甜寵劇，今年陸劇市場聲勢相對低，但今年年中愛奇藝迷霧劇場推出的《隱密的角落》叫好叫座，霸佔微博熱搜榜。《隱秘的角落》劇中張東昇（秦昊飾）在爬山的時候以拍照為由，一把將岳父岳母從山頂推下，使「一起去爬山嗎」成為各平台上的新流行詞。而其後，《摩天大樓》和《沉默的真相》再次擦亮愛奇藝迷霧劇場的招牌，其中《沉默的真相》在豆瓣網更達到9.2分。

而在台灣，2016年由包括拍攝《波麗士大人》的王小棣、《我可能不會愛你》的瞿友寧、王明台等數字台灣導演合作籌拍「愛情成長」、「驚悚推理」、「靈異恐怖」、「原著改編」4種不同類型共8部的系列單元劇稱為《植劇場》，其中《天黑請閉眼》共入圍金鐘獎7項大獎並奪得3個獎項，植劇場透過輕薄短小的單元劇，開啟多元類型劇集的嘗試，其中懸疑推理的《天黑請閉眼》收視和口碑出眾，懸疑推理劇的市場被看好，2020年《誰是被害者》的叫好叫座證明了這點。

不過，單純的懸疑推理劇其實滿足不了兩岸觀眾。《隱密的角落》透過人物的不同視角逐步拼湊事情的真相探討童話與現實；《沉默的真相》中被構陷的檢察官努力一部部拼湊真相，人物角色立體而飽滿，在善惡之間也有對底層人物的關懷和每個角色不同經歷遭遇產生不同秘密的剖析。《誰是被害者》翻轉受害者、被害者的概念，控訴社會制度的不公為底層發聲，同時探討生與死的選擇與生命的價值，最終給出「活着」才有改變可能的鼓舞，目前Netflix也確定將製作第二季。

懸疑推理劇不只需要劇情的縝密、道具的配合以及演員的演技，從口碑收視爆棚的《隱密的角落》再到《誰是被害者》，證明兩岸的影視產業已經能駕馭這種類型的戲劇，也已經打開此類戲劇的市場，不再讓日韓美劇專美於前。