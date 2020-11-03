內地男性整容風盛：有人為升職隆鼻除皺　7成諱言整容經歷

在「小鮮肉」大行其道的時代，男性對於自身「顏值」的要求也與日俱增，據《中新經緯》報道，有內地整容行業人士表示，近幾年尋求整容的顧客中，男性已達半數，其中有至少7成男性抗拒他人知道自己的整容經歷。

28歲的小凱最初對自己外貌沒有太大追求，但在屢次相親受挫後，他認定問題出在自己的臉，於是下決心要改造，「每當看到他人竊竊私語，我都會覺得自己是聚光燈下的小丑，他們肯定在嫌棄我長得醜。」

小澤（圖右）表示，自己隔三岔五就會做整容手術，讓面部比例更均衡。圖為小澤為顧客做眼部整形。（中新經緯）

今年2月至9月，小凱先後進行了抽脂、植髮、割雙眼皮、耳軟骨墊鼻尖等手術。為何短時間內要進行如此多項目？小凱表示，這是因為他想要迅速提升顏值，趕在明年春節前換一副面孔，與新的相親對象相見。小凱將手術恢復完成後的照片發給婚姻中介，對方驚訝地問他是否接受了整容，他矢口否認，佯稱是健身帶來的改變。

根據國際美容整形外科學會（ISAPS）數據，全球整形手術項目中，女性前5名是隆胸、抽脂、眼部整形、腹壁成形術和胸部提升，男性項目前5名分別是眼部整形、男性女乳症、鼻整形、抽脂和植髮。

深圳一間皮膚管理中心的負責人小澤坦言，相比男性，女性對整容的接受程度較高，對他人知道自己的整容經歷也較為坦然。不過，他卻大方表示自己也會隔三岔五做「醫美」，讓面部比例更加協調，近日就剛剛做完下巴填充。

雖然男性整容更為隱蔽化，但平均花費卻較女性為高，內地一份報告指，男性醫美消費者的平均客單價為7025元人民幣，是女性的2.75倍。

小澤透露，近年來，很多醫美整容機構會順應趨勢，安排年輕貌美的男諮詢師與顧客進行對接，除了提升對女性顧客的吸引力，對於尋求醫美整容的男性，男性諮詢師精緻的外表也能夠增強品牌與機構的說服力。

不少男性為了事業更上一層樓，而選擇透過醫美改變容貌。（視覺中國）

除了透過改變面貌提升婚配優勢，有不少男性整容是為了事業的發展。今年38歲的孫華表示，他的一名同學就為了晉升主管，而注射玻尿酸除皺。從事整容醫生助理的郭菁則說，部分中年男性有一種特殊心理，相信人的面相與命運相關，例如深信「鼻樑看事業，鼻頭看財運」，為了升職而隆鼻者不在少數。

為了事業上更為順遂，還有一群男性選擇植髮。他們認為，一頭濃密的秀髮顯得自己年輕力盛、能擔重任。根據內地去年一份報告，2019年，中國約有2.5億脫髮人群，其中男性逾1.6億。中國整型美容協會常務理事兼醫美機構分會副會長田亞華表示，其接觸到的毛髮移植人群當中，男性佔9成以上，許多人只是20歲上下。

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（綜合報道）