陝西發現距今4千年石峁文化大型墓地　3座墓有女性陪葬手段極殘忍

陝西省榆林市府谷縣的寨山遺址日前發現距今約4000年前的石峁文化大型墓地，已發掘的21座墓葬等級分明，當中有3座墓葬有陪葬者，且陪葬者皆為女性。 考古人員指出，有1名陪葬者下顎骨明顯錯位，可見殉葬時曾遭刀劈，手段非常殘忍。

國家文物局近日在京召開「考古中國」重大項目工作會，通報了陝西石峁及寨山石城遺址等5項重要考古成果。其中，寨山石城首次全面揭露石峁文化大型墓地，考古人員共清理出21座墓葬，當中3座都有2具屍骨。

據介紹，這類墓葬內有木棺、有壁龕、有殉人。墓主葬於木棺內，仰身直肢，身上一般隨葬3至4件玉器。殉人位於墓主左側棺外，初步鑑定均為女性，側身面向墓主，身上可見劈砍跡象。其中一個殉葬人下顎骨明顯錯位，可見殉葬時曾遭刀劈，手段非常殘忍。

府谷寨山遺址位於陝西榆林市府谷縣田家寨鎮沙峁村，發現並初步確認於2015年，面積約100萬平方米。這處遺址位於陝西、山西、內蒙古3省區交界處，距石峁遺址東北約60公里。

另外，當地還發現多處無殉人的墓葬，按照有無壁龕、棺槨和殉人分成4個等級。這種現象體現了明顯的等級區分，分別代表了不同身份等級的人群，也是河套地區首次發掘的等級區分明顯的龍山時代墓地。

寨山考古項目負責人邵晶說，這些墓葬形制特徵鮮明、器物組合典型、等級區分明顯，另外，墓葬中的女性殉葬、隨身葬玉現象，以及發現的半月形壁龕、組合穩定的帶蓋陶器，都體現了石峁文化墓葬特徵。該墓地的發掘，為豐富石峁文化和研究石峁政體提供了寶貴的墓葬考古材料。

（綜合報道）