天津發現古代墓葬800餘座　年代涵蓋晚唐至明清時期

天津市文化遺產保護中心近期完成了對天津市西青區楊柳青大運河國家文化公園、文化小鎮建設項目區域大規模考古勘探，發現古代墓葬800餘座。

天津發現古代墓葬800餘座（點圖放大）：

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新華社22日報道，天津市文化遺產保護中心考古與文保部部長趙晨介紹，這批墓葬中既有磚室墓，又有土坑墓；既有圓形墓，又有方形墓；既有中小型墓，又有大型墓，且埋藏深度不一。根據天津及周邊省份相近類型墓葬考古發現對比分析，墓葬的年代上限應始於晚唐五代，下限止於明清時期。

天津市文史研究館原副館長、考古專家陳雍認為，此次發現是對天津大運河世界文化遺產價值及內涵的極大提升和補充，同時也是研究古代大運河和天津的重要考古實證。

經國家文物局正式批准，天津市文化遺產保護中心已對此次勘探發現的100餘座明清墓葬進行了考古發掘，目前已出土釉陶罐、白瓷罐、錢幣等文物200餘件，同時對墓葬出土人骨標本進行了全部科學採集。

自2004年開始，天津市文化遺產保護中心與中山大學人類學系等單位合作，啟動了天津明清人骨保護與研究工作，目前已採集明清時期人骨標本逾700例，初步建立起了華北地區最大的明清人骨標本庫。

天津市文化遺產保護中心考古發掘現場負責人尹承龍表示，天津地區已經建立的明清人骨標本庫樣本多集中於薊州區等北部地區，天津海河以南地區大規模發掘明清墓葬較少，因而缺少這一區域人骨材料積累。此次發掘人骨數量在200例左右，這批人骨的科學採集在進一步豐富天津明清人骨標本庫的同時，為進行下一步人骨綜合比對和深入研究，提供了難得的天津南部樣本。