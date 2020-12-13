河南大叔花5天用西瓜雕出十二生肖爆紅　其他作品更顯鬼才創意

藝君昨天在一邊吃西瓜一邊上網的時候，看到了一個大爺用西瓜刻出的一隻兔子，那實在栩栩如生，楚楚可憐，捨不得下嘴啊！再接着「順藤摸瓜」，發現這個大爺不光是刻了隻小白（紅）兔，而是連瓜帶皮地整出了十二生肖大家族！手裏的瓜突然就格外普通了起來。

大爺是河南開封人，叫余躍軍，平時大家都管他叫余大爺。年近六旬的余大爺現在有着一份穩定的工作，這些西瓜雕刻對他來說，就是業餘時候的消遣。雖然前後差不多花了5天的時間，不過當把這一大家子擺出來拍合影的時候，余大爺還是十分滿意。

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余大爺年輕的時候就喜歡玩攝影，積累出來的審美，還有日常生活中對一些尋常事物感知美的能力，都成為他創作時的靈感來源。

新年降臨，余大爺用馬鈴薯、紅辣椒做出吉祥可愛的生肖鼠；仲春櫻花落，大爺在公園裏看着這些嬌嫩嫩的花瓣覺得可惜，就帶着野餐墊直接在櫻花樹下把這些花收集到一起拼出了一些圖案；中秋節的時候，用兩個櫻桃蘿蔔就擺出來兩個憨態可掬的小人兒，抬着金黃的圓月餅；國慶節的時候，用辣椒、洋蔥、黃瓜、南瓜花等蔬菜製作出鮮豔的五星紅旗和氣球，給祖國慶生；今年春節，開封一場大雪之後，余大爺用積雪在樓下牆上畫了一幅抗疫英雄的「雪天使」，還堆了一個可可愛愛的防疫宣傳小雪人……

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雖然已經50多歲了，可余大爺談起愛情起來，立馬就能穿越回到三十多年前，自己的青澀時光中去。下雨天忘記帶傘的小女孩，只好用包包頂在頭上衝回家。遇到主動分享雨傘的紳士男孩。這個在下雨天裏碰撞出來的愛情故事，就這樣自然而然地延續下去了。然後水到渠成地求婚。故事的最後，一家三口幸福地生活在一起了……

在一蔬一飯之間，把最習以為常的瓜果蔬菜，變為生活五彩斑斕的裝飾。雖然邁入花甲之年，可余大爺在生活的藝術裏始終都有着最年輕的靈魂。

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