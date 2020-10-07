【歷史探秘】「冷瘴」迫人：高原反應　歷朝歷代軍隊戰力的桎梏

中印邊境對峙之勢迄今尚未緩和，由於雙方軍隊俱處於高寒險地，媒體偶爾亦會刻劃入藏新兵受高原反應所苦、但仍堅持巡邊的毅力，因此有時部分人不免懷疑：高原反應劇烈的話，究竟會不會讓解放軍戰力打了折扣？古今中國軍隊在進藏時，又是如何克服這問題的呢？

自古以來入藏軍隊往往得面對高原反應的考驗。圖為2015年西藏阿里高原扎西崗邊防連燒水準備午餐的樣態。（新華社）

其實自古以來中原人民就對高原反應不陌生，如《漢書》裡便記載杜欽在勸說大司馬大將軍王鳳（？—公元前22年，王莽伯父）如何應對曾叛殺漢朝使節的罽賓（位處阿富汗斯坦與克什米爾間開伯爾山口的古國）時，形容罽賓之所以「自知絕遠，兵不至也」的地理因素之一，就是因為漢人前去時會「又歷大頭痛、小頭痛之山，赤土、身熱之阪，令人身熱無色，頭痛嘔吐，驢畜盡然」，詳實道盡頭痛欲裂、嘔吐等高原反應的症狀，也因此才將途經的崇山峻嶺命名為「頭痛山」。

只是礙於古人缺乏血液循環與認識氣體存在的現代醫學觀念，因此一直不明白登上高海拔地區後所產生的前述反應是怎麼回事兒，更沒法有效事前預防或事後緩解，只能將之歸咎於「冷瘴」或「寒瘴」所害。比方唐代杜佑所著的《通典》在論及吐蕃時，便描述道「山有積雪，地有冷瘴，令人氣急，不甚為害」，將教人喘不過氣的高原反應推論為「冷瘴」所致。清代雲南地理志《滇系》亦介紹得很詳細，稱人們一旦攀上白鋩山（今雲南德欽白馬雪山）時，將會「人升高氣喘，口鼻之間，迎風不能呼吸，輒僵不蘇，土人謂之寒瘴」。

這些「冷瘴」雖有可能亦指水土不服所產生的病症，但高原反應仍屬大宗，加上古代又無高壓氧能及時救治，故中原軍隊每當欲進軍青海、西藏、帕米爾高原一帶時，或多或少都會面臨「冷瘴」的威脅。如北魏文成帝（440─465年）下詔征討立國於青海的吐谷渾時，碰上「時軍多病……今驅疲病之卒，要難冀之功」的窘境，最後只能在未消滅吐谷渾主力的情況下擄走20多萬頭駝馬班師回朝。還有隋煬帝大業五年（609）六月西巡追擊吐谷渾時，也遇上「經大斗拔谷（今隴青交界的祁連山扁都口），山路隘險，魚貫而出。風霰晦冥，與從官相失，士卒凍死者太半」的險境。歷史學者于賡哲便主張，北魏與隋朝大軍的損失，可能是高原反應與風雨引發的肺水腫和感冒使然。

唐軍在對敵吐蕃時，亦難免於高原反應的折騰。此圖為敦煌莫高窟中的張議潮統軍出行圖局部。（維基百科公有領域）

至於唐軍與來自青藏高原的吐蕃多年激戰，面臨高原反應的機會自然更多。當大非川戰役之際，統領唐軍的邏娑道行軍大總管薛仁貴在進軍烏海城前，吿誡手下郭待封道：「烏海險遠，車行艱澀，若引輜重，將失事機，破賊即回，又煩轉運。彼多瘴氣，無宜久留」，命令郭待封在大非嶺上領兩萬大軍堅守，就顯明薛仁貴十分清楚「冷瘴」的危害。唐高宗（628─683年）時的太學生魏元忠也曾上書論及征討吐蕃的不利因素，除了「吐蕃戰時，前隊死盡，後隊方進，衣甲堅厚，人馬甚多」之外，「又止有瘴氣，不宜士馬，官軍遠入，利鈍難知」的環境限制。故唐軍始終難以深入吐蕃腹地，只能在河湟谷地與西域拒斥吐蕃的進逼。

