垃圾當寶的中國老人遇上教人丟東西的日本收納師　會發生什麼事？

有部日劇叫《我的家裡空無一物》曾經一度很火，裡面的女主角最愛的事情就是——扔東西！用碗可以洗菜，於是扔掉洗菜盆。洗澡用毛巾就好啦，於是扔掉浴巾。凡是不能掛起來的衣服，統統被她扔掉。雖然誇張了些，但是近年來主婦收納，斷捨離一直都是大家很關注的話題，畢竟，誰不想擁有一個乾淨整潔的家呢！可是，有網友發來靈魂一問：這樣的斷捨離真的適合中國家庭嗎？讓我們來感受下，當日式收納遇上中國老人，會碰撞出甚麼樣的火花？

有幸請到日本星級收納師執屋，兩老卻忽然回家，看到如山「寶物」被當垃圾丟，會發生什麼事？（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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真正的斷捨離

收納和斷捨離都興起於日本，其實也側面說明囤積癖在日本也很嚴重。就連文章開頭的日劇《我的家中空無一物》中女主的外婆，也無視重度極簡主義的外孫女，仍然囤積了自己的一方天地。斷捨離祖師奶奶山下英子，為了讓她母親扔東西鬥爭了好幾年，後來又寫了一本書叫《家庭斷捨離》專門講這個問題。

但是我們要明白，斷捨離並不是一味丟棄，而是要「物盡其用，物盡其美」。最重要的，是不被物慾左右，找到最適合自己的收納大法。畢竟，我可請不起收納師。

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