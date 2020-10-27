廣西農民轉職螺螄粉聞臭師　年薪高達50萬「金鼻子」專門投保50萬

聞着臭、吃着香，又酸又辣非常有滋味的廣西柳州螺螄粉近年風靡內地。天貓雙11預售開啟一周，螺螄粉在淘寶天貓的銷售額環比增長達4倍。 螺螄粉的走紅也帶來了一個新職業——「聞臭師」。廣西41歲的李永國被稱為「金鼻子」，他在今年雙11前被一家網店以年薪50萬（人民幣，下同）的高薪急聘，成為了一名專業的酸筍聞臭師，同時鼻子還專門投保50萬。

聞臭師李永國每天要聞一共60缸、300噸的酸筍（點圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

螺螄粉的臭味精髓來自酸筍，湯粉中的筍夠不夠酸脆、夠不夠臭，決定了一碗螺螄粉好不好吃。廣西柳州農民李永國是種酸筍出身，因為嗅覺靈敏，能迅速辨別酸筍的臭味等級，人稱「金鼻子」。今年雙11前，他被一家淘寶店開出年薪50萬的高薪急聘，成了一名專業的酸筍聞臭師。

李永國說，每天他的工作就是聞廠裡一共60缸、300噸的酸筍，判斷它們是否成熟，並對每一缸酸筍的色澤、成熟程度進行記錄。李永國說：「當酸筍變得透明、顏色金黃，有一股廁所屎臭味的時候，就可以撈出來煮粉了。」他總結了一套「聞臭大法」：像中醫常說的「望聞問切」一樣，湊近缸口先聞聞味道、看看顏色，再撈出幾根捏一捏質感。

為什麼要高薪急招聞臭師？35歲的淘寶店主莫勤吉說，最近兩年，他的淘寶店螺螄粉銷量翻倍增長，尤其是今年疫情期間，賣到脫銷。螺螄粉的銷量給酸筍等上下游產業帶來巨大機會，據他所知，今年柳州建了8個新的酸筍工廠，從事這個行業的人也越來越多，因此需要有經驗的師傅為酸筍質素把關。

去年受非洲豬瘟疫情影響，以致用豬骨熬湯的柳州螺螄粉銷量一度大跌。不少品牌推出以牛骨取代豬骨熬製鮮湯（點圖放大）：

傳統柳州螺螄粉的湯汁，主要原材料是豬骨及螺螄。（視覺中國）

李永國的「金鼻子」已成了公司的重點保護對象，公司還為他的鼻子投保50萬。李永國說：「我身上的味道人家一聞就知道是做螺螄粉的。以前回家小孩不願意抱我，吃飯也不和我坐一張桌子，覺得有些落寞。」李永國一度也想過改行，但現在當別人說他是做螺螄粉的，「我會說對啊，特別自豪」。

（綜合報道）