北京女生繼承胡同爛屋　14日極速改造成超前衛「鏡之家」僅花25萬

90後姑娘劉天萌，大學以前都生活在北京。家人在鼓樓邊的寶鈔胡同裏給她留了棟老房子，2018年她留學回來，決心要做個徹底的改造，獨立在這裏生活。改造後的老房小院是個鏡面空間，小院只有57m²，空置了5年，樑柱、大門、管線全都破敗不堪，劉天萌找來建築師申江海一起合作，只用了14天就完成了全部施工。

文： 白汶平（一条）

他們把老舊的牆面和地面打掉重做，地面上鋪滿了鏡子，大面積的玻璃不僅改善了家裏的採光，還將胡同的院牆、樹影全帶進家裏。小院完工之後，經過的路人都來圍觀，還有鄰居也找上門，希望擁有同款鏡面，申江海說：「老房改造不一定要修舊如舊，讓新與舊形成強烈對比，也蠻有趣的。」

90後姑娘劉天萌從小生活在北京，大學出國唸書，本科學的是建築。2018年回國後，她想給自己造一個獨立生活的空間，於是決定動手改造家人留下來的老房子。

爛屋兩周變身型格打卡地 點圖看看改造後的奇特「鏡之家」▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

客廳靠窗的部分放上了咖啡桌和小椅子，劉天萌挨着窗就能看書，這個季節的北京已經入秋，看着窗外的景色，就像回到了小時候生活的時光。往內的空間裏放了一張大方桌，平時作為工作空間，劉天萌可以在上面畫草圖、製作模型，朋友來家裏又可以變成餐桌。小院的另一側是主臥，由於主臥室是狹長形的，內部照不到光線，因此申江海把牆面到和天花板都做成玻璃，光線可以自然地帶進來，同時保留臥房的隱密性。

劉天萌特意要求設計師做2間浴室，很多人會好奇，57m²的小戶型裏為什麼需要做2間浴室？每一間浴室大概5到7m²，有浴缸、淋浴間、洗手台和馬桶。劉天萌覺得，家人或朋友來小住，就應該把客廳改為次臥，分出一間浴室給客人，主臥才有一定的私密性。

14天極致改造，花費25萬元。因為原本租的房子到期，劉天萌急着入住，希望建築師能在盡量短的時間內完成施工，最終的改造只用了短短的14天，這是劉天萌沒有想到的，背後其實是申江海細緻到每一個小時的規劃。57m²的空間，有30位工人輪番改造，時常都是通宵作業，連地面的鏡子都是到第13天夜裏才裝上。

14天極速改造全記錄（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

院子裏的鏡面常有落葉、灰塵，劉天萌也很樂於每天做清潔：「這個房子是從我單身的生活去考慮，即使以後結了婚，我也想繼續住在這裏。」

【更多本地改造實例】大埔太湖花園355呎2房 40萬建日系木元素和諧空間↓↓↓

+ 9 + 9 + 9

愉景灣海澄湖畔440呎1房1廳 30萬打造異國渡假村風格↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】