中國傳說中的仙界大戰　八仙強如復仇者聯盟　龍王太子陰險過Loki

這天，仙鶴快遞送來一封邀請帖，呂洞賓一看：「唉呀，西天王母娘娘的壽誕快到了。」李鐵拐喝一口酒：「這是大事，八仙不能缺席。」「咱們八仙雖窮，總不能兩串蕉去祝賀。」曹國舅的話，引得眾仙連連點頭，只是，送什麼呢？

八仙開會，你一言我一語，討論很熱烈，但完全沒交集。這個要送珍珠、那個要送瑪瑙，還有人提議要送長生不老藥。唉呀，西天王母娘娘會缺長生不老藥嗎？連后羿都去跟她要過啊。最後，呂洞賓沉吟了一會兒說：「這不行、那不要，如何是好？以我之見，咱們就求太上老君寫首詩，送給娘娘當賀禮！」呂洞賓的意見大家都贊成，於是八仙搭上祥雲，直奔太上老君府。

位於山東蓬萊閣的八仙過海雕塑。（網絡圖片）

聽完八仙的請求，太上老君就寫了一首祝壽的詞：「崑崙日暖，閬苑風光好。玉樓醉，玄女傅朱顏，頓覺烏雲曉，增纖巧；人在也，榮華南極祥光繞。位比東王老，歷萬劫而不朽，瑤池臺上司陰教。鈞天諸品，就讚乾坤自悠久；今朝海鶴添籌，莫惜金樽倒。」八仙讀完，稱讚不已，告別太上老君，駕雲回府。他們以天上的雲朵做軸，夜空的星星編字，剪下.霞補上顏色，量好王母娘娘家的大小，做成一幅賀壽雲軸，這才去向西天王母娘娘祝壽。

這麼隆重的禮物，讓西天王母娘娘笑開懷，天上眾仙很驚豔，大家稱讚不已，八仙也覺得很有面子。祝完壽，該回家了，他們臨時又想去遊遊泰山。仙人旅行和凡人不同，凡人得搭船搭飛機前往，仙人很簡單，跳上一朵祥雲，想去哪兒就去哪兒。甚至連泰山的纜車都不用搭，祥雲就像輕便的纜車，立刻升到泰山頂。古人說「登泰山而小天下」，八仙站在泰山頂，只見山下雲霧繚繞，古廟、亭、台、樓、閣比比皆是，簡直像人間仙境。而往東望去，那是東海，碧波盪漾。文質彬彬的曹國舅提議：「大海水波不興，水天連成一片，真是壯觀。我們何不東往大海一遊？」

這提議，正合大家心意，但是要渡海，沒船怎麼辦？漢鍾離挺身而出：「不難，不難，讓我來。」他指指山崖上的大松樹，說聲：「變！」眨眼間，那松樹連根拔起，變成一艘木船，停泊海岸邊，眾仙這才歡天喜地上了船……

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【神話大人物】東海龍王

喜歡神話故事的人都知道，四大龍王是常常出現的角色。四大龍王分別為：東海龍王敖廣、南海龍王敖欽、西海龍王敖閏和北海龍王敖順，其中，老大就是東海龍王。東海位於東方，雖然是四方之首，東海龍王卻一點也沒有老大的樣子。

在《西遊記》裡，孫悟空大鬧東海龍宮，不但取走鎮宮之寶「定海神針」，還差點拆了龍宮。在哪吒的故事裡更是悲慘，不但兒子被殺，還被抽了龍筋作鞭子。在八仙過海的故事中更是是非不分、上天庭亂告狀。種種行為，實在有失一方之主的身分與氣度，讓人看了只能搖頭。

【延伸閱讀】除八仙與龍王大戰，《給孩子的中國神話故事》亦記載了一位「鬼王」的故事。據說，唐明皇碰上了治不好的病，一晚發現寢宮裡出現一個綠衣短褲的小鬼。這小鬼長得青面獠牙，一腳穿草鞋、一腳打赤腳。再仔細一瞧，另一隻草鞋繫在他腰上……（點圖繼續閱讀）：

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《給孩子的中國神話故事》書盒封面

書名：給孩子的中國神話故事

作者：王文華，畢業於國立台東大學兒童文學研究所。白天開心當小學老師，回家關門寫童話故事。曾獲第四屆牧笛獎、陳國政兒童文學獎首獎、金鼎獎。著有《給孩子的希臘羅馬神話》（上、下兩冊）、《首席大提琴手》、《想不到的畫》、《第100棟大樓》、《可能小學的歷史任務》系列等書。

繪者：九子，出生於桃園，是個身材矮短看不出實際年齡的神祕女子。曾擔任中研院考古館標本繪圖人員，現為插畫接案工作者。時常宅在家與貓狗打滾但也喜歡去旅行，已出版繪本《草帽飛起來了》、《泰雅之音》、《亞斯的國王新衣》，作品散見於書籍和報章雜誌。曾入選美國3X3插畫年鑑NO.12 merit: picture book show、2016年意大利波隆那兒童書展插畫展。

【本文獲「麥田出版」授權轉載。】