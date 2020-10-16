中國漢服比不上日本和服？成都一場公關災難意外令無數網友改觀

最近一段時間，漢服火了！起因是在成都螢火蟲漫展舉辦的漢服走秀被通知臨時取消，這一消息讓無數商家惱怒、無數模特兒站在會場裏直接呆掉，這是什麼混帳操作？

從現場透露出的視頻可以看到，很多商家為了這場漢服秀耗費了不少資金、心血，也有很多模特為了趕上早上的彩排，一整夜都沒有睡，據說在等待的過程中，還被保安趕出去過！最後IGS、華裳九州、螢火蟲官方給出了補償方案，除了費用之外，承諾六個月內重新舉辦等同規模的走秀。

而10月3號的漢服走秀，各位參展商家經過協商後決定，壓縮時間，加快步伐走完。原本日站君還是着重關注事態的發展的，不過看了完整的走秀視頻後，只想從心底發出一聲感嘆：我們的漢服太美了吧！

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說到漢服，可能大多數人一開始會按照字面意思理解：「漢朝人穿的衣服」等等，其實真正的理解方式是「漢民族的傳統服飾」。雖然都是字面理解，但是偏差還是挺大的！

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尾聲：希望用平常心對待漢服！

在漢服重新出現在大眾視野的前幾年，除了誤會，更免不了對比，其中就有和服！這……完全沒有可比性啊！和服是日本本土的彌生服飾結合了中國古代的吳地服飾、唐代服飾，德川家康時期才被正式更名為和服，之前都是被稱為吳服的！和服從名字到服裝，都是借鑑了咱們的傳統啊！

而漢服，是「天圓地方」的文化體現，其中與和服的對比點：交領，代表了「地」，即方正、中正氣韻；袖子圓袂代表了「圓」。中華文化博大精深，每一種事物的出現都蘊含着獨特的意義！日站君覺得最欣慰的是，現在這樣的對比和誤會越來越少、越來越多的年輕人開始「着漢家裳，興禮儀之邦」，這背後的意義，不僅是探究一種生活美學，更像是生活方式的延續。

有網友說，漢服不是一瞬間火起來的，而是那些披着床單的人長大了。這一句話直擊心臟！無論是快意恩仇的俠客，還是世家公子、小姐，誰的童年沒有一個這樣的夢呢？如今可以大大方方的穿出來，這也是圓夢的一種方式吧！

漢服的熱潮中，有時候也會被打上「復興傳統文化」標籤，在日站君看來大可不必。被標籤化的漢服太重了，我們大可以用一種平常心看待漢服，當一件事物變成「平常」，那就說明傳播方式、速度都有了質的提升，這可能會更有「復興文化」的意味吧！

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