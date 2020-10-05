【八佰】上海四行倉庫遺址前插滿五星紅旗　遊客紛至緬懷八百壯士

內地電影《八佰》早前上映後掀起熱潮，片中上演戰鬥重要場景的四行倉庫舊址成為上海近期最熱門的「打卡地」之一。據內媒報道，十一黃金周期間，各地遊客紛紛湧來上海四行倉庫緬懷先烈，在彈孔牆前豎起一面面國旗。

10月4日，正逢十一假期，上海四行倉庫抗戰紀念地晉元紀念廣場上，無數慕名而來的遊客祭祀當年在四行倉庫防守的八百壯士。照片中，遊客們將旗幟與祭品擺得井然有序，先是成片的國旗，接着是捧花，還有電影《八佰》中提到的煙酒等戰士們缺乏的物資，遊客們穿着樸素，多為黑白二色，表情肅穆而鄭重。

不少網民見此景象紛紛表示，應好好保存遺址，讓後人銘記歷史，珍惜和平。也有人發文表示「很感動，人民沒有忘記英雄」。

這次四行倉庫的爆紅，離不開前段時間上映的電影《八佰》，電影講述淞滬會戰上海淪陷後，戰士們依舊堅守在四行倉庫，抗擊日軍的故事，票房表現和口碑都不俗。

曾為八百壯士送國旗的女童軍楊惠敏。（網絡圖片）

不過也有網民質疑，事件發生時用的是民國時期的青天白日滿地紅旗，但如今遊客插出的旗海，卻都是五星紅旗，有不尊重歷史的疑慮。然而這樣的說法也遭到大量網民駁斥：「當年的戰士們保衛的也是國家，並不是那個旗幟」、「五星紅旗才是真正代表中國人民的國旗」。

（綜合報道）