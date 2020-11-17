召喚神龍、匈奴穿越到明朝　國家地理雜誌震驚14億人的「紀錄片」

提起國家地理拍攝製作的紀錄片，你腦海裡蹦出的關鍵詞一定和高質量、製作精良掛鉤。正值故宮600年，我意外淘到一部國家地理拍的紀錄片，叫《國家地理：解密紫禁城》。它以央視製作的紀錄片《故宮》為藍本，製作了分為上下兩集、一共94分鐘的精編版，還大手筆請了陳沖做英文配音。

它的內容介紹裡有這麼一句：「《解密紫禁城》不但是一部精華版的故宮編年史，而且更是一部眾望所歸的視聽傑作！」但如果你真的抱著這樣的心態打開，一定會在十秒鐘之後邊罵邊關掉網頁。它絕對顛覆你對國家地理水準的認知，更顛覆你對故宮的認知。

特此聲明：我專門去看了央視原版的《故宮》紀錄片，它以12集的篇幅分門別類地講述了故宮是如何建造的、建築風格如何、有什麼樣的收藏、近代國寶流亡等一系列故事，絕對童叟無欺。而《解密紫禁城》僅僅參考了第一集的部分鏡頭，就添油加醋拍攝製作了一部《權力的遊戲之大明王朝》，彷彿三流網絡寫手對古代中國的意淫……

一個圖輯看清《解密紫禁城》的錯處及相關劇照：

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被誤解的紫禁城

不比一般的電影電視劇，紀錄片畢竟以展現真實為本質，哪怕進行必要的藝術加工，也不應該胡作非為。而這部《解密紫禁城》雖然買了原版版權，號稱「系統地闡釋了紫禁城從舉世矚目的帝王宮殿到國家博物館的演變過程，全面揭秘了高聳的宮牆背後鮮為人知的故事以及價值連城的收藏」，卻處處充滿了一種對中國野蠻、不開化的想像。你看不到紫禁城是怎麼變成故宮博物院的，看不到故宮裡價值連城的收藏，至於所謂宮牆背後鮮為人知的故事，真的只能唬唬完全不了解中國的外國人。

說建造紫禁城艱難的過程時，大肆渲染皇權的恐怖；說紫禁城的設計時，只談天授皇權的迷信；說紫禁城裡發生的事，永遠離不開血腥和八卦。至於我們引以為傲的文化，那些建築、珍藏和一度遠遠領先於世界的歷史進程，反倒被忽略了。一共才90多分鐘的紀錄片，光是叨叨太監和嬪妃偷情，就佔據了三分之一的篇幅。

雖然請了幾位專家出來唸文獻，它的「解密」卻還是停留在過去西方對中國固有的猜測裡，來自之後的傳奇演義，甚至當代電影電視裡經過無數後人添油加醋的橋段。我想如果他們要拍清朝，看過《甄嬛傳》後也會煞有介事地把甘露寺情節作為皇帝被綠的秘辛記下。在這部紀錄片的評論區裡，幾乎所有人都感覺自己歷史白學了。

外國人對紫禁城的關心，幾乎全落在了為所欲為的皇權和狗血宮廷生活上頭。在他們眼裡，皇帝是真的可以為所欲為，而且絕對是好色和殘暴的集合體。看完這部《解密紫禁城》，我不禁產生了一種錯覺：宏偉壯麗的紫禁城，不是皇權的象徵，不是封建帝國歷史的見證者，不是百年珍寶的藏寶地，而是一個個狗血故事的載體。

如果你想玩「找不同」，可以去看看《解密紫禁城》。但如果你真的想了解紫禁城的600年歷史，了解它的滄桑與雄奇，還是去看央視的原版紀錄片《故宮》吧。