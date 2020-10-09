「草原敦煌」阿爾寨石窟10有壁畫洞窟完成修復　涉逾250平方米

「草原敦煌」阿爾寨石窟近期展開修復工作，內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克旗阿爾寨石窟研究院周四（8日）透露，已有10個有壁畫洞窟完成修復，共修復壁畫面積250.63平方米。

據悉，阿爾寨石窟是中國草原地區唯一的集寺廟、石窟建築、摩崖石刻造像、壁畫、雕塑為一體的佛教藝術寶庫，目前有65個洞窟、22個浮雕石塔等遺存，其中41個洞窟保存完整，洞窟內壁畫則繪有蒙古包、騎射、狩獵和喪葬習俗等場景。

鄂托克旗政府前年啟動阿爾寨石窟壁畫和第三期岩體保護工程，其中敦煌研究院組織實施壁畫保護工程，擬明年全部完工。目前，第三期岩體保護工程已結束。

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而阿爾寨石窟壁畫修復現場負責人孫軍永表示，是次修復工程主要針對地仗空鼓、顏料層起甲、酥鹼、表面污染等病害進行壁畫修復，在修復保護的同時，專家也會利用數字化拍攝等方式，對石窟壁畫進行了電子數據收集與存儲，以保留阿爾寨石窟壁畫的原始資料。他透露，除了已完成修復的10個洞窟，還有3個洞窟也將在明年完成修復。

阿爾寨石窟研究院院長莫日根其勞則介紹指，以西夏和元代為主的阿爾寨石窟壁畫，因所處的自然條件惡劣，故修復工作可延緩壁畫衰退，實現長時間保存。他續透露，在保護的同時，院方亦將繼續與敦煌研究院合作開展石窟考古研究工作，進一步挖掘元代壁畫的歷史、藝術、文化價值。

（新華社）