因抗疫抗洪推遲婚期　40名官兵武漢東湖「鋼鐵鵲橋」辦集體婚禮

內地早前新冠肺炎疫情嚴峻時期，不少解放軍官兵參與抗疫工作，及後又因爆發洪災而投入抗洪救災。一些官兵將原定的婚期一推再推。 據人民日報報道，10月1日國慶節上午，中部戰區陸軍某舟橋旅在湖北武漢東湖，為40位因參加抗疫抗洪而推遲婚期的官兵舉辦集體婚禮。

據報道，這場特殊的集體婚禮在武漢東湖湖面上舉行，在湖上架起一座「鋼鐵鵲橋」。這次「鵲橋相會」是集體婚禮上設置的一個特別環節，他們利用最新舟橋裝備，分別將身着筆挺禮服的官兵，與身穿雪白婚紗的新娘，從東西兩岸漕渡至湖中央。

隨着門橋結合，門橋長一聲令下「新郎們，接媳婦啦！」，新郎跑向各自的新娘，40對新人在湖中「鵲橋相會」幸福牽手。在家屬和戰友們的見證下，40對新人攜手走上婚禮紅地氈接受大家的祝福。

據悉，這支舟橋旅曾被授予「抗洪搶險模範旅」榮譽稱號。今年初，部隊抽調人員組成「戰『疫』運輸突擊隊」。疫情得到控制後，該旅官兵迅即轉入湖北黃梅等地抗洪搶險。

看到這場與眾不同的婚禮，不少網民紛紛表示：「鋼鐵鵲橋，真是又硬漢又浪漫」、「屬於他們的高光時刻」、「軍人的專屬浪漫」。另有不少網民送上祝福：「祝長長久久」、「愛情永固」、「新婚快樂！」。

（綜合報道）