對於唐朝的短處，吐蕃也有所稔知。當吐蕃大臣論欽陵同唐朝大將郭元振談判時，前者曾自信地論述吐蕃之所以能在強大唐軍壓力下「塊然獨在」的理由之一，正是因為「且烏海黃河，關源阻深，風土疫癘，縱有謀夫猛將，亦不能為蕃患矣」，點明外力很難不在「風土疫癘」前鎩羽而歸。故論欽陵咄咄逼人地宣稱自己若有意犯邊，「或出張掖，或出玉門，使大國春不遑種，秋無所穫，五六歲中，或可斷漢右界矣」。最後在郭元振的折衝下，論欽陵才罷兵談和。

還有清軍數次入藏與征伐川北的大小金川土司時，也遭逢同樣的難題，若不是「雨雪瘴癘，馬匹損傷過多」、就是到了「冰雪冱寒，瘴癘水毒之區」。康熙帝亦提過「土伯特處時有瘴氣」，四川總督年羹堯也引述把總哈元成的說法上奏道：「西寧進藏之路，瘴氣獨盛。見在平藏官兵，俱欲從巴爾喀木（今西藏昌都與四川甘孜一帶）一路行走」，請求朝廷允許讓清軍自地勢沒那麼險惡的巴爾喀木凱旋歸鄉，康熙帝自然也從其所請，下旨讓年羹堯酌量辦理，為的就是避免在打勝仗後還要讓軍隊經受一次「冷瘴」毒害。

1950年自新疆軍區進駐西藏阿里高原的解放軍先遣連，因入藏有功與犧牲慘重，被授予「進藏英雄先遣連」的榮譽。（新華社）

而解放軍入藏時也一度因缺乏糧食醫藥和高原反應的緣故，蒙受慘重犧牲。1950年新疆軍區派出136名官兵組成進藏先遣連，加上179匹馬、35峰駱駝，打算配合西南軍區的攻勢，先行解放西藏阿里地區。沒想到險惡氣候與高原反應不斷奪去解放軍的性命。時任先遣連副連長彭青雲便回憶過「最大的威脅還不是冷，而是高山反應。我們都開始出現頭疼、噁心、嘔吐、心跳加快、呼吸困難等症狀」。接著在進駐紮麻芒堡時，多名先遣連戰士因高原反應死去。最後因先遣連成功與阿里地區簽署《五項協議》的功績，死難多人的先遣連於1951年被授予「進藏英雄先遣連」的榮譽稱號，以及每人皆記一支大功，藉以銘記渠等的奉獻。

但是高原反應雖然嚴重，卻也非遏制軍隊戰力的主因，畢竟打贏戰爭的變項涉及方方面面，舉凡武器、士氣、後勤、戰術戰略等等俱是，何況若行軍日子一長，讓士兵減緩高原反應的時間便充裕許多。因此綜合實力較強的北魏在攻擊吐谷渾時其實勝多敗少，隋朝更一度擊敗吐谷渾並在其地設置郡縣，唐軍亦常在高原峻嶺間挫敗吐蕃，高仙芝更是創下翻越帕米爾高原與克什米爾山口征服小勃律（位處克什米爾境內）的戰功，清軍亦曾在追捕叛亂的大小和卓時一路翻過帕米爾高原，迫近巴達克山（位處今阿富汗斯坦與塔吉克斯坦）。到了近代的中印戰爭（1962年），駐藏許久的解放軍亦早已克服高原反應，故能於藏南大敗印度精鋭，足見「冷瘴」早就不是限制中國應對邊境衝突的主要障礙。