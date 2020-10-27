【歷史探秘】蠶竟是由少女裹馬皮變成？馬與蠶的神奇關連

近幾年，廣西、四川等地的貧困縣，發展智慧蠶桑養殖，讓桑農蠶戶能結合智能科技，如語音交互、微信提醒等方式，來提高種桑養蠶的效率與質量。

中國有着悠久的種桑養蠶歷史，自然也有許多與蠶桑有關的故事。除了有朝廷推廣的「嫘祖先蠶」神話外，為絲綢來源的蠶繭，自然也有一段神奇的故事。

2016年，太空養蠶是香港基督教宣道會宣基中學學生們提出的實驗項目。（新華社）

少女與馬融合變成蠶

這則於魏晉南北朝時期流傳，之後廣泛流行於中國南方的蠶桑故事，主要解釋桑蠶的由來。該故事最早見於東晉文學家幹寶（286－336年）所著的《搜神記》——《蠶馬》，直到今日在中國南方蠶鄉依然家喻戶曉。

故事講述，有戶人家只有父女相依為命，父親出門遠征只剩女兒一個人在家養馬。女兒非常思念父親，便跟馬開玩笑說「如果你能把我爸爸接回來，我就嫁給你」。原文寫道：「女思念其父，乃戲馬曰：『爾能為我迎得父還，吾將嫁汝。』既承此言，馬乃絕韁而去，徑至父所。」

馬聽到這句話後，便掙脱韁繩跑去找人了並神奇地找到了女孩的父親，而爸爸以為家裏出事，便趕緊回家。但「馬不肯食，每見女出入，輒喜怒奮系，如此非一。父怪之，密以問女，女具以吿父，必為是故」——回到家後父親對馬兒多加照料，但馬卻不肯吃飼料，但每次看到女孩便會高興地跳着。女兒據實以吿後，父親為免有辱家風。便拿弓箭將馬射死，之後剝下馬皮曝曬在庭院中。

之後女兒與鄰居一同在庭院玩耍，女兒便用腳踢馬皮說「你是畜生，難道還想跟人結婚？你今天有這樣的下場，不就是自討苦吃嗎？」「言未及竟，馬皮蹶然而起，卷女以行。」話還沒說完，沒想到馬皮把女兒捲起，凌空飛走了。

鄰居看到後非常害怕，趕緊吿訴父親，但父親已經找不到他的女兒了。幾天後，才在某棵大樹上找到蠶，那是女兒與馬皮一同化成的。這些蠶所結之繭還比一般的蠶還要大又厚，鄰居婦人特地取來養之，結果蠶收是原來的數倍。因此把這棵樹命名為桑，桑就是喪的意思。從此人們競相種植，即今日用來養蠶的樹。

魏晉南北朝時期絲織品應用廣泛。圖為中國絲綢博物館館藏的北朝牽駝紋錦緣馬面。（網絡圖片）

馬與蠶的連結

但為何古人會把馬、女性與蠶結合在一起呢？這其中的關連是什麼？蠶馬故事的最後，干寶引用周代以來的「蠶馬同氣」之說做解釋：

「案，《天官》：「辰為馬星。」《蠶書》曰：「蠶為龍精。月當大火，則浴其種。」是蠶與馬同氣也。《周禮》馬質職掌「禁原蠶者」（原蠶即二蠶，指夏秋第二次孵化的蠶），注云：「物莫能兩大，禁原蠶者，為其傷馬也。」漢禮，皇后親採桑，祀蠶神，曰：苑窳婦人、寓氏公主。公主者，女之尊稱也；菀窳婦人，先蠶者也。故今世或謂蠶為女兒者，是古之遺言也」。

幹寶認為辰星（古代有兩種解釋，一為水星，或是指心宿）即大火星（心宿二），周代以來被視為「馬星」，而在當大火出現之月，正是浴蠶種之時，所以古人有以馬祖「天駟」（即房宿，指神馬。古人認為馬無先祖可尋，故以天上的天駟星做為馬的先祖）為蠶神的說法。對於古人來說馬與蠶屬同類之物，會互相感應，因此有蠶若豐收，則馬必受損的觀念。蠶食桑維生，桑葉也能作為馬的飼料，也讓古人禁原蠶，就是怕傷及馬的食料。

蠶織與民生攸關，而馬則是軍事之根本，歷代朝廷皆十分重視養馬。且魏晉時期，戰爭頻仍，不僅有馬匹的需求，由於當時賦税改為徵收實物的布疋。因此蠶馬故事不僅是說明桑蠶的由來，也反映了當時的社會情況。

《搜神記》所收錄的故事《蠶馬》於魏晉後，其故事情節於唐宋以後多有變化，像是刪去少女踢馬皮、增加少女因孝義而封仙的劇情。由於廣泛流傳，民間將其尊為蠶神－馬頭娘。（百度百科）

在古人看來蠶的頭與馬首非常相似，加上無法分清蠶的性別，而把軟綿綿的蠶形容成：「此夫身女好而頭馬首者與？」，直接把蠶描繪成身軟如女性而頭如馬首的生物。除此之外，女性與桑蠶的連結還可追溯至《山海經．海外北經》：「歐絲之野在大踵東，一女子跪據樹歐絲」，即有女子吐絲的傳說。另外，根據中國最早的農事曆書《夏小正》的記載，可知從很早的時候開始，皆由女性負責養蠶取絲的工作。因此幹寶所收錄的蠶馬故事，其實是經過長期演變才誕生蠶、馬、少女三位一體的故事。