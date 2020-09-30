國慶中秋｜內地明日起迎8日長假　北京故宮門票售罄每日限流3萬人

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今年中秋節與「十一」國慶重疊，內地明日（10月1日）起連放8日長假。受新冠肺炎疫情影響，內地市民未能出國旅遊。中國旅遊研究院預測，本次長假將有5.5億人次在國內旅遊。

熱門旅遊景點北京故宮博物院宣布，自明日起上調每日預約觀眾數量至3萬人 ，「十一」假期期間（10月1日至10月8日），故宮博物院均正常開放。

9月29日，遊客在北京故宮博物院參觀遊覽。（VCG）

早前6月北京市新冠肺炎疫情反彈，故宮博物院曾將日限流8000人調整至2000人。疫情漸趨緩和後，故宮自7月28日起上調每日預約觀眾數量至12000人。入院參觀需驗健康碼、測體溫、檢查身份證。進展廳參觀時需全程佩戴口罩並保持1米以上安全距離。

「十一」黃金周將近，故宮博物院按照預約、限流、錯峰原則，自10月1日起上調每日預約觀眾數量至30000人（上午15000人，下午15000人）。此外，「十一」假期期間，即10月1日至10月8日，故宮博物院均正常開放。入院參觀仍然需驗健康碼、測體溫、檢查身份證。

北京故宮在「十一」長假的門票已售罄。（故宮網站）

不過故宮博物館官網顯示，目前10月1日至8日的門票已經售罄。據美團門票數據顯示，故宮博物院、八達嶺長城、頤和園、天壇公園、北京動物園位列北京「難訂指數榜單」前五名。

（綜合報道）

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