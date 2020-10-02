姜子牙｜雄踞國慶檔期票房冠軍　揭秘幕後團隊「吹毛求疵」創作路

內地國慶中秋8日長假期昨日（10月1日）開啟，新冠肺炎疫情緩和之下，大部分戲院正式復工。在這次國慶檔期內，國產動畫電影《姜子牙》暫時領跑。貓眼數據顯示，截至今日（10月2日）下午6時，《姜子牙》上映兩天已累計收穫逾6億元（人民幣．下同）票房，在國慶檔期票房榜排在首位。 《姜子牙》在口碑方面出現兩極分化，目前豆瓣評分為7.1分，不少人都稱讚電影視聽效果驚艷、製作精良，但就批評劇情內容一般，不夠出彩。

國產動畫電影《姜子牙》暫時在國慶檔期領跑。（電影劇照/豆瓣網）

據介紹，電影《姜子牙》的故事發生在封神大戰後。主角姜子牙率領眾神伐紂，贏得封神大戰勝利，以為可以喚回世間安寧。但在偶然之下，姜子牙發現了原來「封神大戰」之下醞釀著更大的陰謀，於是開始踏上探尋真相的旅途。

網民「大聰看電影」評價電影時，大讚《姜子牙》格局恢弘，「顏色搭配相當高級美輪美奐，動作設計場面也很好結合動畫天馬行空的特點，玩了很多真實場景所不能呈現的唯美和極致。」。也有網民認為，姜子牙在製作上應該是「迄今為止國產動畫的最高水準」。

實際上，《姜子牙》的美術之所以能夠大獲好評，背後的功臣是多位有「強迫症」和喜歡「吹毛求疵」的導演。他們是王昕、程騰、李煒和李夏。

10月2日，電影《姜子牙》導演之一程騰（右）現身佛山見面會。（VCG）

由於故事發生在3500年前，是一個沒有文物出土、也鮮少有歷史記載的神話時期。如何用動畫創建出一個既真實可信、又充滿想像力的封神世界，是導演們遇到的第一個難題。為此，整個團隊參考了諸多野史和道教典籍，親自設計了一套符合封神時代的「世界觀細節」，其中大到氣候和地貌，小至器物和紋徽。

從王昕負責的三維動畫製作來看，《姜子牙》涉及的影片特效鏡頭數高達1300個，占全片的80%，而單場景平均迭代輪數就超過40次。隨著版本的迭代，很多設計理念也不斷被推翻重建。一些原本風格繁雜的畫面，迭代到最後反而變得極為簡單，人神妖三界的畫面都透露出強烈的秩序感。

此外，因為影片涉及到一場非常複雜且恢弘的史詩級戰爭，為了讓畫面更加華麗且奪人眼球，另一位導演李煒為其加入了精美的二維動畫。據悉，當時導演組找來業內頂尖的原畫師裴裴負責二維段落創作，但即便以1到2天畫一幀的速度，完成這段二維動畫所需的工作量仍是正常強度的4至8倍。李煒在接受訪談時，曾提及有數段二維動畫特別貴。

歷時四年動畫終於成片。在《姜子牙》內部審片會上，在場所有人看完都激動地鼓掌叫好，只有程騰默默地坐到了聲音老師旁邊，說感覺音畫有一點點不同步。聲音負責人陪著程騰重看了不知多少遍，最終他發現了問題所在，提出「這裏提前了一幀」。在高清電影中，一秒鐘時長有48幀。

10月1日，山西太原民眾在戲院觀看電影《姜子牙》。（中新社）

此外，為了建立起全流程的溝通協作機制，王昕一早就邀請幾個負責姜子牙中期製作的公司，加入到前期製作中，後期也提早進入中期項目流程。這樣的創作模式在國內是先例，為了順利地推行下去，需要付出大量的教育成本。

除了定期組織培訓講座、幫助幾個團隊理順各自的製片流程，王昕和幾個導演還專門為《姜子牙》建了一個維基系統，動畫中所有角色的設計過程，大到三維模型，小到人物的口頭禪，都能在系統中找到。

（微信公眾號：娛刺兒）